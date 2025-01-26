Олигархат Трампа захватил власть в США. Кто из богачей будет руководить страной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сформировать самую богатую администрацию президента в истории страны в случае одобрения его кандидатов в сенате. Об этом сообщило издание РБК .

По подсчетам издания, при благоприятном для Трампа исходе в новую администрацию войдут по крайней мере 14 миллиардеров, общее состояние которых превышает 450 миллиардов долларов. Это гигантский рост по сравнению с состоянием его предыдущего кабинета, которое оценивалось всего в 11 миллиардов.

Сам Трамп и Илон Маск

Сам президент США на конец января этого года обладает 5,9 миллиарда долларов. За ним по медийной известности, но отнюдь не по состоянию, идет сторонник Трампа миллиардер Илон Маск, состояние которого оценивается в 426 миллиардов долларов, что в совокупности значительно превышает состояния всех остальных претендентов на посты вместе взятых. Маск инвестировал в предвыборную кампанию около 240 миллионов долларов, и даже организовал ежедневный розыгрыш миллиона долларов среди избирателей.

При этом в статье отметили, что степень влияния Маска на президента так велика, что его называют «сопрезидентом».