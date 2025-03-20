Сегодня 01:53 Эрдоган устраняет конкурентов? Что известно об арестованном мэре Стамбула Экреме Имамоглу Политолог Дюрре: мэр Стамбула начал мешать Эрдогану, когда заговорил о выборах 0 0 0 Фото: Melissa Erichsen/dpa / www.globallookpress.com Мир

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В Турции начались массовые волнения. Причиной послужил арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого в республике считают сильнейшим оппозиционным конкурентом действующего президента Реджепа Таийпа Эрдогана. Оппозиция назвала этот арест политическим и вышла на улицы Стамбула и Анкары. Кто такой Имамоглу и может ли он конкурировать с Эрдоганом — в материале 360.ru

Что известно об Экреме Имамоглу Начало карьеры Экрем Имамоглу родился в 1970 году в Трабзоне, в Стамбул переехал с семьей в 1987 году. В 1994 году окончил факультет делового администрирования Стамбульского университета. Женат, у пары трое детей. Является практикующим мусульманином. Владеет английским и курдским языками. Политическую карьеру Имамоглу начал в 2000-х, вступив в левоцентристскую Народно-республиканскую партию, в 2009 году возглавил ее ячейку. В 2014 году стал мэром стамбульского пригорода Бейликдюзю.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2018-м Имамоглу выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра Стамбула. В марте 2019 года Имамоглу на 0,2% обошел экс-премьера Бинали Йылдырыма. Эрдоган потребовал аннулировать результаты выборов под предлогом системных нарушений. Однако комиссия после нескольких пересчетов признала победу Имамоглу. На посту мэра Имамоглу проработал 19 дней, выявив за это время факты расточительства городского бюджета, в котором замешаны компании под управлением сторонников президента. В мае ЦИК аннулировал результаты выборов и назначил новые на 23 июня, на которых Имамоглу обогнал конкурента на 9,2%.

Чем известен Экрем Имамоглу Имамоглу известен критикой проекта строительства водного канала Стамбула, который должен соединить Черное и Мраморное море. Проект в 2021 году запустил президент Турции, однако мэр города считает, что канал уничтожит водные ресурсы Стамбула, сделав непригодной для жизни всю провинцию. В декабре 2022 года Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы, а также запрету политической деятельности по обвинению в оскорблении представителей власти. Этот приговор дал политику дополнительные очки в качестве основного оппозиционного конкурента Эрдогана. С начала 2025 года против Имамоглу начали еще несколько расследований. В марте Стамбульский университет по запросу прокуратуры аннулировал диплом политика. Оппозиция посчитала этот шаг способом воспрепятствовать выдвижению Имамоглу на пост президента страны на выборах в 2028 году.

Фото: Melissa Erichsen/dpa / www.globallookpress.com

Оппозиционер и главный конкурент Экрема Имамоглу в Турции считают чуть ли не главным конкурентом Эрдогана на пост президента страны. Доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, политолог Мехмет Эмин Икбаль Дюрре в беседе с 360.ru рассказал, что Имамоглу проходит путь самого Эрдогана, однако у него есть ряд преимуществ.

По образу жизни он очень напоминает самого Эрдогана, который прошел в принципе такой же путь. Эрдоган тоже был мэром Стамбула, его тоже арестовали тогда. Икбаль Дюрре политолог

Кроме традиционного электората, у Имамоглу есть поддержка тардиционалистов, националистов и кемалистов, светского общества и курдского населения, это дает ему большое преимущество.

Интересно Кемалисты в Турции — это политическая сила, образованная сподвижниками генерала Мустафы Кемаля (Ататюрка) во время кемалистской революции 1918–1923 годов. Главная политическая ценность кемалистов — суверенитет Турции. Они поддерживают культурный ислам, выступают строго против любой формы исламского радикализма, являются противниками неоосманской империи. Кемалисты в Турции — это политическая сила, образованная сподвижниками генерала Мустафы Кемаля (Ататюрка) во время кемалистской революции 1918–1923 годов. Главная политическая ценность кемалистов — суверенитет Турции. Они поддерживают культурный ислам, выступают строго против любой формы исламского радикализма, являются противниками неоосманской империи.

