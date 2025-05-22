Сегодня 22:37 От Первой мировой до Муссолини и Гитлера. История трех понтификов 0 0 0 Фото: Stefano Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com Мир

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Лев XIV предложил провести российско-украинские переговоры в Ватикане. Однако за понтификом не раз замечали высказывания, сигнализирующие о симпатии лишь к одной стороне конфликта. Политика никогда не была чужда главам Римско-католической церкви, правда, играли в нее по-разному. В подборке 360.ru — истории трех римских пап, которым выпало вступить на Святой престол в очень непростое время.

Ватикан предложил принять переговорщиков Свежеизбранный папа римский Лев XIV предложил провести в середине июня встречу российской и украинской делегаций в Ватикане. Понтифик и ранее говорил о намерении выступить посредником в мирных переговорах. Но при этом не раз давал понять, что придерживается не нейтральной, а именно проукраинской позиции. В своей речи после официального вступления в должность он подчеркнул, что вместе со всеми ждет «справедливого и долговременного мира на Украине». Проявления нацизма, нарушение прав человека и свободы вероисповедания в этой стране остались неупомянутыми. Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым встретился Лев XIV после своей интронизации. При этом гость снова нарушил дресс-код и преподнес понтифику довольно неоднозначную икону. Но, в отличие от предыдущих презентов, этот подарок не вызвал никакого осуждения.

Фото: Скриншот со страницы Telegram-канала Mash / Соцсети

Папа Бенедикт XV Хотя нынешняя позиция главы Ватикана едва ли может считаться непредвзятой, история знала римских пап, которые стремились призвать человечество именно к миру, а не к победе той или иной стороны. Самым ярким примером можно считать Джакомо Паоло Джованни маркиза делла Кьеза, более известного как Бенедикт XV. Он вступил на Святой престол всего через полтора месяца после начала Первой мировой войны. Конклав проходил напряженно: в нем приняли участие кардиналы из воюющих стран. Каждый, разумеется, хотел, чтобы новым понтификом стал его земляк. Выборщикам понадобилось четыре дня, чтобы наконец определиться с новым папой. Примечательно, что делла Кьеза не был в числе папабилей (вероятных кандидатов на папство). Но именно ему доверили представлять Католическую церковь перед всем миром и решить, какую позицию он займет по отношению к сторонам конфликта.

Фото: Папа римский Бенедикт XV, 1915 год. Nicola Perscheid / Публичное достояние

Картина была следующая: на католические Бельгию и Францию напала протестантская Германия, которую поддерживала католическая Австрия. Протестантское Соединенное Королевство Великобритании, включая католическую Ирландию, а также православная Россия встали на сторону Франции. При этом основные противоборствующие стороны (да-да, и Германия тоже) обладали уверенностью, что папа поддержит именно их, пусть даже негласно. Все приводили к этому свои резоны, и Святому престолу пришлось даже выступить с публичным заявлением о том, что понтифик никому не отдает предпочтения. Бенедикт XV назвал эту войну «ужасной бойней, которая позорит Европу».

Фото: Папа римский Бенедикт XV позирует художнику Фридриху Рошеру. Scherl / www.globallookpress.com

Рождественское перемирие 1914 года Первая энциклика Бенедикта XV призывала к прекращению войны. Он предложил хотя бы объявить перемирие в сочельник и на Рождество. Обращаясь к правительствам воюющих стран, папа римский сказал, что «орудия могут замолчать хотя бы в ночь, когда поют ангелы». Официально от инициативы все отказались. Но на полях сражений прислушались к совету папы. Солдаты, еще недавно стрелявшие друг в друга, украшали свои окопы, пели песни, шутили и просто разговаривали со своими противниками, кричали им поздравления. Простые люди оказались мудрее правителей: они выходили на нейтральную полосу и там общались, менялись продуктами, делали друг другу подарки, даже играли в футбол, вместе пели рождественские гимны, хоронили павших. Пожалуй, это было настоящее торжество истинного христианства.

