Европа решила отказаться от российского урана. Что ее ждет?
Аналитик Юшков: Европе будет непросто отказаться от ядерного топлива из России
Европейская комиссия заявила о планах полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году. Прекращение импорта потребует внушительных инвестиций, но, несмотря на это, ЕК собирается в ближайшее время представить меры по реализации задачи. Получится ли у Европы заменить Россию и как это скажется на российском рынке, разбирался 360.ru.
Отказ от российского урана обойдется дорого
На этой неделе ЕК представит юридические меры по отказу от поставок урановой продукции из России в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщила Financial Times.
«Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам», — рассказали газете европейские чиновники на условиях анонимности.
Создание внутренней цепочки поставок потребует инвестиций в размере 241 миллиарда евро. Их министры Евросоюза обсудят на ближайшей встрече.
На сегодняшний день блок закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, однако чиновники в Брюсселе беспокоятся из-за политической нестабильности в африканской стране, которая занимает седьмое место в мире по производству урана.
Решение заблокирует Венгрия
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия занимает место крупного игрока на рынке, поскольку, помимо добычи урана, обладает технологиями его обогащения и дальнейшего производства ядерного топлива.
«Мало просто купить или достать урановую руду. Например, по добыче урановой руды лидирует Казахстан, но потом она поставляется в Россию, и именно здесь происходит процесс обогащения урана, чтобы дальше сделать из него ядерное топливо. Это гораздо более технологически емкий процесс, чем добыча», — сказал собеседник 360.ru.
Юшков отметил, что даже те европейские компании, которые сами делают ядерное топливо, зачастую покупают обогащенный уран в России. И отказаться от него будет крайне сложно по многим причинам.
«Это санкции, а значит, их нужно утверждать единогласным решением на уровне Евросоюза. В нынешних реалиях им вряд ли удастся получить одобрение, например, Венгрии, где есть атомные электростанции, работающие на российском топливе, и это наиболее выгодный для них вариант», — пояснил эксперт.
Заменить Россию на сегодняшний день практически невозможно. Это чревато ростом цен, дефицитом и необходимостью вкладывать деньги в перенастройку текущей работы атомных станций. Однако даже в случае реального отказа ЕС от поставок для России это не станет критичным.
«Мы будем продавать этот обогащенный уран азиатским странам, то есть рынок немного перераспределится», — заключил собеседник 360.ru.