«Имамоглу, когда он был просто мэром города, особо никому не мешал. <…> Имамоглу начал мешать Эрдогану, когда он заявил о своем намерении», — отметил собеседник 360.ru. До выборов остается три года, за это время могут проявиться обстоятельства, которые могут как дискредитировать Имамоглу, так и сыграть ему на руку, добавил Дюрре. На экономические проблемы Турции наложился политический хаос.

Фото: Boris Roessler/dpa / www.globallookpress.com

Главная проблема Эрдогана Эрдогану уже 71 год, а выборы только через три года. Но это не главная проблема действующего президента, рассказал собеседник 360.ru. «Если выборы пройдут вовремя, он не сможет по конституции стать кандидатом, потому что три раза нельзя подряд. Поэтому в любом случае, или он должен менять конституцию, или же он должен идти на какие-то досрочные выборы», — сообщил Дюрре. В случае досрочных выборов Эрдоган сможет выставить свою кандидатуру на пост главы государства. Поэтому действия президента в отношении Имамоглу — «не просто так», скорее всего, у него есть компромат на конкурента.

Эрдоган надеется на то, что его еще раз выберут. Он хочет еще раз стать президентом, он об этом сказал почти открыто. А для этого ему нужны досрочные выборы. Икбаль Дюрре

Дюрре добавил, что у Эрдогана не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить конституцию, поэтому беспорядки внутри оппозиции ему на руку.

Протесты в Турции и риски Эрдогана После ареста Имамоглу в Стамбуле начались массовые протесты. У мэрии собралась огромная толпа митингующих, другие горожане устроили «кастрюльный бунт» — стучали по кухонной утвари, протестуя против ареста мэра.

Политолог отметил, что вряд ли митинги перерастут в государственный переворот, и этому есть две основные причины. «Во-первых, власти не позволят, а во-вторых, сами сторонники будут все делать в рамках все-таки закона и таким образом, чтобы это не выглядело как некие такие крупные беспорядки», — сообщил Дюрре.

Интересно Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019 года, когда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но Эрдоган отменил его победу. Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019 года, когда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но Эрдоган отменил его победу.

Электорат Народно-республиканской партии будет стоять за своего лидера до конца, но не сделают ничего, чтобы дискредитировать себя в глазах общества. Это объясняется тем, что сторонники Имамоглу — люди в основном из интеллигенции, образованные. «Это кемалисты. Эта страна 75 лет им принадлежала и появился какой-то Эрдоган, и им стало хуже», — пояснил Дюрре. Митингующие не станут требовать смены власти, резюмировал политолог и добавил, что при любом раскладе Эрдоган «будет до конца». Дюрре указал, что на время расследования главой Стамбула назначат «внешнего управленца», и таким образом президент возьмет под контроль самый крупный город Турции.

Эрдоган попал в сложную ситуацию, заявил в беседе с 360.ru востоковед Станислав Тарасов. Он также указан на непростую геополитическую ситуацию в регионе и ослабление связи Турции с Западом и США. «Оппозиция начинает расшатывать позиции Эрдогана. Тем более они чувствуют, что у него что-то не получается в контактах с президентом США Дональдом Трампом. <…> Правящая партия почувствовала определенную угрозу, <…> это тревожные звонки для правящего класса», — отметил Тарасов. Политолог и востоковед Олег Гущин отметил, что Имамоглу арестовали за коррупцию и пособничество террористам, что по нынешним временам «просто модно». «А протесты, если его народ выбрал, то, естественно, народ может протестовать. Он ведь не с печки свалился на должность мэра одного из самых древних и знаменитых городов мира», — подчеркнул Гущин.