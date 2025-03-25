Энергетик Юшков назвал маловероятеным отказ Японии от российского СПГ

Япония не только покупает российский газ, но и участвует в проекте «Сахалин-2», откуда поступает значительная часть импортированного Японией сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил ОТР эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Этот проект, по его словам, выгоден для Японии благодаря короткому транспортному плечу: танкеры доставляют груз из Сахалина в японские порты всего за одни сутки.

Юшков считает маловероятным, что Япония откажется от поставок российского СПГ в ближайшее время. По его мнению, если бы такое решение было принято, это произошло бы еще два-три года назад.