Фото: Британские и немецкие солдаты приветствуют друг друга в канун Рождества, иллюстрация A. C. Michael. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Такое проявление братской любви настолько напугало власть имущих, что прессе запретили писать о перемирии. Но после недельной паузы газетчики все же рискнули: начали публиковать письма солдат, печатали на первых полосах фотографии враждующих войск, смешавшихся между собой и поющих рождественские песни. Похоже, это был реальный шанс закончить бойню. Всего-то и нужно было: воткнуть штыки в землю и разойтись по домам, предоставив воевать генералам и политикам. Десятки тысяч человек — кто бы их остановил?! Но, к сожалению, этого не произошло. Мало того, в следующем, 1915 году рождественское перемирие запретили.

Интересно Генерал Горацио Смит-Доррен, командир 2-го британского корпуса, был настолько возмущен, что издал приказ со строжайшим запретом дружеского общения с противником. Многие немцы придерживались таких же взглядов, в числе прочих и ефрейтор 16-го баварского резервного пехотного полка Адольф Гитлер. Генерал Горацио Смит-Доррен, командир 2-го британского корпуса, был настолько возмущен, что издал приказ со строжайшим запретом дружеского общения с противником. Многие немцы придерживались таких же взглядов, в числе прочих и ефрейтор 16-го баварского резервного пехотного полка Адольф Гитлер.

Слово и дело понтифика Тем временем папа Бенедикт XV продолжал попытки договориться об окончании войны. В 1915-м он опубликовал специальную молитву для католиков по всему миру. Но политики и квасные патриоты стран-участниц Первой мировой желали непременной триумфальной победы, а не христианского милосердия. Однако понтифик не опускал руки. Он постоянно вел переговоры об обмене военнопленными и смог вернуть домой десятки тысяч человек. Настоял, чтобы на лечение в Швейцарию отправились те, кто пережил газовые атаки. Основал организацию Opera dei Prigionieri для розыска пленных и пропавших без вести.

Фото: Бенедикт XV. Giuseppe Felici / Публичное достояние

Папа римский очень переживал за судьбы детей, которые оказались на территориях враждующих государств, в том числе и оккупированных. Понтифик постарался организовать помощь для голодающих в Бельгии, Литве, Польше, Ливане, Черногории, Сирии и России. Кстати, позднее Бенедикт XV поддержал и советских людей во время Гражданской войны. Во время Первой мировой впервые в полную силу задействовали авиацию. Самолеты осваивали бомбометание, тараны. Бенедикта XV потрясла воздушная война, и он неоднократно протестовал против нее. Но складывать оружие не желала ни одна из держав. Мало того, все они обвиняли папу в предвзятости к себе и потворству врагам.

Фото: Воздушные бои на Западном фронте, Первая мировая война, 1914–1918 года. Stapleton Historical Collection / www.globallookpress.com

Но Бенедикт XV не отступался. В августе 1917 года он озвучил свой мирный план. В числе прочего предложил одновременное и взаимное сокращение вооружений, отказ от военных контрибуций, освобождение оккупированных территорий и запрет призыва в армию. Когда победители собрались на Парижской мирной конференции, папа предупреждал их, что экономические условия для Германии слишком суровы и угрожают экономической стабильности Европы в целом. Ведь унижение немцев лишь приведет к новой войне, как только побежденные накопят достаточно сил. Папу никто не послушал. Чем все кончилось, знает каждый.

Фото: Американцы рассматривают новую карту Европы, 1918 год / Публичное достояние

Памятник доброму папе Зимой накануне нового, 1922 года Бенедикт XV заболел: после мессы он ждал своего водителя под дождем и простудился. Грипп перешел в пневмонию, и 22 января 1922-го в возрасте 67 лет понтифик скончался. За восемь лет службы наместником святого Петра он успел сделать для мира больше, чем все вместе взятые правители того времени. Помогал словом, делом, деньгами жертвам войны, бедным приходам, нуждающимся священникам. Эта масштабная благотворительность аукнулась казне Ватикана: после смерти папы там при пересчете на нынешние деньги осталось всего 356 900 долларов США — чуть больше 28,5 миллиона рублей на все католическое государство. Сегодня во дворе собора Святого Духа в Стамбуле стоит статуя Бенедикта XV. У подножия выгравировано: «Благодетелю всех людей, независимо от национальности и вероисповедания». Второго такого миротворца до сих пор не было.

