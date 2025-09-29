Одержимость русской угрозой на новом уровне: зачем в Европе строят «стену дронов»
В Европе решили создать «стену дронов» против России — первые системы планируют развернуть уже через год. Но эта мера вряд ли будет эффективна в случае происшествий, подобных тем, что случились в европейских аэропортах в последние дни.
Зачем нужна «стена дронов»
Речь идет о нарушениях воздушного пространства в Эстонии, Польше, Румынии и Дании. Вину за происшествия по традиции возложили на Россию.
«Россия испытывает ЕС и НАТО на прочность, и наш ответ должен быть решительным, единым и незамедлительным», — указал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
Он заявил о планах возведения «стены беспилотников». Однако этот ответ — не немедленный, а насколько мощным он окажется, еще предстоит узнать.
Системы, используемые в настоящее время, выявляют истребители и ракеты, но они плохо справляются с низколетящими БПЛА.
Недорогая защита
После обнаружения вражеских беспилотников их необходимо обезвредить. В Европе назвали несколько способов: от постановки электронных помех и использования дронов-перехватчиков до классической артиллерии и лазерных систем.
Но для повышения эффективности важно, чтобы затраты на уничтожение целей не превышали стоимость БПЛА. За оборону продолжат нести ответственность армии европейских государств. При этом страны ЕС должны быть солидарны в этом вопросе.
«Каждый в какой-то момент сталкивается с той или иной опасностью. Теперь наша очередь», — напомнил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Главная проблема
«Стена дронов» вряд ли окажется эффективной в случаях с беспилотниками, из-за которых недавно пришлось на несколько часов приостановить работу ряда аэропортов, констатировало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
Речь идет о небольших дронах на дистанционном управлении. Некоторые системы могут обнаружить такие объекты с помощью радаров, датчиков изображения и радиопеленгации. Но перехват БПЛА грозит еще одной проблемой.
«Небольшие беспилотники теоретически можно сбить, например, из пулемета. Однако в населенных районах существует опасность, что снаряды или падающий дрон могут травмировать людей или нанести материальный ущерб», — пояснили авторы материала.
Таким образом, обеспечение безопасности аэропортов, вокзалов и электроподстанций — сложная задача для европейцев. Для этого нужна масштабная система защиты и портативные переносные устройства против БПЛА, что, в свою очередь, требует развертывания большого количества спецсредств.