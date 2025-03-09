Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Трамп все еще ожидает подписания сделки с Украиной после перепалки с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент выступил в эфире телеканала Fox News .

При этом лидер США подчеркнул, что придерживается жесткой позиции касательно России.

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — подчеркнул он.

Таким образом Трамп ответил на критику о якобы «мягком» отношении к России. Республиканец напомнил, что во время первого срока он ввел большое число антироссийских санкций, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к стране.

Глава Соединенных Штатов также ответил о том, ждет ли подписания сделки с Украиной по редкоземельным металлам после перепалки в Белом доме.

«Да», — сказал Трамп.

Встреча американского и украинского лидеров состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Мероприятие закончилось перепалкой, в результате которой Трамп «вышвырнул» президента Владимира Зеленского из Белого дома. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась, а украинский лидер досрочно покинул Вашингтон.