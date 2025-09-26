От речей в ООН до пенисов на мемориалах наемников: Грузия и Украина рассорились навсегда?

Не успела Грузия отойти от скандала с задержанием двух украинцев с гексогеном, как страну снова тряхнуло из-за Киева. На этот раз причиной обострения стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Тбилиси и утверждениями о том, что этой стране с Европой точно не по пути. Куда после этого послали президента Украины грузинские политики и почему премьер Кобахидзе, напротив, решил не отвечать на этот выпад, разбирался 360.ru.

Речь Зеленского на ГА ООН и реакция Тбилиси На Генассамблее ООН Зеленский выступил в минувшую среду. И сразу угодил в скандал. Причиной стала антигрузинская критика. С трибуны президент Украины заявил, что Европа «потеряла» Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается. Ответ не заставил себя долго ждать.

Лидер фракции «Грузинская мечта» в парламенте страны Ираклий Кирцхалия резко назвал Зеленского «так называемым политиком», который в очередной раз позволил себе высказаться о Грузии в негативном ключе.

«Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране», — сказал Кирцхалия. Председатель парламента Шалва Папуашвили тоже не остался в стороне и посоветовал Зеленскому провести выборы и быть благодарным тем, кто помогает Украине.

У меня два совета. Первый — учесть совет президента США и провести выборы, потому что за нас ему ответит украинский народ. На вред грузинскому народу, который мы видим, ему в свое время ответит собственный. И второй — пусть учтет совет вице-президента США и будет благодарным. Неблагодарность, особенно когда страна находится в войне, — это очень плохо. Шалва Папуашвили

По его словам, Зеленский демонстрирует большую неблагодарность Тбилиси с учетом всей оказываемой украинцам помощи. То, что он потратил часть времени, отведенного на выступление, на разговор о Грузии, «показывает в конечном счете, насколько вредные цели у некоторых в отношении Грузии», подчеркнул он. Помимо этого, Папуашвили назвал президента Украины трагической личностью: в его стране сотни тысяч человек погибли и, по его же официальной статистике, 40% сбежали. Фактически и эту часть населения он потерял.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также рекомендовал Зеленскому больше следить за происходящим в своей стране, нежели за ситуацией в Грузии. «Пройдет время, и ему придется ответить за это. Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое. Мы <…> защитим мир и обеспечим ее экономическое развитие», — предупредил он.

Вскоре в столице Грузии разрисовали портреты наемников, которые погибли, сражаясь в рядах Вооруженных сил Украины. Одно из фото с нанесенным ярким маркером очертанием мужского полового органа выложил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в том числе грузинских легионеров, отправившихся на Украину, чтобы убивать русских, но уничтоженных русской армией», — написал журналист. По его информации, теперь местные активисты, придерживающиеся прозападных взглядов, требуют установить личности и привлечь к ответственности тех, кто это сделал. Более того, обещают заняться поисками самостоятельно и угрожают применить силу, если найдут причастных. При этом большинство горожан отнеслись к случившему абсолютно безразлично.

На высшем уровне реакции на речь Зеленского в Нью-Йорке не последовало. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался комментировать антигрузинские высказывания Зеленского, заявив, что просто не считает нужным это делать.

«Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением ни выступал, не считаю нужным на это реагировать», — сказал Кобахидзе журналистам.

Две недели назад венгерский портал Origo задавался вопросом о том, переживет ли Зеленский скандал после задержания в Грузии украинцев со взрывчаткой. Папуашвили тогда заявлял, что Тбилиси потребует ответа от Киева. И вот спустя время вместо этого с трибуны ООН звучит такое хамство. Очевидно, что украинская сторона снова сознательно идет на обострение, и если вспомнить события последних лет, то в общем-то, удивляться не приходится.

Просто вспомните, как в 2024 году глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия называл грузинские власти прокремлевскими, требовал выпустить из тюрьмы и передать Киеву Михаила Саакашвили, прекратить возобновленное в 2023 году прямое авиасообщение с Россией и «перестать помогать агрессору уклоняться от санкций». Не сближение с Россией, а защита от менторского тона Киева Но что до позиции Грузии? В Сети после громких ответов Папуашвили, Кирцхалии и Каладзе предположили, что эта страна теперь однозначно не только не друг, но и не партнер Украине.

По мнению политолога Ахмата Хасанова, в действительности резкая реакция Тбилиси на заявления Зеленского в ООН — это не «сближение с Россией», а закономерная защита своего суверенитета от попыток внешнего давления и менторского тона со стороны киевского режима.

«Грузия не желает быть снова втянутой в конфликт с нашей страной. И это позиция любого адекватного правителя, желающего добра своему народу. С соседями лучше выстраивать доверительные и партнерские отношения», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Киев в лице Зеленского при этом воспринимает любое отклонение от своего ультимативного внешнеполитического сценария как «пророссийскость», а новое руководство Грузии, взяв курс на развитие в качестве суверенного государства, отстаивает свое право на независимую внешнюю политику, которая учитывает национальные интересы, включая прагматичное экономическое сотрудничество с Россией. «Это не поворот против Запада, а стремление к многовекторности и независимости. Разумеется, такое поведение Зеленский и его кураторы воспринимают как предательство», — указал Хасанов.

Обвинения Тбилиси в том, что он «потерян для Европы», исходят из желания Киева отвлечь европейскую общественность от внутренних проблем Украины. Напомню, нынешний президент и премьер-министр Грузии избраны в законном порядке, в отличие от Зеленского, полномочия которого давно истекли. Ахмат Хасанов

Для понимания причин обострения отношений Грузии и Украины также надо учитывать, что раньше они всегда опирались на два аспекта: первый — это личные контакты Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили, а второй — это политическая идеология и принцип «одной лодки», на которой страны вместе плывут в Европу, отметил грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

«Затем и Ющенко, и Саакашвили покинули свои посты, и к власти пришли абсолютно другие люди. Принцип „одной лодки“ тоже сломался, поскольку после 2014 года Украина вступила в конфронтацию с Россией, а Грузия, напротив, решила, что после войны 2008 года в отношениях с Россией она будет балансировать. С этого времени Киев начал активно критиковать Тбилиси», — пояснил он в комментарии РБК.

Украинские же политики не понимают, что происходит в Грузии. Их местные грузины говорят, что страна захвачена Россией и что, как только власть сменится, все будет по-старому. Но на самом деле очень многие устали от радикальных заявлений и требований со стороны Киева. Арчил Сихарулидзе

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев при этом обратил особое внимание, что на самом деле Тбилиси не менял свой западный курс. Просто он действует более прагматично и не идет на поводу у западных институтов, выполняя требования о введении антироссийских санкций.