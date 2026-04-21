Пакет с пакетами и лебеди из покрышек есть не только в России. Как «Цифровой Вавилон» стер границы между странами

Запущенный искусственным интеллектом Grok в соцсети X (бывший Twitter) автоматический перевод постов превратил локальные ленты пользователей в единое мировое пространство общения. Жители России, Франции, Турции, Бразилии, Японии и десятков других стран не просто начали общаться друг с другом, а осознали, что у них очень много общего. Сам феномен смешения языков окрестили «вавилонским столпотворением».

Как возник «Цифровой Вавилон»

Для осознания масштаба изменений нужно понимать, как работает социальная сеть X. Лента там формируется в зависимости от страны и языка пользователя. Алгоритмы учитывают интересы читателя, а также его подписки и формируют для него единую цепь сообщений.

Так продолжалось до апреля 2026 года, когда в лентах пользователей появились переведенные сообщения из других сегментов социальной сети. Сначала это вызвало некоторое неудобство.

Например, темы, волнующие жителей Бразилии, слабо интересовали пользователей из Турции, но при общении участники дискуссий стали интересоваться бытовыми привычками друг друга, культурой, а также обмениваться популярными мемами.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Решение владельца платформы Илона Маска о внедрении автоперевода сравнили с разрушением всемирной Берлинской стены, разделявшей разные страны. «Каким бы человеком ни был Илон Маск, но его „Цифровой Вавилон“ сделал для объединения людей по всему миру больше, чем вся ООН», — написал один из пользователей.

В чем сошлись русские и бразильцы?

Диалог между пользователями из России и Бразилии возник с обсуждения мема 2021 года о «кротовухе» с фотографией банки с настойкой, в которой утонул крот. Пользователям стало интересно, как именно Grok переведет необычное название на другие языки. В комментарии пришли бразильцы, которые заявили, что нейросеть не справилась с заданием и выдала что-то вроде слова «бородавка», что явно не соответствует контексту. «Контекст вот. Это спирт, внутри крот. Это не музейный экспонат, а для того, чтобы пить. Пожалуйста никогда не делайте этого. Это опасно», — объяснил один из российских пользователей.

Ответ бразильца его поразил. Автор продемонстрировал бутылку с заспиртованным крабом.

После этого дискуссия развернулась вокруг того, что опаснее «русская кротовуха» или «бразильская крабовуха». При общении пользователи двух стран обнаружили, что их также объединяют орешки со сгущенкой, хранение пакета с пакетами дома, а также частое воспитание мальчиков без отца. Бразильцы даже поделились своей поговоркой: «Есть две проблемы: когда отец уходит и когда отец остается».

Фото: Moritz Frankenberg/dpa / www.globallookpress.com

Одна из россиянок поблагодарила жителей заокеанской страны за сериал «Рабыня Изаура», после которого постоянным названием загородных дач стало слово «фазенда». Она сильно удивилась, когда в комментариях ей заявили, что загородные дома бразильцы называют дачами, взятыми из произведений классической русской литературы.

Поведение родителей и бабушек объединило всех

Пользователи из разных стран мира сообщили, что их бабушки часто используют ажурные салфетки, чтобы накрыть технику. Об этом сообщили участники беседы из Германии, Италии, Южной Кореи и, конечно, России.

Фото: Dave Bartruff/ Source: Danita Delimont / www.globallookpress.com

Кроме того, все сошлись во мнении что единственным подходящим местом хранения ниток и иголок являются жестяные коробки из-под печенья.

Также участники дискуссии обсудили поведение отцов, когда те сгребают все, что есть в холодильнике и жарят на сковороде, предварительно разбив туда яйца. По словам одного из бразильских пользователей, такие завтраки также готовит его мать. Каждую осень жители всего мира сталкиваются с тем, что им дарят большое количество кабачков, которые некуда девать. Источником этого треда стала фотография забитого овощами холодильника одной американки.

Первый спор «Цифрового Вавилона»

Пользователи соцсети X не были бы собой, если бы не устроили глобальный спор. Причиной стал вопрос этичности цифрового пиратства. Законопослушные японцы возмутились, что многие нелегально скачивают аниме и мангу. Они сравнили такое поведение с кражей реальных вещей и заявили, что если у человека нет денег, чтобы купить интересующее его произведение, то он может обратиться за социальной поддержкой.

