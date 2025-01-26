Олигархат Трампа захватил власть в США. Кто из богачей будет руководить страной
РБК: офис Трампа состоит из олигархов и может стать богатейшим в истории США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сформировать самую богатую администрацию президента в истории страны в случае одобрения его кандидатов в сенате. Об этом сообщило издание РБК.
По подсчетам издания, при благоприятном для Трампа исходе в новую администрацию войдут по крайней мере 14 миллиардеров, общее состояние которых превышает 450 миллиардов долларов. Это гигантский рост по сравнению с состоянием его предыдущего кабинета, которое оценивалось всего в 11 миллиардов.
Сам Трамп и Илон Маск
Сам президент США на конец января этого года обладает 5,9 миллиарда долларов. За ним по медийной известности, но отнюдь не по состоянию, идет сторонник Трампа миллиардер Илон Маск, состояние которого оценивается в 426 миллиардов долларов, что в совокупности значительно превышает состояния всех остальных претендентов на посты вместе взятых. Маск инвестировал в предвыборную кампанию около 240 миллионов долларов, и даже организовал ежедневный розыгрыш миллиона долларов среди избирателей.
При этом в статье отметили, что степень влияния Маска на президента так велика, что его называют «сопрезидентом».
Джаред Айзекман
Миллиардер Джаред Айзекман дважды принимал участие в космических экспедициях компании Маска SpaceX. Он претендует на то, чтобы возглавить космическое агентство NASA.
Келли Леффлер
На должность главы управления по делам малого бизнеса в новой администрации Трамп выдвинул Келли Леффлер, которая сделала карьеру в компании Intercontinental Exchange — владельце Нью-Йоркской фондовой биржей, и вышла замуж за ее гендиректора. Совместное с супругом состояние Леффлер оценивают в 1,1 миллиарда долларов.
Стивен Файнберг и Фрэнк Бисиньяно и другие
На пост заместителя министра обороны претендует Стивен Файнберг, чье состояние оценивается в пять миллиардов долларов. А президент финтех-компании Fiserv Фрэнк Бисиньяно может возглавить администрацию социального обеспечения.
Также несколько миллиардеров претендуют на то, чтобы возглавить дипмиссии в некоторых странах Европы, включая Италию, Великобританию и Турцию.
Ранее бывший президент США Джо Байден в своем прощальном обращении заявил о формировании во власти США олигархии, обладающей огромным богатством, властью и влиянием. Однако он пожелал успехов республиканцу и миллиардеру Трампу.