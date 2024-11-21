В США назвали условие для обмена ядерными ударами с противником

В США не исключили сценарий обмена ядерными ударами, но только при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил представитель Стратегического командования американского Минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости» .

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен [ударами], не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал он.

Бьюкенен пояснил, что речь идет об условиях, позволяющих США «лидировать в мире». Для этого и нужно сохранить резерв стратегических вооружений, чтобы имелись ресурсы для сдерживания любого противника.

Ранее в Пентагоне заявили, что ядерные силы страны подготовлены к переходу власти к избранному президенту США Дональду Трампу, пояснив, что все подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики находятся в боеготовности.