Бразильцы ответили, что пиратство для них обычное дело и даже преподаватели в университетах сами дают им ссылки для скачивания необходимых учебных пособий. Русские их поддержали, подчеркнув, что ничего плохого в пиратстве не видят.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В ходе спора выяснилось, что более половины трафика на сайт с пиратским аниме идет из Японии. Но пользователи из этой страны заявили, что всем скачиванием занимаются китайцы, использующие японские VPN. Дошло до того, что один из пользователей пригрозил нелегально скачать книги русских классиков, чтобы не покупать их в магазинах. В ответ россияне дали ему целый список литературы, которую необходимо изучить. Конфликт вокруг пиратства завершился аргументом одного из японцев, который заявил, что так можно договориться до уничтожения всех секонд-хендов в стране. «Если ты не покупаешь вещи только новыми, тебя чуть ли не перестают считать за японца», — написал он.

Как участники «Цифрового Вавилона» обсуждали национальные кухни

Собственное прочтение блюд других национальностей некоторые сочли издевательством. Пользователи из Бразилии показали пиццу, собранную из суши, а также роллы с помидорами. Японцы пригрозили, что войдут в альянс с итальянцами, которые сильно удивились, что русские промывают макароны после варки. Самое сильное потрясение испытали французские пользователи, которые опровергли свою причастность к рецепту «мяса по-французски», известному каждому россиянину. Они призвали отказаться от такого способа готовки, посчитав, что это нарушает все нормы.

Кроме того, россияне помогли американцу сварить настоящий борщ, посоветовав ему резать овощи как можно мельче.

Фото: РИА «Новости»

Также они рассказали недавно посетившему Москву корейцу, что сладкий и красный напиток, который он попробовал в одном из кафе, называется морс. Ему посоветовали купить ягод и сварить его самостоятельно. Пользователи из Латинской Америки заявили, что известный как «русский салат» в их странах вовсе не представляет из себя аналог оливье, как это считалось ранее, такие блюда они называют просто «майонезные», а «русским салатом» считается привычный винегрет. Самой интересной дискуссией вокруг национальных кухонь оказалась беседа корейцев, китайцев и японцев о палочках для еды. Пользователи из Сеула рассказали, что традиционно используют металлические приборы, китайцы — деревянные, а японцы деревянные и короткие. Участники треда сошлись во мнении, что металлические палочки предназначены для жареного мяса, короткие и деревянные — для сырой рыбы, а китайские — для хот-пота — бульона с овощами, лапшой и кусочками мяса.

Культурный обмен между странами

Практически все пользователи из разных стран пожаловались на водителей автомобилей BMW за то, что те не включают поворотники. Американцы рассказали, что правило снимать обувь при вхождении в дом зависит от того, как ведут себя хозяева. Если они разуваются, то гости всегда следуют их примеру.

Фото: РИА «Новости»

Девушки из Японии заявили, что не привыкли к ухаживаниям со стороны мужчин. Они подчеркнули, что перед ними никогда не открывают двери, очень редко дарят цветы и никогда не платят на свиданиях. Русскоязычных пользователей поразило, что лебедей из шин вырезают во многих странах мира, включая Австралию, где поделки не красят в белый цвет, так как в природной среде там водятся черная порода этого вида птиц. Одним из последствий такого общения стал массовый переход на бразильское обозначение смеха при помощи букв kkkkkk. Изначально в литературе и комиксах реплики смеющихся персонажей обозначали как quá quá quá, но со временем развития интернета бразильцы перешли на короткое обозначение одной буквой k.

После общения в рамках «Цифрового Вавилона» эту привычку переняли большое количеств пользователей X.

Также с подачи русскоязычных пользователей участники платформы присоединились к поиску невесты для манула Тимофея из Московского зоопарка.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Пользователи из Японии заявили, что прекрасно понимают важность, но помочь ничем не могут, так как в их национальном зверинце тоже живет самец. Автор из Нидерландов отметил директора зоопарка Амстердама с просьбой обратить внимание на историю Тимофея. То, что началось как технологический эксперимент с автоматическим переводом при помощи встроенной нейросети стало напоминанием о человеческом единстве. Смешение языков на популярной платформе показало, что люди по всему миру оказались намного ближе друг к другу, чем считалось раньше, а «Цифровой Вавилон» подарил всем ощущение единого пространства.