Мир в ожидании. Что известно о переговорах России и Украины в Турции

Предложение главы Кремля Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной потрясло мир. Приготовления к вероятной встрече в Стамбуле уже полностью завершены. Украинский лидер Владимир Зеленский собирается присутствовать здесь лично — кто будет представлять Россию, почему встреча пройдет в закрытом формате, что говорят российские сенаторы и собирается ли приехать президент США Дональд Трамп — в материале 360.ru.

Что с реалиями на земле? Россия готова к серьезным переговорам с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Высокопоставленный дипломат подчеркнул и тот факт, что Москва настаивает на учете реалий на земле, включая территориальные вопросы, и хочет обсудить изначальные причины конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Россия приветствует усилия иностранных лидеров по урегулированию ситуации, добавил Рябков. И вместе с тем отмечает, что основным препятствием в переговорном процессе Кремль видит недоговороспособность украинских властей. «Переговоры, скорее всего, на 99% состоятся. И в этом заслуга Трампа. Трамп жестко очень высказался в отношении Зеленского, и буквально приказал тому, чтобы переговоры состоялись», — отметил в беседе с 360.ru Геннадий Подлесный, директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук. Позиция Зеленского Президент Украины тоже заявил, что готов к прямым переговорам с Россией, но только при условии начала прекращения огня. Зеленский хотел бы личной встречи с Владимиром Путиным. Он уже подтвердил, что приедет в Турцию 15 мая. В его офисе уточнили, что вести переговоры Зеленский согласен только лично с президентом России. В своих социальных сетях Зеленский выразил признательность «странам Северно-Балтийской восьмерки» за поддержку его «готовности к личной встрече с Путиным в Турции». Издание Axios утверждает, что Зеленский собирается приехать в Турцию, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь.

Фото: РИА «Новости»

Сомнительный шаг Эрдогана Во вторник, 13 мая, Зеленский сообщил, что договорился с президентом Турции Эрдоганом о встрече в Анкаре 15 мая. Здесь, рассказал украинский лидер, они вместе собираются ждать Владимира Путина. Также глава Украины высказал готовность лететь и в Стамбул, если президент России предпочтет этот город. Туз в рукаве: кто представит Россию Российская сторона на данный момент не называла даже состава делегации, которая поедет от Москвы на переговоры. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия «настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования по Украине», и констатировал, что «язык ультиматумов» для страны неприемлем. Вместе с тем Песков подтвердил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Турции 15 мая. Кто именно поедет на переговоры, станет известно только после указания президента России Владимира Путина.

Первые лица могут встретиться в Стамбуле только при одном условии. Если туда прилетит Трамп, который сейчас на Ближнем Востоке. Если Трамп прилетает, то, естественно, и Путин, и Зеленский будут там. Геннадий Подлесный

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российскую делегацию в Стамбуле возглавит Сергей Лавров. При этом источник этих сведений, журналист не указал.

Прилетит Трамп? США активно поддерживают идею переговоров. Трамп, находящийся сейчас в Саудовской Аравии, выразил готовность присоединиться к Зеленскому и Путину в Стамбуле, если оба лидера будут присутствовать. Его представители, Стив Уиткофф и Кит Келлог, планируют отправиться в Турцию для участия в возможных дискуссиях. Ранее США настаивали на 30-дневном прекращении огня, на которое Украина уже согласилась. Источники телеканала CNN сообщали, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле по-прежнему остается открытым вопросом. В значительной степени оно зависит от того, примет ли участие в переговорах Владимир Путин. «Сейчас все очень динамично. Никто толком не знает, что будет в четверг», — рассказал один из чиновников Белого дома. Позднее Келлог в интервью Fox News подтвердил, что Трамп присоединится к переговорам, если в Турцию прилетит Владимир Путин.

Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, а затем и президент Трамп. Это может быть совершенно невероятная встреча. Кит Келлог

Фото: РИА «Новости»

Очевидный блеф Евросоюза Немецкий канцлер Фридрих Мерц вновь пригрозил России санкциями, если «в переговорах не будет реального прогресса до конца недели». Однако политологи обратили внимание, что еще 11 мая тот же Мерц ставил дедлайном по санкциям 12 мая, а условием — полное прекращение огня. Днем в понедельник представитель правительства ФРГ заявлял, что «часики тикают» и что Россия должна прекратить огонь до конца дня, если хочет избежать санкций. Кремль отметил, что разговаривать с Москвой языком ультиматумов не стоит. Угрозы Зеленского Политолог Подлесный полагает, что вопрос визита Владимира Путина следует оценивать еще и с учетом угроз Зеленского. По словам специалиста, спецслужбы Украины неоднократно разрабатывали планы «как убить Путина». Сделать этого не удалось ни в России, ни в Китае, ни в КНДР, куда глава России прилетал с визитами. Турция же член НАТО и действия зарубежных разведок здесь не ограничены. «Вопрос безопасности — это вопрос номер один. Но еще раз повторю: если туда Трамп пролетит, то наша ФСО сделает все возможное, как и другие структуры, для того, чтобы обеспечить его безопасность», — добавил политолог. Чем закончатся переговоры? Стороны на встрече, как полагает Подлесный, проведут официальный обмен мнениями и передадут соответствующие бумаги по вопросу, что хочет каждая из сторон. На этом все остановится. Продолжение будет уже после того, как делегация вернется к себе на родину и доложит руководству своих стран. Уже после этого главы государств примут решение, как вести переговоры дальше и есть ли в них вообще смысл. Все зависит от Владимира Путина Подлесный считает, что сейчас Запад пытается оказать давление на президента России Владимира Путина.

Фото: РИА «Новости»

У нас патерналистическое государство, и всем понятно, что Путин взял на себя ответственность за судьбу России. Именно от Владимира Путина зависят все вопросы, связанные с СВО, в том числе и с переговорами на высшем уровне или на уровне делегации.Если наши позиции и Украины не удастся сблизить до какого-то такого взаимного компромисса, то однозначно переговоры дальше будут «заморожены». Геннадий Подлесный

Медовый период США и России Здесь возникает вопрос, что в таком случае будут делать США. От имени Вашингтона уже выступил Келлог, требующий 30-дневного моратория на боевые действия — неприемлемого, по мнению Подлесного, для России. При отказе России от моратория, США могут ввести серьезные санкции. «Если такие санкции будут введены, это будет означать завершение „медового периода“ между Россией и США и лично между Путиным и Трампом», — объяснил политолог. Специальная политическая операция Подлесный считает, что после такого шага никаких компромиссов быть уже не может. СВО, по его мнению, в этом случае должна перерасти в полномасштабную военную операцию.

Сейчас, на мой взгляд, СВО — это не СВО, а СПО. То есть специальная политическая операция, поскольку эта операция ведется преимущественно за счет политических решений. То есть нет военных решений во главе этой операции. Военные решения — это уничтожение центра принятия решений, это уничтожение, физическое уничтожение командования страны, врага. Геннадий Подлесный

Зеленский агент MI-6? Последнее заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным — это попытка самопиара, считает Подлесный. Зеленский —известный шоумен, он не профессиональный политик и не может равняться с Путиным. «Дело в том, что Путин — законно избранный президент. А Зеленский — законно просроченный бывший президент страны, который узурпировал власть вопреки всем законам и конституции Украины», — объяснил Подлесный. Тем не менее, США и Европа закрывают на это глаза и признают Зеленского легитимным лидером по своим политическим мотивам.

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Теоретически, как полагает Подлесный, Зеленский может заблокировать выезд украинской делегации в Стамбул — если прикажет английская разведка по указу премьера Великобритании Кира Стармера.

«Потому что страх перед Трампом — это одно, а вот страх физического уничтожения, немедленного физического уничтожения — уже совсем другое. Я напомню, что сейчас личную охрану Зеленского представляют спецслужбы Великобритании. Геннадий Подлесный