Кремль раскрыл, когда Россия направится на переговоры по Украине в Стамбул

Российская делегация прибудет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Зарубиным, соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале корреспондента.

Состав делегации власти пока не раскрывали. Кто поедет на переговоры станет известно после указания президента России Владимира Путина.

На вопрос журналиста о том, как Кремль рассматривает заявления Зеленского о готовности к переговорам, Песков ответил, что оценивать российская сторона готова только позицию главы государства Владимира Путина.

«Президент Путин предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — объяснил Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямым переговорам без каких-либо предварительных условий. В качестве возможной площадки он назвал Стамбул, где ранее уже проходили контакты между сторонами.

Позднее украинский лидер Зеленский заявил, что лично приедет в Турцию 15 мая. Не исключал своего появления на этих переговорах и президент США Дональд Трамп.