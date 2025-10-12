Осталось меньше 10 лет: Запад снова пугают российской угрозой

Россия якобы уже начала подготовку к возможному конфликту с НАТО. По мнению аналитиков, к 2036 году она может начать представлять реальную угрозу для альянса. Это далеко не первое подобное заявление в адрес страны на фоне растущих антироссийских настроений.

Прогноз составили специалисты Института изучения войны (ISW).

«Россия уже вступила в „фазу ноль“ — информационно-психологическую кампанию по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем», — отметили в материале.

Аналитики заявили, что Россия после завершения конфликта на Украине за короткие сроки восстановит значительную часть боевых сил. После этого их перебросят к восточным границам НАТО, чтобы якобы развернуть новые боевые действия.

В публикации указали, что российские власти копят танки, которые временно не отправляют в зону СВО. В качестве подтверждения они привели данные Уралвагонзавода о планах увеличить производство Т-90 на 80% к 2028 году.

В публикации добавили, что российское военное командование будто бы разрабатывает новые подходы к ведению конфликтов. К ним относятся операции без массового использования танков или бронетехники и способы нанесения ударов по тылам противника без полного контроля в воздухе.

В связи с этим НАТО, по прогнозам экспертов, нужно уже сейчас начать подготовку к отражению возможной угрозы сразу после окончания конфликта на Украине.