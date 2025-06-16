Европа решила отказаться от российского урана. Что ее ждет?

Аналитик Юшков: Европе будет непросто отказаться от ядерного топлива из России

Фото: РИА «Новости»

Европейская комиссия заявила о планах полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году. Прекращение импорта потребует внушительных инвестиций, но, несмотря на это, ЕК собирается в ближайшее время представить меры по реализации задачи. Получится ли у Европы заменить Россию и как это скажется на российском рынке, разбирался 360.ru.

Отказ от российского урана обойдется дорого

На этой неделе ЕК представит юридические меры по отказу от поставок урановой продукции из России в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщила Financial Times.

«Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам», — рассказали газете европейские чиновники на условиях анонимности.

Создание внутренней цепочки поставок потребует инвестиций в размере 241 миллиарда евро. Их министры Евросоюза обсудят на ближайшей встрече.

На сегодняшний день блок закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, однако чиновники в Брюсселе беспокоятся из-за политической нестабильности в африканской стране, которая занимает седьмое место в мире по производству урана.

Фото: РИА «Новости»

Решение заблокирует Венгрия

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия занимает место крупного игрока на рынке, поскольку, помимо добычи урана, обладает технологиями его обогащения и дальнейшего производства ядерного топлива.

«Мало просто купить или достать урановую руду. Например, по добыче урановой руды лидирует Казахстан, но потом она поставляется в Россию, и именно здесь происходит процесс обогащения урана, чтобы дальше сделать из него ядерное топливо. Это гораздо более технологически емкий процесс, чем добыча», — сказал собеседник 360.ru.

Юшков отметил, что даже те европейские компании, которые сами делают ядерное топливо, зачастую покупают обогащенный уран в России. И отказаться от него будет крайне сложно по многим причинам.

Фото: РИА «Новости»

«Это санкции, а значит, их нужно утверждать единогласным решением на уровне Евросоюза. В нынешних реалиях им вряд ли удастся получить одобрение, например, Венгрии, где есть атомные электростанции, работающие на российском топливе, и это наиболее выгодный для них вариант», — пояснил эксперт.

Заменить Россию на сегодняшний день практически невозможно. Это чревато ростом цен, дефицитом и необходимостью вкладывать деньги в перенастройку текущей работы атомных станций. Однако даже в случае реального отказа ЕС от поставок для России это не станет критичным.

«Мы будем продавать этот обогащенный уран азиатским странам, то есть рынок немного перераспределится», — заключил собеседник 360.ru.

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