Застрявшие в Баку российские туристы добрались до Москвы

Российские туристы, самолет которых летел в Дубай и экстренно сел в Баку, добрались до Москвы. Об этом 360.ru сообщил Владимир — один из путешественников.

Группа россиян вылетела в ОАЭ 28 февраля, но из-за эскалации на Ближнем Востоке лайнер экстренно сел в Азербайджане. Часть туристов согласилась отправиться в Дубай, а остальные эвакуировались в Махачкалу, откуда они на самолете долетели до Москвы.

Организацией вывоза из Азербайджана занималось российское консульство.

«Автобусы были маленькие, все сидели отдельно», — рассказал Владимир.

Он уточнил, что в Махачкале рейс до Москвы задержали. Самолет вылетел не в 16:20, как планировалось, а в 20:45. До дома путешественники добрались уже ночью.

Ранее из-за операции США и Израиля против Ирана в исламской республике застряли более 1500 российских дальнобойщиков. Водители находятся в городе Астара и ждут, когда их выпустят из страны. В ночь на 6 марта пересечь границу смогли только около 100 грузовиков.