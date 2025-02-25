Сегодня 01:57 Отец Макрона стал его женой? Чем завершилось скандальное расследование о Брижит 0 0 0 Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

Скандалы

Эммануэль Макрон

ЛГБТ

Франция

Американская журналистка Кэндис Оуэнс выпустила финальную часть расследования «Становясь Брижит» о семье Эммануэля Макрона. Она нашла не только ошеломляющие подробности о бывшем муже первой леди Франции, но и предположила, что в скандале есть место инцесту.

В качестве доказательств кровного родства Макрона и его жены Оуэнс привела в том числе пресловутую разницу в возрасте супругов — 24 года. Журналистка предположила, что общеизвестную версию о знакомстве 15-летнего Эммануэля и 39-летней Брижит в школе попросту выдумали — чтобы скрыть правду о смене пола женой Макрона.

Что известно о бывшем муже Брижит Макрон Брак первой леди Франции с банкиром Андре-Луи Озьером в 1974 году, по мнению Оуэнс, — ложь. Совместных фото с экс-супругом у Брижит, обратила она внимание, практически нет.

Я ничего не знаю о том, каким она была подростком или какой была, когда выходила замуж в 21 год. Она якобы родила троих детей и вышла замуж за банкира по имени Андре-Луи Озьера, который был ее мужем на протяжении 32 лет. Неужели люди не фотографируются со своими мужьями? Кэндис Оуэнс журналистка

Журналистка также привела мнение документалиста Вирджинии Линхардт, которая назвала предполагаемого мужа Брижит самым охраняемым секретом Франции. Снимков Озьера тоже раз и обчелся — в Википедии можно найти один, с датой его рождения, смерти и периода брака с нынешней женой Макрона — с 1974 по 2006 годы. Но и здесь все непросто: бывший ученик Брижит Франсуа Рюффен заявил, что на фото не Андре-Луи Озьер, а еще один из преподавателей школы La Providence — некий мистер Хьюго.

Фото: скриншот видео Кэндис Оуэнс

Оуэнс также сравнила фотографию, сделанную якобы на свадьбе Брижит и Озьера, с другим фото — из ее молодости. И пришла к выводу, что на снимках жена Макрона не похожа сама на себя. Журналистка предположила, что бракосочетание французские власти выдумали, а в кадре — человек, отдаленно схожий с первой леди страны. В тот год, допустила Оуэнс, Брижит занималась транспереходом*. В таком случае, дети мадам Макрон родились уже после того, как она сменила пол. И технически можно назвать Брижит их отцом. Оуэнс напомнила, что, по ее версии, супруга президента Франции родилась в семье Тронье мальчиком, у нее, если верить официальным данным, три сестры и брат.

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Настоящая Брижит Тронье, подчеркнула журналистка умерла, а ее брат Жан-Мишель забрал личность сестры. Оуэнс также сравнила снимки Брижит, ее племянника Жан-Жака Тронье и Эмманюэля Макрона, обнаружив в них поразительное сходство. В расследовании она отметила, что это может быть доказательством того, что президент Франции на самом деле приходится своей жене сыном.

В прошлых частях расследования журналистка упоминала ныне числящихся детей первой леди: сына Себастьяна и дочерей Лоранс и Тиффани. Кроме них, якобы был еще ребенок — им и является Эммануэль Макрон.

Общеизвестно, что родители французского лидера — Жан-Мишель Макрон и Франсуаза Макрон-Ногес. Близок с ними, как и с братьями и сестрами, он не был и важную роль отводил бабушке Маннетт. Именно она, судя по автобиографии президента Франции, занималась его воспитанием. Основываясь на этих фактах, Оуэнс пришла к выводу, что отец и мать Макрона можно считать его формальными родственниками.

Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Связь президента Франции с Ротшильдами Эммануэль Макрон во многом продвинулся по карьерной лестнице благодаря Давиду Ротшильду — стал самым молодым управляющим партнером банка. Хотя, по словам коллег, абсолютно не блистал знаниями. Оуэнс объяснила поддержку, которую ему оказывал Ротшильд, цитатой двоюродной сестры именитого банкира Натали Реймс-Ротшильд.

Порок — это хорошо, но инцест лучше, потому что он остается в семье. Кэндис Оуэнс

Инцест Ротшильды практиковали поколениями — для сохранения семейных активов. И отказались от этой практики только в конце XIX века и только потому, что она перестала быть социально приемлемой. В династии также крайне негативно относились к бракам с людьми вне семьи, поэтому Оуэнс задалась вопросом — почему выбор в итоге пал на Макрона.

Я продвигаю тебя по карьерной лестнице, потому что ты мой родственник. И для меня важнее всего, чтобы этот банк и все, что ты делаешь, оставалось в семье. Ты даешь кому-то работу не потому, что он является квалифицированным сотрудником, а потому, что он член твоей семьи, не так ли? Кэндис Оуэнс

Этим предположением журналистка подвела аудиторию к мысли о еще более запутанном прошлом президента Франции и его карьерном пути. Она также напомнила, что Брижит вела Макрона к власти с 14 лет. И здесь явно не обошлось без помощи со стороны генетической матери, имевшей связи с Ротшильдами. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.