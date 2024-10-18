«Отсекая змее голову». Сирию предупредили о возросшей активности ЦАХАЛ в регионе

Израиль вслед за Исмаилом Ханией ликвидировал еще одного лидера ХАМАС — Яхью Синвара. Руководить организацией стал Халед Машаль, который, в отличие от своих предшественников, находится не в секторе Газа. О том, как убийство Синвара повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, 360.ru рассказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Сергей Балмасов.

У Машаля будут сложности

«Израиль последовательно выбивает руководящие звенья у своих противников, и говорить о том, что это никак не скажется на ведении боевых действий, было бы опрометчиво», — отметил он.

Специалист напомнил, что ликвидированный глава ХАМАС находился практически в самом эпицентре военных действий, в то время как Машаль действует из других стран. По его словам, это вызовет ряд сложностей для палестинского движения.

«Для Машаля руководить за многие сотни и даже тысячи километров группировкой сложно, необходимо все-таки оперативно это делать», — объяснил он.

ЦАХАЛ стремится нанести удар по ХАМАС с помощью ликвидации ключевых фигур и будет продолжать следовать этой тактике, сообщил Балмасов.

«Израиль управленческое звено выбивает и тем самым экономит себе довольно немало жизней, сохраняет жизни своих солдат <…> Руководствуется старым правилом, что отсекая змее голову, с этой змеей гораздо проще бороться», — подчеркнул он.

Не только ХАМАС

Эксперт предположил, что израильские военные будут аналогично вести себя и с другими врагами: ливанским движением «Хезболла», Ираном, а также с противниками в Сирии. В качестве примера он привел недавние события в сирийской провинции Хама.

«Следовало остеречься даже той же Сирии. <…> И стоит отметить возросшую израильскую активность на сирийской территории. Это не только авиационные удары», — добавил востоковед.

Несмотря на смерть очередного главы и ряд связанных с этим сложностей, ХАМАС продолжит вести борьбу с Израилем, выразил уверенность Балмасов.

«Переоценивать [гибель Синвара] не стоит. Это не является катастрофой для ХАМАС, там будут и далее выдвигаться лидеры, которые будут нацелены на дальнейшее сопротивление», — заявил он.

Ранее газета The New York Times назвала встречу военных ЦАХАЛ с лидером палестинской организации неожиданностью. Синвара ликвидировали во время перестрелки на юге сектора Газа.