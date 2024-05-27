Ощущение поражения. Россиянам назвали настоящие причины протестов в Ереване

Профессор МГУ Фененко связал протесты в Ереване с ощущением поражения в Армении

Жители Армении потерпели в последнее время много поражений, и их разочарование в итоге вылилось в массовые протесты, которые сейчас проходят в Ереване. О том, что происходит в стране, 360.ru рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.

Иллюзии о Западе и армии

Протестующие выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого они винят в передаче Азербайджану части территорий.

«В Армении происходит болезненное ощущение собственного поражения. То, что накапливалось на протяжении последнего года», — отметил профессор.

Специалист напомнил, что жители страны «тешили себя иллюзиями», надеясь на возвращение утраченных территорий с помощью переговоров и Запада.

«Наступил сентябрь 2023 года, Азербайджан забрал себе назад Карабах. И тут сказали армяне: „Да, конечно, поражение, неудача, но сейчас Запад даст нам оружие, и мы возьмем реванш“», — объяснил эксперт.

Весной 2023 года выяснилось, что западные страны не станут передавать армянским военным оружие и не будут поддерживать страну в ее противостоянии с Азербайджаном, напомнил Фененко.

«Армия у них слабая. Что она непобедима и сопоставима с израильской, о чем они 30 лет говорили — это миф, и не более того. Все их сказки, что „мы через неделю будем в Баку“ оказались только сказками», — подчеркнул специалист.