Европа решила отказаться от российского урана. Что ее ждет?

Аналитик Юшков: Европе будет непросто отказаться от ядерного топлива из России

Европейская комиссия заявила о планах полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году. Прекращение импорта потребует внушительных инвестиций, но, несмотря на это, ЕК собирается в ближайшее время представить меры по реализации задачи. Получится ли у Европы заменить Россию и как это скажется на российском рынке, разбирался 360.ru.

Отказ от российского урана обойдется дорого

На этой неделе ЕК представит юридические меры по отказу от поставок урановой продукции из России в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщила Financial Times.

«Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам», — рассказали газете европейские чиновники на условиях анонимности.

Создание внутренней цепочки поставок потребует инвестиций в размере 241 миллиарда евро. Их министры Евросоюза обсудят на ближайшей встрече.

На сегодняшний день блок закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, однако чиновники в Брюсселе беспокоятся из-за политической нестабильности в африканской стране, которая занимает седьмое место в мире по производству урана.