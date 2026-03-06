«Огромный элемент хаоса»: застрявшие в Абу-Даби россиянки заявили об отчаянии

Россиянка пожаловалась, что не может попасть на эвакуационный рейс из Абу-Даби

Российские туристы в Абу-Даби попали в сложное положение — из-за закрытия неба они не могут вылететь домой. Несколько россиянок рассказали 360.ru, что находятся в отчаянии, так как вылететь якобы им позволят только после 25 марта.

Застрявшая в Абу-Даби жительница Архангельска Ирэна отметила, что представитель перевозчика Air Arabia предупредил ее о переносе регулярного рейса.

«Они сказали, что по тому билету нет решения. То есть они его не меняют, не возвращают деньги и отказываются оплачивать проживание», — уточнила она.

По ее словам, авиакомпания предложила ей купить за 65 тысяч рублей билет на последний рейс 6 марта в Казань.

«Они посадили туда всех иностранцев: египтян, азербайджанцев, армян, а русских оставили», — возмутилась Ирэна.

О невозможности вылететь до 25 марта 360.ru заявила еще одна россиянка, застрявшая в Абу-Даби.