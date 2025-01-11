Шольца избрали кандидатом на пост канцлера Германии

Социал-демократическая партия на конференции избрала действующего канцлера Олафа Шольца кандидатом на эту должность на парламентских выборах 23 февраля. Об этом сообщило издание Tagesschau .

За Шольца проголосовали почти все делегаты. Против выступили лишь несколько человек. Немецкие СМИ уже сообщали, что голосование будет формальным.

В партии шли дебаты по поводу того, чтобы отдать предпочтение при выборе кандидатуры от СДПГ главе Министерства обороны Германии Борису Писториусу. Но тот публично отказался от участия в выборах.

В 2021 году выбор кандидата проходил в формате секретного голосования. Но сейчас Шольц получил поддержку через аккламацию — упрощенную процедуру. Партия приняла такое решение, чтобы продемонстрировать уверенность в своем лидере, сообщил сайт kp.ru.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал Шольца «отстойным». Бизнесмен заявил, что канцлер проиграет на ближайших выборах.