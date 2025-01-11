Шольца избрали кандидатом на пост канцлера Германии
Социал-демократы утвердили кандидатуру Шольца на пост канцлера ФРГ
Социал-демократическая партия на конференции избрала действующего канцлера Олафа Шольца кандидатом на эту должность на парламентских выборах 23 февраля. Об этом сообщило издание Tagesschau.
За Шольца проголосовали почти все делегаты. Против выступили лишь несколько человек. Немецкие СМИ уже сообщали, что голосование будет формальным.
В партии шли дебаты по поводу того, чтобы отдать предпочтение при выборе кандидатуры от СДПГ главе Министерства обороны Германии Борису Писториусу. Но тот публично отказался от участия в выборах.
В 2021 году выбор кандидата проходил в формате секретного голосования. Но сейчас Шольц получил поддержку через аккламацию — упрощенную процедуру. Партия приняла такое решение, чтобы продемонстрировать уверенность в своем лидере, сообщил сайт kp.ru.
Американский бизнесмен Илон Маск назвал Шольца «отстойным». Бизнесмен заявил, что канцлер проиграет на ближайших выборах.