Фото: Статуя Бенедикта XV во дворе собора Святого Духа, Стамбул / Публичное достояние

Папа Пий XI Бенедикта XV сменил Пий XI. Ему в известном смысле пришлось тяжелее, чем предшественнику. Казна почти пуста, множество стран разорены только что отгремевшей войной, возникают новые государства. К тому же практически рядом, в Италии, к власти пришел фашист Бенито Муссолини. Поначалу понтифик осуждал дуче, но потом все изменилось. Пришло время проявить политическую гибкость, чтобы наконец-то закончить вражду между Ватиканом и Италией — оба государства не признавали друг друга. Муссолини же недвусмысленно дал понять, что это можно уладить: ему тоже было интересно получить поддержку Католической церкви и тем самым укрепить власть. Так в 1929 году были подписаны Латеранские соглашения. Италия признала Ватикан независимым государством, и тот обрел суверенитет. Две страны начали сотрудничать, хотя иногда папа и выражал озабоченность все ярче расцветающим фашизмом и антисемитизмом. Но не слишком громко.

Фото: Подписание Латеранских соглашений. Global Look Press / www.globallookpress.com

Например, комментарии папы насчет еврейских погромов напечатали лишь в одной-единственной бельгийской католической газете La Libre Belgique. Ни официальный печатный орган Святого престола L’Osservatore Romano, ни Радио Ватикана не проронили ни слова. Говорят, Пий XI просил итальянские власти воздержаться от копирования немецких расовых законов и собирался ввести в учебный план для семинаристов лекции, осуждающие расистские теории. Но потом все это почему-то отложили. Как показала история — очень зря: немало католических священников во время Второй мировой войны прислуживали фашистам.

Фото: Папа Пий XI благословляет эфиопских студентов-священников. Scherl / www.globallookpress.com

Папа Пий XII Следующий понтифик, Пий XII, продержался на своем месте почти 20 лет. Согласно официальным версиям, Ватикан под его началом всю Вторую мировую войну соблюдал нейтралитет и даже осуждал истребление цыган и евреев. Вот только недавно почивший папа Франциск в 2019 году потребовал обнародовать документы того времени — с 1939-го по 1958-й. После годовой проволочки архивы открыли, однако лишь для ученых, которым выдали пароль на вход в систему. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы выяснить: Пий XII и его подчиненные и близко не были столь ревностными и принципиальными христианами. Зато изворотливыми политиками — дай боже. Ватикан, пусть и осуждая расистские законы нацистов, отлично с ними сотрудничал. Тысячи церквей стали военными госпиталями для немцев и их союзников, монахинь отправляли медсестрами на фронт. При этом Святой престол откровенно лгал, что не имел возможности проверить информацию о массовых убийствах евреев.

Фото: Папа римский Пий XII/ Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Но даже без папских архивов достаточно сведений. Чего стоит только «сотрудничество» римско-католических священников с усташами, которых они благословляли на резню сербов. Не стоит думать, что это были «перегибы на местах»: диктатора Независимого государства Хорватия Анте Павелича папа Пий XII принимал лично. И да, он знал, кто перед ним. Кстати, после разгрома Павелич под видом католического священника бежал в Италию. Ватикан оставил его жить в своих резиденциях и снабдил новыми документами для переезда в Буэнос-Айрес. Позднее туда же переправили и оберштурмбаннфюрера СС Отто Адольфа Эйхмана, «архитектора Холокоста». Перечислять можно довольно долго. Каяться никто не спешит. Наоборот, Пия XII хотят канонизировать.