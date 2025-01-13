«Оказался крепким орешком». Почему Шольца рано списывать со счетов в вопросе Украины?
Политолог Станкевич: Шольц после победы ХДС может занять пост главы МИД
На выборах в Бундестаг, которые пройдут в Германии 23 февраля, вероятнее всего, победит крупнейшая оппозиционная сила, Христианско-демократический союз (ХДС). Ее лидер Фридрих Мерц имеет все шансы стать следующим канцлером. Однако немецкой оппозиции придется искать партнеров по коалиции — политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич на стриме 360.ru с ведущей Анастасией Букреевой рассказал, кто поддержит ХДС и почему Олафа Шольца еще рано списывать со счетов.
Конкуренты останутся позади
Христианские демократы, по мнению Станкевича, победят крайне уверенно — с результатом около 30%. Канцлером в таком случае станет, скорее всего, Фридрих Мерц, председатель ХДС.
Согласно прогнозам эксперта, второе место займет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав около 20% голосов. Третьими, как предполагается, станут социал-демократы, а далее последуют «Зеленые» и партия «Левые». Однако даже при уверенной победе ХДС не сможет самостоятельно сформировать правительство, так как потребуется коалиция.
Нам понятно, какая партия будет иметь относительное большинство в Бундестаге, и нам понятен канцлер. Но христианским демократам придется взять кого-то в партнеры по коалиции, чтобы сформировать устойчивое правительство. И вся интрига в том, кого они возьмут в качестве партнера.
Сергей Станкевич
Политолог, независимый аналитик
Коалиционные перспективы
Политолог отметил, что ХДС вряд ли возьмет в партнеры АдГ, несмотря на их растущую популярность. Причина кроется в том, что немецкое общество пока не готово воспринимать эту партию как равноправного игрока на политическом поле и не готово перестать ее «демонизировать».
АдГ движется очень серьезно, повышает постоянно свои результаты. Но пока немецкое общество не созрело к тому, чтобы перестать демонизировать эту партию. Их изображают по-прежнему как ультраправых, каких-то опасных нацистов.
Сергей Станкевич
Наиболее вероятным партнером для ХДС Станкевич назвал Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Такое объединение может сформировать так называемую «широкую коалицию». В нее могут войти консерваторы, христианские демократы и сам Шольц с его социал-демократами.
Что это означает на практике для Германии? Это означает, что младший партнер по коалиции, то есть социал-демократы, обычно получают пост министра иностранных дел. При этом раскладе Шольц вполне вероятно снова появится в правительстве, но уже в роли не канцлера, как сейчас, а министра иностранных дел.
Сергей Станкевич
Как сможет повлиять новая позиция Шольца на украинский конфликт
Возможное участие Олафа Шольца в правительстве Станкевич объясняет именно такой ролью. По его словам, действующий канцлер может уступить кресло главы правительства, но сохранить влияние, заняв пост главы МИДа. Таким образом, взаимоотношения внутри Европы, а также отношения с Россией, Украиной и политика в отношении Украины останутся в ведомстве Шольца, считает политолог Сергей Станкевич.
Поэтому сохранится его позиция. Мы помогаем, но ракеты Taurus Украине не даем. И Шольц готов звонить в Москву и каким-то образом поворачивать дипломатические механизмы. Поэтому надо все-таки всерьез воспринимать Шольца. Рано его списывать, а многие поторопились это сделать. Он оказался крепким орешком и мы еще его увидим.
Сергей Станкевич
Социал-демократы уже избрали Олафа Шольца своим кандидатом на пост канцлера Германии, притом политик прошел через упрощенную процедуру. Такое решение партия приняла, как предполагали в прессе, чтобы продемонстрировать уверенность в своем лидере.