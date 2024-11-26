Освободите канцлерин. О чем Ангела Меркель рассказала в мемуарах
Бывшая канцлер ФРГ выпустила мемуары «Свобода». В них Ангела Меркель рассказала о детстве и юности, дала характеристику многим мировым политикам, с которыми встречалась за 16 лет пребывания у власти, и объяснила (или оправдала) свои решения. Подробности выяснил 360.ru.
О чем мемуары «Свобода»
На полках книжных магазинов 26 ноября появилась книга «Свобода: Мемуары 1954-2021» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Ее помогала писать давняя политическая советница политика Беата Бауманн. Цена за 720 страниц в твердом переплете — 31 доллар и 97 центов, то есть чуть больше трех тысяч рублей.
Мемуары выйдут в более чем 30 странах. Аудиоверсию озвучила немецкая актриса Коринна Харфух.
Ранее бывшая канцлерин публиковала свои научные и политические статьи, сборники речей. Также в 2005-м вышла книга «Мой путь» (спасибо, что не «Моя борьба») со сборником ее интервью публицисту Хьюго Мюллеру-Фоггу.
Кроме того, Меркель была героем 27 книг, в которых различные писатели рассказывали о ней и анализировали как политика. Она не единожды становилась героиней юмористических шоу, документальных и художественных фильмов, моделью для художников, фотографов и скульпторов.
Мемуары никогда не были самым правдивым и документальным жанром литературы. Воспоминания Меркель не исключение — судя по опубликованным отрывкам из книги, автор старается немного переписать историю в свою пользу.
О детстве и юности Меркель
Начинается история, как положено, с детства, при этом Меркель довольно негативно вспоминает ГДР. Что странно: ее семья поддерживала «линию партии» и имела хорошие преференции. Мало того, фрау по собственной воле была активисткой молодежных социалистических организаций. И это неплохо продвинуло ее политическую карьеру.
Меркель припомнила, как ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму: вместо того чтобы слушать преподавателя, она учила физику. Хотя педагог был прав — нечего на одном предмете заниматься другим! История стала одной из иллюстраций тяжелой юности под гнетом соцпартии.
О Дональде Трампе
Досталось и вновь избранному президенту США Дональду Трампу. В 2017 году он встречался с Меркель и расспрашивал ее о Владимире Путине. Теперь фрау припечатала американца за этот интерес, заявила, что у нее осталось «нехорошее ощущение», будто совместная работа во благо мира с ним не сложится.
Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я же опиралась на факты. Дональд Трамп задал мне ряд вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и отношениях с Путиным. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом.
Ангела Меркель, «Свобода: Мемуары 1954-2021»
О Владимире Путине
Кстати, о Путине. Как-то в 1995 году на Меркель напала собака, и с тех пор она панически их боялась. В 2007-м российский лидер привел своего лабрадора-ретривера, чем поверг канцлера ФРГ в шок. Теперь она заявила, что президент России специально хотел ее напугать и «доказать, что он мужчина». Чтобы это ни значило.
Еще одной обидой стало 45-минутное опоздание Путина на саммит «Большой восьмерки», проходивший в 2007 году в Германии. Российскому президенту доставили в номер ящик его любимого пива Radeberger, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене. Вот он и позволил себе увлечься воспоминаниями.
Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина <…>. Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри кипела.
Ангела Меркель, «Свобода: Мемуары 1954-2021»
По словам фрау, она уверена: Путин планировал свои действия на Украине чуть ли не с 1999 года. Якобы так он хотел возродить СССР и отыграться на Соединенных Штатах за проигрыш в холодной войне. Еще Меркель призналась, что президент России говорит на немецком языке лучше, чем она — на русском.
Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку. Меня прежде всего поражала уверенность в своей правоте.
Ангела Меркель, «Свобода: Мемуары 1954-2021»
Так или иначе, в мемуарах выписана критика практически всем политикам: книгу вполне можно было назвать «Всем сестрам по серьгам». Даже президент Украины Владимир Зеленский получил свое — Меркель припомнила, что он беззастенчиво свалил на нее часть ответственности за нынешний конфликт с Россией.
О себе как канцлере ФРГ
Не забыла экс-политик и оправдаться за все, что делала. «Северные потоки», Минские соглашения, множество переселенцев, которые наводнили Германию и многое другое она объяснила требованием времени и заботой о нации. Зато неоднократно подчеркнула, что при ней немцы жили лучше, а экономика страны была сильнее.
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Биография Ангелы Меркель
Ангела Доротея Каснер родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года. Ее предки по отцу — поляки.
Дед в свое время воевал с западными украинцами, советской армией, но потом съехал в Берлин, изменил фамилию Казмерчак на немецкий лад и устроился служить в полиции. Родня по матери жила в Данциге, нынешнем Гданьске, потом перебралась в Берлин.
