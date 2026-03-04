«Понимаем». Захарова назвала вероятный препарат, который принимает Зеленский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский мог перейти на употребление гуталина. Такое заявление она сделала в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте дипломатического ведомства.

Такое предположение дипломат сделала из-за высказываний украинского лидера о ситуации на Ближнем Востоке. Зеленский заявил о готовности Киева помочь странам региона в борьбе с Ираном.

Захарова отметила очевидность попыток Зеленского находиться в «фокусе внимания». Но при этом выразила некоторое недоумение из-за его предложения.

«Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — заявила Захарова.

Одновременно со своими заявлениями о помощи странам Ближнего Востока, Зеленский заявил, что Украина может столкнуться со сложностями с получением ракет и оружия, которые требуются самим США в операции против Ирана.