ЕС собрался отказаться от российского урана к 2030 году

FT: к 2030 году страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана

Европейская комиссия (ЕК) намерена к 2030 году полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России. Об этом сообщило издание Financial Times .

По информации источника, для реорганизации цепочек текущих поставок топлива для атомных станций нужны инвестиции в размере 241 миллиарда евро.

Страны сообщества сейчас закупают уран в Канаде, Казахстане и Нигере. Однако политическая нестабильность в африканской стране делает конечный продукт гораздо дороже, что невыгодно для Евросоюза.

Второй проблемой ЕС стала переработка отработанного атомного топлива. В сообществе призвали создать систему по утилизации отходов, которая была бы способна конкурировать с российским «Росатомом». Однако инвестиции в эту отрасль сейчас выглядят «запаздывающими».

Ранее в Германии не исключили санкций против российских банков и поставок урана.