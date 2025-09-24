Сегодня 02:38 Один ушел в глухую тень, а второй мечтает о троне. Кто такие сыновья Эрдогана 0 0 0 Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

Сыновья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полные противоположности. Старший — Ахмет Бурак — получил у журналистов прозвище призрак из-за его закрытой от посторонних глаз жизни. Он всячески избегает камер, но стал главным фигурантом нескольких коррупционных скандалов. Младший — Неджметтин Билал — ведет публичную жизнь и строит политическую карьеру, примеряя на себя роль будущего наследника. Кто такие «турецкие принцы» и что о них известно, узнал 360.ru.

Почему Ахмет Бурак Эрдоган покинул Турцию?

Первенец в семье будущего президента Турции появился с Стамбуле 4 июля 1979 года. Мальчика назвали Ахмет Бурак. После окончания школы юноша поступил в Стамбульский университет, который закончить не успел из-за крупного скандала. Он перестал появляться на публике и переехал в Лондон, где живет до сих пор.

Молодой студент Ахмет Бурак Эрдоган во время поездки без прав по родному городу на мотоцикле насмерть сбил известную исполнительницу классической музыки Севим Танурек. Его машина протащила девушку не менее 65 метров прежде, чем остановиться.

Прибывшая на место полиция задержала водителя и доставила в участок. Там виновник смертельной аварии объявил, что является сыном мэра города Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого его тут же отпустили.

Фото: IMAGO/Justin Brosch/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По словам свидетелей аварии, в тот же день на место гибели артистки приехали сотрудники муниципалитета, которые буквально вымыли улицу, уничтожив все улики, включая следы шин машины политика.

Ахмет Бурак не появился ни на одном судебном разбирательстве. Представляющий его интересы адвокат представил отчет судебной экспертизы, составленный таким образом, что погибшая сама спровоцировала аварию. В результате суд снял все обвинения с водителя. Спустя шесть лет его защитник после ухода Эрдогана в правительство стал руководителем Турецкой морской организации, которая управляет портами, отвечает за различные перевозки и паромные линии.

Личная жизнь Ахмета Бурака Эрдогана

Переехавший в Лондон старший сын Эрдогана закончил там экономический факультет одного из вузов, а в 2001 году женился на Сирри Кетенджи — дочери крупного турецкого бизнесмена, который станет его деловым партнером. Точно известно, что у пары есть один ребенок.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Других данных о личной жизни Ахмета Бурака нет. Он не ведет социальных сетей и не дает комментариев СМИ, а у его компании нет собственного сайта. Одну из редких фотографий старшего сына президента Турции журналисты опубликовали в 2016 году, когда он приехал на свадьбу к младшей сестре Эсре. Ахмет Бурак не присутствовал на первой инаугурации отца в 2014 году и проигнорировал похороны бабушки. Более того, его адвокаты тщательно следят за публикациями о своем клиенте в интернете и при появлении порочащей его информации тут же через суд добиваются блокировки и полного удаления страниц. Но часть информации об Ахмете Бураке Эрдогане журналисты раскопали.

Как Ахмет Бурак Эрдоган стал крупным судовладельцем?

В 2006 году старший сын Эрдогана вместе со своим дядей Мустафой и мужем сестры отца Зией Ильгеном создали компанию под названием Turkuaz, которая занимается морскими перевозками. В бизнес вошел и Осман Кетенджи — отец жены Ахмета Бурака. Спустя несколько месяцев компанию переименовали в Bumerz, куда включили инициалы ключевых партнеров. В качестве штаб-квартиры бизнесмены выбрали особняк в элитном районе Стамбула, которым владел бизнесмен из Австрии.

Чтобы отпугнуть покупателей, он заломил огромную цену в почти два миллиона турецких лир. Но этого не произошло и виллу приобрел еще один приближенный Эрдогана Сидки Аян.

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

Эта компания стала лишь первой в крупной коррупционной сети, которую раскинул Ахмет Бурак. В 2007 году он основал еще одну компанию под названием MB Denizcilik, куда вошел опытный предприниматель в сфере морских перевозок Мечит Мерт Четинкая.

Эта фирма обратила на себя внимание тем, что спустя 18 месяцев купила сухогруз Safran длиной 95 метров. Примерная стоимость составляла около трех миллионов долларов. Судно им продал бизнесмен Хасан Доган, отказавшийся раскрыть журналистам сумму и условия сделки. Но журналисты выяснили, что владельцы заплатили полмиллиона долларов сразу, а остаток вносили частями еще несколько месяцев. На вопрос журналистов занимавший тогда пост премьер-министра Реджеп Тайип Эрдоган, откуда у его 28-летнего сына такие деньги, ведь еще недавно он учился в Великобритании за счет стипендии, политик ответил: «Есть корабли, а есть маленькие суда. Сын купил всего лишь маленький кораблик».

Спустя несколько лет Safran в составе еще шести судов, купленных MB Denizcilik, регулярно курсировал между Стамбулом и портами Израиля.

Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

Уже тогда отношения двух стран находились на пределе и Турция объявила еврейскому государству торговое эмбарго. Но для сына премьер-министра это препятствие оказалось незначительным для перевозки грузов. Еще одну крупную фирму Ахмета Бурак через подставных лиц зарегистрировал в популярном офшоре на острове Мэн. Компания под названием Bumerz Limited с уставным капиталом в два фунта стерлингов выкупила у азербайджанского миллиардера Мубариза Мансимова фирму Pal Shipping, которой принадлежали более 100 судов. Все эти сделки сделали Ахмета Бурака мультимиллиардером, но также привлекли внимание турецкой прокуратуры, которая в 2013 году инициировала серию антикоррупционных расследований, посадив детей сразу трех министров правительства. После победы на президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган уволил всех криминалистов которые вели дело его сына и запретил журналистам публиковать какие-либо подробности. Сайты, где находились документы, заблокированы на территории Турции.

