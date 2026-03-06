«Огромный элемент хаоса»: застрявшие в Абу-Даби россиянки заявили об отчаянии
Россиянка пожаловалась, что не может попасть на эвакуационный рейс из Абу-Даби
Российские туристы в Абу-Даби попали в сложное положение — из-за закрытия неба они не могут вылететь домой. Несколько россиянок рассказали 360.ru, что находятся в отчаянии, так как вылететь якобы им позволят только после 25 марта.
Застрявшая в Абу-Даби жительница Архангельска Ирэна отметила, что представитель перевозчика Air Arabia предупредил ее о переносе регулярного рейса.
«Они сказали, что по тому билету нет решения. То есть они его не меняют, не возвращают деньги и отказываются оплачивать проживание», — уточнила она.
По ее словам, авиакомпания предложила ей купить за 65 тысяч рублей билет на последний рейс 6 марта в Казань.
«Они посадили туда всех иностранцев: египтян, азербайджанцев, армян, а русских оставили», — возмутилась Ирэна.
О невозможности вылететь до 25 марта 360.ru заявила еще одна россиянка, застрявшая в Абу-Даби.
В русскоязычном Telegram-канале Air Arabia при этом заявляют, что рейсы из ОАЭ приостановили до 10 марта. Такое сообщение там опубликовали 4 марта.
Ограниченное количество рейсов может выполняться по согласованию с соответствующими органами власти при условии полного соблюдения требований безопасности и получения соответствующих разрешений. Пассажиры этих рейсов будут уведомлены дополнительно.
Air Arabia
Ситуацию с застрявшими в Абу-Даби туристами прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Он объяснил, что рейс в Казань считался эвакуационным, а не регулярным.
«К сожалению, ситуация носит именно экстренный характер. Со стороны перевозчиков мы видим большой объем информации, которая в момент ее получения туристами уже перестает быть актуальной, а также они никак не сформируют четкие и понятные правила, когда какие туристы полетят», — добавил представитель АТОР в беседе с 360.ru.
По его словам, это вносит «огромный элемент хаоса». Мурадян также рекомендовал застрявшим на Ближнем Востоке россиянам не отказываться от любых перелетов в сторону России.
Ранее в Баку застряли российские туристы, летевшие в Дубай. Их эвакуировали в Дагестан на автобусе, откуда они долетели до Москвы.