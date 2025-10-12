Осталось меньше 10 лет: Запад снова пугают российской угрозой
ISW: Россия готовится напасть на НАТО после поражения Украины
Россия якобы уже начала подготовку к возможному конфликту с НАТО. По мнению аналитиков, к 2036 году она может начать представлять реальную угрозу для альянса. Это далеко не первое подобное заявление в адрес страны на фоне растущих антироссийских настроений.
Прогноз составили специалисты Института изучения войны (ISW).
«Россия уже вступила в „фазу ноль“ — информационно-психологическую кампанию по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем», — отметили в материале.
Аналитики заявили, что Россия после завершения конфликта на Украине за короткие сроки восстановит значительную часть боевых сил. После этого их перебросят к восточным границам НАТО, чтобы якобы развернуть новые боевые действия.
В публикации указали, что российские власти копят танки, которые временно не отправляют в зону СВО. В качестве подтверждения они привели данные Уралвагонзавода о планах увеличить производство Т-90 на 80% к 2028 году.
В публикации добавили, что российское военное командование будто бы разрабатывает новые подходы к ведению конфликтов. К ним относятся операции без массового использования танков или бронетехники и способы нанесения ударов по тылам противника без полного контроля в воздухе.
В связи с этим НАТО, по прогнозам экспертов, нужно уже сейчас начать подготовку к отражению возможной угрозы сразу после окончания конфликта на Украине.
НАТО бьется в истерике
В последнее время на Западе все чаще звучат сообщения о неизбежности нападения России на страны Североатлантического альянса. При этом подобные заявления не имеют под собой доказательств. Поэтому все это выглядит как попытка убедить европейское общество в необходимости тратить больше денег на армию и ВПК.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что степень вранья и антироссийской пропаганды в странах Евросоюза достигла критического уровня.
Сам удивляюсь степени вранья и тому, что на фоне его и ненависти европейцы смогли консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он подчеркивал, что не помогает даже влияние американцев.
«Эту ненависть сложно пробурить, даже используя американский бур», — пояснял Ушаков.
Экс-помощник главы Пентагона Час Фриман напомнил, что в 2022 году многие лидеры Европы заявляли, что конфликт на Украине вновь объединит Евросоюз и США. Спустя три года на Западе наблюдается постоянное ослабление альянса. Особую тревожность вызвали планы президента США Дональда Трампа рассмотреть возможность выхода из НАТО.
Кроме того, успехи ВС России в зоне спецоперации усилили истеричное настроение в блоке. В связи с этим в сентябре альянс начал операцию «Восточный страж», в рамках которой войска и технику перебросили к российским границам.