Открытый миру Неджметтин Билал Эрдоган

Младший сын и третий ребенок президента Турции родился 23 апреля 1981 года.

Сразу после окончания школы он отправился на учебу в США, где получил степень бакалавра политологии и экономики в университете Индианы, а после стал магистром государственного управления в Гарвардской школе Кеннеди. В последующие годы учился в докторантуре в Италии, а также проходил практику во Всемирном банке.

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В отличие от старшего брата Неджметтин Билал не скрывается, а ведет вполне светскую и открытую жизнь. Он женат на общественнице Рейян Узунер. Она часто приезжала в Казань для участия в показе современной женской одежды мусульманок Fashion Iftar. Пара воспитывает четверых детей, которых совсем не прячет от публики.

Как Неджметтин Билал Эрдоган угодил в серию скандалов?

Изначально младший сын турецкого лидера занимался бизнесом. Он получил половину доли в ювелирной компании Atagold, а также вошел в семейный бизнес BMZ Group, занимающийся строительством и морскими грузоперевозками. При этом молодой предприниматель не отказывался от сомнительных сделок и сотрудничества с лицами, которых во всем мире называют не иначе как спонсорами терроризма.

В 2013 году начавшая серию антикоррупционных расследований турецкая прокуратура обратила внимание на благотворительный фонд Türgev (Фонд образования и юности), где Неджметтин Билал входил в совет директоров.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эта организация контролирует стамбульский частный Университет Ибн Халдуна и на частные пожертвования проводит различные мероприятия для молодежи. Криминалисты заподозрили фонд в отмыве незаконных денег. По версии следователей, предприниматели жертвовали в фонд часть денег, полученных по государственным контрактам. Во время расследования в Сеть утекла аудиозаписи разговора Эрдогана с сыном, который советовал ему «обнулить» миллионы долларов, чтобы их не нашли во время обысков. Во время одной из бесед прозвучала сумма в 30 миллионов евро. На фоне возникшего скандала политик назвал запись сфабрикованной. А после прихода на президентский пост окончательно остановил расследование.

Тогда же Неджметтина Билала Эрдогана заметили на переговорах с саудовским бизнесменом Ясином аль-Кади, одним из главных спонсоров «Аль-Каиды»*.

Следователи выяснили, что он готовился принять участие в тендере по покупке земельного участка в элитном районе Стамбула стоимостью около миллиарда долларов. Младший сын занимавшего тогда пост премьер-министра пообещал партнеру землю вне конкурса за половину суммы и «хороший откат».

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Спустя два года уголовное дело против Неджметтина Билала завели в Италии, где он учился в докторантуре Школы передовых международных исследований при Университете Джона Хопкинса в Болонье. Заявление на него написал брат опального турецкого политика Мурат Хакан Узан. Он обвинил сына Эрдогана в легализации денег, которые семья президента получила от отжатого бизнеса, а также от властей Ирана, которым Турция помогала обходить американские санкции. Речь шла о десятках миллионах долларов. Но в ходе расследования все эти заявления не подтвердились. Одним из последних скандалов, в которых поучаствовал младший сын президента ТурцииЮ стала сделка по алкотестерам для автомобилистов. Производитель аппаратов Dignita Systems AB, по версии следователей, пообещала принадлежащим фирмам Неджметтину Билалу десятки миллионов долларов за монопольное присутствие на рынке Турции.

Путь Неджметтина Билала Эрдогана из бизнеса в политику

В последнее время не занимающий никаких правительственных постов Неджметтин Билал Эрдоган все чаще стал возглавлять правительственные делегации в ходе зарубежных поездок. Он посещал Казахстан, где встречался с министрами туризма и спорта, приезжал в МГУ и РУДН в качестве заместителя председателя попечительского совета Университета Ибн Хальдун. Во время поездки в Саудовскую Аравию не имеющий никаких официальных титулов сын Эрдогана провел переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом Бин Салманом.

Фото: Onur Dogman/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По данным журналистов, Неджметтин Билал Эрдоган за время своей благотворительной и бизнес деятельности наладил тесные связи с различными мусульманскими группами и организациями по всему миру, а также вошел в контакты с лидерами стран Ближнего Востока.

Его постоянное присутствие в средствах массовой информации заставило многих задуматься, что турецкий президент готовит себе преемника. Косвенным подтверждением этой версии стало удаление из состава правящей в Турции Партии справедливости сильных политиков, заподозренных в нелояльности к действующему президенту. На их место приходят люди, связанные с Неджметтином Эрдоганом. Младший сын турецкого лидера сам научился расправляться с вероятными конкурентами. В конце 2023 года именно он спровоцировал скандал с мэром Стамбула Экремом Эмомаглу, самым вероятным конкурентом от оппозиции на президентских выборах. Перепалка с сыном президента закончилась для градоначальника тюрьмой, а сменивший его на выборах Кемаль Кылычдароглу проиграл Эрдогану. Следующие выборы президента пройдут в Турции в 2028 году. К этому времени действующий лидер страны вполне может уйти на покой, передав трон младшему сыну, который продолжит его дело, превращая страну из республики в личный халифат. *Запрещенная в России террористическая организация.