Отец Ангелы хоть и был лютеранским пастором, поддерживал политику правительства социалистической Германии. В том числе за это семье разрешали свободно бывать в Западной Германии. При этом его жене, учительнице английского языка и латыни, не разрешили преподавать, так что она посвятила себя дому и детям.
Интересно
В детстве и юности Ангела носила прозвище Каси от ее девичьей фамилии Каснер. Однокашники вспоминали, что она была неприметной девочкой-отличницей, которой особенно хорошо давалась математика.
Как и все школьники в ГДР, Ангела была пионеркой, активисткой местного аналога комсомола — Союза свободной немецкой молодежи.
После школы поступила на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Прекрасно училась, по программе обмена бывала в Москве и Ленинграде. Так Ангела познакомилась со студентом-физиком Ульрихом Меркелем. Спустя год дипломную работу на отлично защитила уже фрау Меркель.
Меркель в политике
Ангела Меркель получила место в Центральном институте физической химии при Академии наук. Довольно скоро защитила диссертацию и перешла в отдел аналитической химии. При этом молодая ученая продолжала активно работать на «комсомольском фронте».
После падения Берлинской стены Академию наук ГДР распустили. Но еще до этого Меркель устроилась на работу в партию «Демократический прорыв».
Начала со ставки временного администратора ЭВМ и быстро дослужилась до референта председателя партии. Потом фактически стала пресс-секретарем.
Это был удачный карьерный старт. Волна альянсов с другими политическими блоками сделали Меркель заместителем пресс-секретаря правительства ГДР. Затем, после объединения Германии, фрау получила должность министерского советника в пресс-службе правительства ФРГ.
Тут поспели и личные амбиции идти в депутаты бундестага. На первых общегерманских выборах Меркель победила в своем избирательном округе и получила желанный мандат. Гельмут Коль, на тот момент канцлер, предложил Меркель портфель министра по делам женщин и молодежи, она согласилась.
Злые языки язвительно звали Меркель «девочкой Коля». Тем более что четыре года спустя канцлер предложил своей протеже возглавить министерство по охране окружающей среды, природы и ядерной безопасности. Дальше все пошло как у взрослых политиков: игры, предательства, жажда победы любой ценой.
Когда Коль пролетел на очередных выборах, он неосторожно рассказал журналистам о не совсем законном финансировании его партии «Христианско-демократический союз». Меркель выступила в прессе и растоптала бывшего благодетеля, призвав однопартийцев порвать со «старой гвардией» и идти «собственной дорогой».
Как Меркель стала канцлером
Федеральным канцлером Германии Ангелу Меркель избрали 22 ноября 2005 года. Она стала не только первой женщиной на этом посту, но и самым молодым председателем правительства за всю историю ФРГ. Правда, победа не была разгромной: «за» отдали голоса 397 из 611 депутатов бундестага XVI созыва.
Простым немцам канцлерин понравилась. Она не обладала модельной внешностью — простая женщина из народа, трудяга, выглядит на свой возраст. Так же, кстати, думали поначалу многие политики, которые не сразу разглядели ум и амбициозность Меркель. Хотя очевидно, что без этих качеств она бы не достигла высот.
Меркель царила 16 лет. Именно она пустила в страну более миллиона беженцев, так что даже последующие ужесточения правил въезда не спасли Германию.
Канцлерин смогла сделать так, что Brexit прошел для ЕС с минимальными потерями. Не побоялась поставить на вид президенту США Бараку Обаме прослушку ее телефона.
«Самая влиятельная женщина в мире» по версии по версии журнала Forbes, она тепло приятельствовала с Владимиром Путиным, ловко балансируя с учетом политической повестки: хвалила, осуждала, но все равно старалась поддерживать более-менее дружеские отношения.
Факты об Ангеле Меркель
- Меркель на публике и официальных портретах часто держала руки определенным образом: ладони перед животом сложены так, чтобы кончики больших и указательных пальцев соприкасались и образовывали ромб. Эту фигуру назвали «бриллиант Меркель».
- Меркель дала жизнь неологизму merkeln. Он означает «ничего не делать в важных делах, избегать четких заявлений и не идти на риск» — осторожничать и отсиживаться в бездеятельности.
- За 16 лет своего канцлерства Меркель лишь однажды обратилась к немцам по телевидению. Поводом для такого выступления 18 марта 2020 года стала пандемия COVID-19.
- Второй муж Меркель — квантовый химик, профессор Берлинского университета Иоахим Зауэр. Они поженились в декабре 1998-го. Ученый настолько не любит общественное внимание, что даже не присутствовал на инаугурации супруги. Детей у них нет.
- Меркель — ярая футбольная болельщица. Она слушала трансляции матчей даже на заседаниях в бундестаге, посещала игры национальной сборной и лично присутствовала на победном матче между Германией над Аргентиной в финале чемпионата мира 2014 года.