Ощущение поражения. Россиянам назвали настоящие причины протестов в Ереване
Профессор МГУ Фененко связал протесты в Ереване с ощущением поражения в Армении
Жители Армении потерпели в последнее время много поражений, и их разочарование в итоге вылилось в массовые протесты, которые сейчас проходят в Ереване. О том, что происходит в стране, 360.ru рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.
Иллюзии о Западе и армии
Протестующие выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого они винят в передаче Азербайджану части территорий.
«В Армении происходит болезненное ощущение собственного поражения. То, что накапливалось на протяжении последнего года», — отметил профессор.
Специалист напомнил, что жители страны «тешили себя иллюзиями», надеясь на возвращение утраченных территорий с помощью переговоров и Запада.
«Наступил сентябрь 2023 года, Азербайджан забрал себе назад Карабах. И тут сказали армяне: „Да, конечно, поражение, неудача, но сейчас Запад даст нам оружие, и мы возьмем реванш“», — объяснил эксперт.
Весной 2023 года выяснилось, что западные страны не станут передавать армянским военным оружие и не будут поддерживать страну в ее противостоянии с Азербайджаном, напомнил Фененко.
«Армия у них слабая. Что она непобедима и сопоставима с израильской, о чем они 30 лет говорили — это миф, и не более того. Все их сказки, что „мы через неделю будем в Баку“ оказались только сказками», — подчеркнул специалист.
Пытались найти виновного
Профессор добавил, что Армения пыталась «найти крайнего» и переложить вину на других, например, на Россию и ОДКБ. По мнению Фененко, руководству страны это не удалось.
«Многие армяне считают, что пока они дружили с ОДКБ, все было не так и плохо. А вот когда Пашинян с 2018 года стал ссориться — все пошло не так», — указал он.
Эксперт также прокомментировал вовлечение в протесты Армянской церкви. По его словам, оппозиция хочет поставить на место премьера архиепископа Баграта Галстаняна в качестве последней меры.
«Обычно церковь старалась не идти в политику. Видимо, все средства оказались исчерпаны, раз приходится прибегать к церкви», — заключил Фененко.
Ранее в Ереване полиция задержала 137 участников протестных акций. Митинги проходят в армянской столице с 9 мая, демонстранты требуют отставки Никола Пашиняна.