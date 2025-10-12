В США заявили о крахе плана ЕС в отношении Украины
Экс-советник Пентагона Фриман: конфликт на Украине привел к расколу в НАТО
Запад рассчитывал, что конфликт на Украине укрепит НАТО, но эти прогнозы не оправдались. Об этом заявил в эфире YouTube-канала экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.
Он напомнил, что в 2022 году со стороны многих лидеров Европы звучали заявления, что конфликт на Украине вновь объединит Евросоюз и США. При этом они утверждали, что альянс укрепился на десятилетие вперед.
«А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман.
Сегодняшнюю позицию США трактуют по-разному. Одни, по словам Фримана, уверены, что Соединенные Штаты просто хотят, чтобы ЕС взял на себя сдерживание России.
Другие предположили, что Трамп просто хочет полностью выйти из НАТО. Экс-помощник главы Пентагона считает, что ЕС хочет заставить Россию делать то, что хочет Запад.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО усилить реакцию на действия России. По мнению политика, они ведут к разладу в Европе.