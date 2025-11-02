«Ура здравому смыслу!» — так в Японии встретили непопулярное на Западе решение премьер-министра Санаэ Такаити, которая отказалась свернуть энергетическое сотрудничество с Россией. В Токио сделали ставку на холодный расчет и собственное благополучие, и этот прагматизм вызвал волну одобрения у граждан. Читатели Yahoo News Japan поддержали премьер-министра и призвали ее не идти на поводу у Запада себе во вред.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Такаити заявила, что отказ от участия в совместном с Россией энергетическом проекте «Сахалин-2» будет непростым и болезненным шагом для Японии, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и ослаблению энергетической безопасности страны. Премьер подчеркнула, что такой шаг принесет выгоду лишь Китаю и России, но ударит по интересам Токио.

«Японские компании вложили значительные средства в проект „Сахалин-2“. В случае отказа от него энергоносители неизбежно подорожают за счет транспортных расходов и расходов на диверсификацию. Думаю, Соединенные Штаты проглотят эту пилюлю», — отметил один из читателей.

«Ура! Премьер-министр Санаэ Такаити приняла решение, которое позволит нам восстановить дружественные отношения с Россией. Прежние власти совершали одну ошибку за другой в ситуации вокруг Украины. Их неверные шаги и критика шли нам во вред. Мы видим, что чем активнее мы помогаем Киеву, тем больше там процветает коррупция», — написал другой японец.

Другие заявили, что решение Такаити позволит восстановить добрососедские отношения с Россией и вернуть прагматичный подход к внешней политике.

Часть комментаторов подчеркнула, что если Токио выйдет из проекта, его место займет Китай, тогда как Россия от этого ничего не потеряет. Несколько пользователей добавили, что Японии пора перестать осуждать Россию и строить с ней конструктивные отношения, руководствуясь собственными национальными интересами, а не политикой Запада.

«Нам давно пора брать пример с Путина. Он не прогибается перед США и не подчиняется им. Путин управляет мощной сверхдержавой, нашим соседом. Он готов к переговорам с Японией. Мы должны понять, что эта позиция верна. Нельзя делать из соседей врагов. С ними нужно дружить», — подчеркнул один из пользователей.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что от проекта «Сахалин-2» поступает значительная часть импортированного Японией сжиженного природного газа (СПГ).