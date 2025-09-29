Одержимость русской угрозой на новом уровне: зачем в Европе строят «стену дронов»

В Европе решили создать «стену дронов» против России — первые системы планируют развернуть уже через год. Но эта мера вряд ли будет эффективна в случае происшествий, подобных тем, что случились в европейских аэропортах в последние дни.

Зачем нужна «стена дронов»

Речь идет о нарушениях воздушного пространства в Эстонии, Польше, Румынии и Дании. Вину за происшествия по традиции возложили на Россию.

«Россия испытывает ЕС и НАТО на прочность, и наш ответ должен быть решительным, единым и незамедлительным», — указал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Он заявил о планах возведения «стены беспилотников». Однако этот ответ — не немедленный, а насколько мощным он окажется, еще предстоит узнать.

Системы, используемые в настоящее время, выявляют истребители и ракеты, но они плохо справляются с низколетящими БПЛА.