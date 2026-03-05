Паника в бункере: Украина осталась без ракет и без внимания. Зеленский кинулся в ноги к арабам

Киевский режим, почувствовав, что внимание Запада начинает ускользать в сторону горящего Ближнего Востока, предпринял отчаянную попытку вернуться за стол большой игры. Владимир Зеленский предложил арабским монархиям обмен века: украинские дроны-перехватчики в обмен на дефицитные ракеты для систем Patriot. Чем ответила Москва и есть ли у этого предложения шансы на успех?

Patriot по-киевски Пока Персидский залив лихорадило от иранских дронов, в Киеве увидели в этом не только трагедию, но и коммерческую перспективу. Владимир Зеленский решил, что нужно напомнить миру о своем существовании и заодно решить проблемы собственного ПВО. Суть предложения, обнародованного 3 марта после заседания СНБО, оказалась проста до цинизма. Зеленский пообещал передать арабским государствам украинские беспилотники-перехватчики, чтобы те защищали свое небо от роев иранских «Шахедов».

Фото: РИА «Новости»

Цена вопроса прозвучала предельно четко: Киев готов поделиться техникой и тем самым «бесценным опытом» только в обмен на ракеты PAC-3 для зенитных комплексов Patriot. Дефицит этих боеприпасов в ВСУ, судя по тону президента, уже достиг критической отметки.

Сегодня у них, например, системы ПВО, Patriot, ракеты PAC-3, у них все это есть. Это важно для них прежде всего. Но защищают ли они от сотен «Шахедов»? Мы с вами знаем — нет, это не работающая модель. А у нас дефицит PAC-3. Если они нам их дадут, мы дадим им перехватчики. Вдадимир Зеленский

Более того, в интервью Bloomberg он развил мысль: украинские специалисты готовы не только поставлять железо, но и лично «поехать и научить» ближневосточные общества искусству защиты от атак. Новые средства Зеленского для выработки предложений На этот киевский «бизнес-план» на еженедельном брифинге с присущим ей сарказмом отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что публика уже наслышана о неких «препаратах», которые употребляет киевский лидер, но теперь, отметила дипломат, он вовсе «перешел на гуталин» — настолько бредовые идеи ему приходят в голову.

Фото: РИА «Новости»

Предложения украинского лидера Захарова назвала гремучей смесью, в которой невозможно определить, чего больше — откровенной «неадекватности» или циничной «сатанинской лжи». По мнению дипломата, Киев цинично спекулирует на теме защиты мирных жителей, пытаясь влезть в чужой конфликт исключительно ради сохранения финансовой и военной поддержки Запада. Паника и суета перед неизбежным Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с 360.ru назвал причиной столь нестандартного предложения «панику в окружении Зеленского». «Потому что Иран сейчас занимается тем, что перегружает систему ПВО стран Средиземного залива, Израиля и американских баз. Зеленский идет вразнос», — отметил эксперт.

Фото: Chen Junqing/XinHua / www.globallookpress.com

По словам эксперта, в этой панике кроется вполне рациональное зерно. Михайлов пояснил, что Киев отчетливо видит: конфликт на Ближнем Востоке приближает в том числе и конец Украины, потому что ей все меньше будет уделяться внимания, на нее будут меньше тратить денег и российско-украинский конфликт будет уходить на второй план. Именно страх остаться без западного финансирования, по мнению политолога, толкает Зеленского на отчаянные шаги. Резюмируя, Михайлов свел мотивы Зеленского к простой формуле, лишенной пафоса.

Это два в одном — и желание остаться в повестке, и, конечно же, желание хоть что-то выклянчить. Он готов отдать все, чтобы продлить свое существование в качестве президента. Можно сказать, он уже намекнул четко — выборов не будет, ничего не будет, будет только война. А на фоне ближневосточного конфликта для него война может закончиться очень быстро, потому что мы-то ведь не сидим сложа руки. Наш бюджет стал пополняться — повышение цен на нефть и так далее. И мы сейчас будем больше работать над восполнением запасов ракет и дронов. То есть для Зеленского ситуация просто катастрофична. Евгений Михайлов

Большая игра, где нет места клоунаде Впрочем, даже поверхностный взгляд на ситуацию в Персидском заливе заставляет усомниться в успехе киевской миссии. Арабские монархии давно обладают системами Patriot, но против роя иранских «Шахедов» они, как неоднократно демонстрировала практика, работают откровенно плохо. В этом смысле украинский опыт действительно богат — вот только итогом зимней кампании, как точно подметили авторы «ПолитНавигатора», стал разгром энергетики, а не ее спасение. И политический контекст добавляет аргументов против сделки.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Страны Персидского залива связывают с Москвой давние и прочные экономические отношения, и ставить их под удар ради сомнительного бартера с Киевом никто не собирается. Тем более что Москва неоднократно давала понять: ее устроит только устранение первопричин конфликта, а не временные «прекращения огня», на которые намекал Зеленский в интервью западным СМИ. Киев, сам того не желая, загнал себя в ловушку. Его «товар» оказался никому не нужен, хваленый опыт ПВО рассыпался при столкновении с реальностью, а политический вес стремится к нулю с каждым днем эскалации на Ближнем Востоке. «Криворожский паяц», как окрестили Зеленского в народе, продолжает клоунаду, но время работает против него. Пока НАТО отвлеклось на Иран, российский бюджет, как верно подметил Михайлов, пополняется за счет нефтяных цен, а удары по украинской логистике становятся все более безответными, а в большой игре на Ближнем Востоке Киеву места не нашлось.