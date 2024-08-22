Сегодня 13:48 Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины Публицист Белов: Россия должна защитить русское православие 0 0 0 Фото: Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel / Global Look Press Эксклюзив

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После недавнего запрета Украинской православной церкви силы, стоявшие за операцией «Раскол», на этом не успокоились и принялись шатать еще одну связанную с Московским патриархатом поместную православную церковь. На этот раз в Эстонии.

Как сообщили эстонские СМИ, Собор ЭПЦ (Эстонская православные церковь) исключил из новой редакции устава Церкви упоминание патриарха Московского и Всея Руси, а также любые намеки на связь с РПЦ. Напомню, что недавнему шагу украинских властей к полному расколу православия предшествовало точно такое же решение иерархов УПЦ. В качестве аргумента в пользу своих действий эстонские раскольники использовали формулировку «во имя борьбы с расколом на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия», уже известную по украинской редакции. Таким образом они не только продемонстрировали полную решимость выдавить РПЦ из духовной жизни православных граждан Эстонии, но и намеренно посмеялись над ними, проявив свою поистине дьявольскую сущность. Еще в июле 2024 года епископ Тартуский Даниил и глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс сделали совместное заявление о планах отделить ЭПЦ от Московского патриархата.

Фото: Michael Szönyi/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Изменение устава — лишь первый шаг. На втором этапе планируется объединить всех православных эстонцев под крылом Эстонской апостольской православной церкви, находящейся, как и украинская ПЦУ, в юрисдикции Константинопольского патриархата (вот ведь «совпадение»).

Скажу больше: история возникновения ЭАПЦ в начале ХХ века до мельчайших подробностей схожа с историей православного раскола на Украине: сначала превращение Эстонской православной митрополии в отдельную и самостоятельную (по сути, автокефальную) от Русской православной церкви религиозную организацию, как в 1990 году произошло с УПЦ, а затем и получение томоса на автокефалию от Фанара — как случилось в ситуации с ПЦУ.

Кстати, принятый на Украине закон одной из целей ставит насильственный переход всех приходов УПЦ в ведение ПЦУ. Таким образом, не позднее чем через девять месяцев (срок, установленный в украинском законе), процесс полного размежевания с Москвой и уничтожения на Украине канонического православия будет окончательно завершен. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Несмотря на мое довольно критическое отношение к УПЦ, ставшей, по сути, результатом шантажа и частичного раскола, невозможно отрицать, что киевский режим и стоящие за ним Лондон, Вашингтон, Фанар и Ватикан убивают Украинскую православную церковь не за то, что она какая-то «неправильная украинская», а за то, что она русская и православная.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В этом смысле предлагаю вспомнить о таком несколько подзабытом термине, как Крестовый поход. Да, еще со школьных лет мы привыкли к негативной коннотации этого исторического явления, но если отрешиться от идеологических штампов прошлого, приходится признать: по сути, защита православной веры, вновь, как и в прежние времена, становится одной из важнейших задач нашей борьбы с коллективным Западом. Так было в 1242 году в Битве на Чудском озере, так было в Смутные времена 1612 года, так было при Петре, так было при Екатерине, в Крымской войне и при Александре Втором Освободителе, ставшем защитником всех православных народов на Балканах. Пожалуй, сегодня опять пришла пора признать и четко сформулировать в качестве одной из приоритетных целей СВО — защиту русского православия!