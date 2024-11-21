Пентагон допустил обмен ядерными ударами. Кому выгоден новый виток эскалации?

Заявление представителя Пентагона контр-адмирала Томаса Бьюкенена о готовности США к обмену ядерными ударами не поставило мир на порог глобальной войны. Угрозы ее возникновения в разные исторические периоды постоянно менялись, сейчас риск вырос, но пойдет на спад после ухода администрации Джо Байдена. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Провокационная эскалация уходящего Байдена Эксперт пояснил, что сама угроза возникновения ядерной войны выросла из-за решений США и Великобритании, которые позволили украинским военным использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. «То, что они решились на такого рода действия, означает, что они сознательно идут на риск эскалации, которая может привести к прямому военному столкновению НАТО и России, в том числе с использованием ядерного оружия. Теоретически такая возможность существует, но на практике не просматривается», — заявил Станкевич. Политолог добавил, что главным инициатором этого обострения стала уходящая администрация президента США Джо Байдена. Как только она сойдет с политической сцены, угроза дальнейшей эскалации снизится.

Если Россия отреагирует умно, дозированно и дальновидно, то это временное обострение удастся купировать, потому что других прямых угроз, кроме провокационных действий администрации Байдена, сейчас нет. Сергей Станкевич политолог

Собеседник 360.ru напомнил, что уже известно имя нового министра обороны США, который по своему профилю совсем не милитарист и не связан с оборонно-промышленным комплексом. Основными задачами руководителя Пентагона станут проведение аудита и очистка ведомства от провокаторов, которые готовы идти на любые, даже самые безответственные шаги. «Таких людей не стоит недооценивать и за ними надо следить, но оснований для ядерной паники нет», — подчеркнул Станкевич.

Он не стал связывать заявление представителя Пентагона о взаимных ударах с обновлением ядерной доктрины России. По мнению Станкевича, у американских чиновников совсем другая цель: заложить мины в виде документов или решений для новой американской администрации, которые вряд ли сработают. Это просто суета покидающих свои посты «ястребов».

Фото: IMAGO / Leco Viana / Global Look Press

Перетряхивание американской верхушки Станкевич заявил, что именно ликвидацией подобных провокаторов займется новая администрация Трампа. Для проведения ревизий уже создали отдельное ведомство, куда вошли бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами. «Их задача — провести аудит и составить перечень, что нужно отменить. Это не 100%, но какие-то основы гибельного для США курса они устранят», — пояснил политолог. Он добавил, что Трамп получил огромный мандат доверия от избирателей, которого не было очень давно. Поэтому займется планомерным уничтожением «глубинного государства», которое засело в Вашингтоне. Для обычного американца власти страны — это люди с другой планеты, которые непонятно чем занимаются и получают большие деньги. Поэтому отношение к чиновникам в больше степени скептическое, а иногда враждебное, заметил политолог. Но у Трампа к «глубинному государству» есть также личные счеты за то, что во время первого срока его травили, мешали работать и чуть не отправили в тюрьму. «Поэтому он хочет убрать это „глубинное государство“, если по самому большому счету, то это 50 тысяч государственных служащих. Это такая несменяемая команда, которая лет по 20−25 работает, продвигает милитаристские идеи и желает сохранить гегемонию США», — заявил Станкевич. Оставлять свои посты в Пентагоне, спецслужбах, министерстве юстиции и других силовых структурах эти служащие не хотят, поэтому закладывают после себя различные провокационные мины в виде снятия моратория на дальнобойное оружие. Но после смены власти все изменится, и успеха бывшие чиновники не добьются.