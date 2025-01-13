Сегодня 03:18 «Оказался крепким орешком». Почему Шольца рано списывать со счетов в вопросе Украины? Политолог Станкевич: Шольц после победы ХДС может занять пост главы МИД 0 0 0 Эксклюзив

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На выборах в Бундестаг, которые пройдут в Германии 23 февраля, вероятнее всего, победит крупнейшая оппозиционная сила, Христианско-демократический союз (ХДС). Ее лидер Фридрих Мерц имеет все шансы стать следующим канцлером. Однако немецкой оппозиции придется искать партнеров по коалиции — политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич на стриме 360.ru с ведущей Анастасией Букреевой рассказал, кто поддержит ХДС и почему Олафа Шольца еще рано списывать со счетов.

Конкуренты останутся позади Христианские демократы, по мнению Станкевича, победят крайне уверенно — с результатом около 30%. Канцлером в таком случае станет, скорее всего, Фридрих Мерц, председатель ХДС. Согласно прогнозам эксперта, второе место займет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав около 20% голосов. Третьими, как предполагается, станут социал-демократы, а далее последуют «Зеленые» и партия «Левые». Однако даже при уверенной победе ХДС не сможет самостоятельно сформировать правительство, так как потребуется коалиция.

Нам понятно, какая партия будет иметь относительное большинство в Бундестаге, и нам понятен канцлер. Но христианским демократам придется взять кого-то в партнеры по коалиции, чтобы сформировать устойчивое правительство. И вся интрига в том, кого они возьмут в качестве партнера. Сергей Станкевич Политолог, независимый аналитик

Фото: РИА «Новости»

Коалиционные перспективы Политолог отметил, что ХДС вряд ли возьмет в партнеры АдГ, несмотря на их растущую популярность. Причина кроется в том, что немецкое общество пока не готово воспринимать эту партию как равноправного игрока на политическом поле и не готово перестать ее «демонизировать».

АдГ движется очень серьезно, повышает постоянно свои результаты. Но пока немецкое общество не созрело к тому, чтобы перестать демонизировать эту партию. Их изображают по-прежнему как ультраправых, каких-то опасных нацистов. Сергей Станкевич

Наиболее вероятным партнером для ХДС Станкевич назвал Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Такое объединение может сформировать так называемую «широкую коалицию». В нее могут войти консерваторы, христианские демократы и сам Шольц с его социал-демократами.

Фото: РИА «Новости»

Что это означает на практике для Германии? Это означает, что младший партнер по коалиции, то есть социал-демократы, обычно получают пост министра иностранных дел. При этом раскладе Шольц вполне вероятно снова появится в правительстве, но уже в роли не канцлера, как сейчас, а министра иностранных дел. Сергей Станкевич

Как сможет повлиять новая позиция Шольца на украинский конфликт Возможное участие Олафа Шольца в правительстве Станкевич объясняет именно такой ролью. По его словам, действующий канцлер может уступить кресло главы правительства, но сохранить влияние, заняв пост главы МИДа. Таким образом, взаимоотношения внутри Европы, а также отношения с Россией, Украиной и политика в отношении Украины останутся в ведомстве Шольца, считает политолог Сергей Станкевич.

Поэтому сохранится его позиция. Мы помогаем, но ракеты Taurus Украине не даем. И Шольц готов звонить в Москву и каким-то образом поворачивать дипломатические механизмы. Поэтому надо все-таки всерьез воспринимать Шольца. Рано его списывать, а многие поторопились это сделать. Он оказался крепким орешком и мы еще его увидим. Сергей Станкевич

Социал-демократы уже избрали Олафа Шольца своим кандидатом на пост канцлера Германии, притом политик прошел через упрощенную процедуру. Такое решение партия приняла, как предполагали в прессе, чтобы продемонстрировать уверенность в своем лидере.