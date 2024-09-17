Сегодня 16:26 Тяжелое похмелье опьяненных демократией. Объявят ли французы импичмент Макрону? Публицист Белов: запуск процедуры импичмента Макрону может ничего не решить 0 0 0 Фото: Yann Guillo/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Двенадцать дней тому назад, 5 сентября 2024 года, 81 депутат от «Нового народного фронта» (партии, победившей на недавних парламентских выборах во Франции) поставили свои подписи под требованием начать процедуру отстранения от власти французского президента Эммануэля Макрона. Причина: отказ главы Пятой республики одобрить кандидатуру премьер-министра, предложенную партией-победительницей.

«Процедуру импичмента инициировала ультралевая партия Жан-Люка Меланшона „Непокоренная Франция“ в рамках статьи 68-й Конституции страны. После отказа президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра от коалиции, которая победила на выборах 7 июля, авторы резолюции хотят, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президента. Действия французского лидера они расценили как „силовой переворот, беспрецедентный в истории Французской республики с 1877 года“, — писали тогда местные СМИ. «Народный фронт» хотел, чтобы главой правительства стала бывшая социалистка Люси Кастетс, но, как позже сообщила глава фракции ННФ Матильда Пано, «Макрон отказывается от результатов народного голосования», а потому иного пути как его уволить у партии нет. Президент Франции в самом деле тянул до последнего, не желая расставаться со своим ставленником (или даже фаворитом) Габриэлем Атталем, который два лишних месяца продолжал выполнять обязанности премьер-министра.

Фото: Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

В итоге Макрон так и не сделал того, что от него требовали нормы Конституции, а вместо этого назначил на пост премьера бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишель Барнье. Помимо вышеупомянутых должностей, 73-летний Барнье успел поработать министром сельского хозяйства, а также был главным переговорщиком от ЕС с Великобританией по вопросу Brexit.

Фото: Мишель Барнье, премьер-министр Франции. Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как говорилось в официальном сообщении на сайте Елисейского дворца, Барнье поручили сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов». При этом Макрон якобы гарантировал, что новый премьер и будущее правительство будут соответствовать условиям, при которых они будут «максимально стабильными», а также у них будет возможность «объединять настолько широко, насколько это возможно».

Проще говоря, путем довольно нехитрых манипуляций и с помощью весьма запутанной избирательной системы президент Франции нашел способ обойти волю народа и фактически не допустить к власти оппозиционные ему силы, которые всю свою избирательную кампанию строили на антимакроновских лозунгах. Такое вот торжество демократии.

Несколько дней тому назад немецкий писатель Ханс-Иоахим Мац высказал свое мнение о том, как сегодня выглядит демократия в ФРГ. И пусть он говорил о немцах, но суть несомненно применима к ситуации и в других странах Евросоюза, в том числе, разумеется, во Франции. «Можно сказать, что западные немцы одурманены или опьянены демократией. Они все еще верят, что у них есть демократия. У восточных немцев гораздо больше опыта, чем у западных немцев. Они знают ложную демократию, они знают демократию, которая называет себя демократической, но на самом деле является весьма авторитарной или ограничительной. Свобода передвижения, свобода выражения мнений и так далее. И этот процесс снова наблюдается в Германии, и восточным немцам все это очень знакомо». Конец цитаты.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Оставим в стороне довольно спорные утверждения Маца насчет демократии в ГДР, но в том, что касается «призрачной», как говорят немцы, демократии в нынешней ФРГ и вообще в Европе — спорить с ним крайне трудно. Даже тот факт, что сегодня бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрону, о чем на перебой пишут французские СМИ, вовсе не означает, что маленький французский диктатор получит по заслугам. Рискну предположить, что все в итоге спустят на тормозах.

Фото: Yann Guillo/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все, чего добьется своей инициативой «Новый народный фронт», — более активная работа французских спецслужб по его расколу и таким образом устранение опасного конкурентов для партий, представляющих интересы не столько французов, сколько транснационального капитала во главе с США. Если у кого-то еще остались сомнения в том, что глобалисты более не намерены играть в демократию, то таких, боюсь, ждет очень тяжелое похмелье. Причем в самом ближайшем будущем.