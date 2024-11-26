Освободите канцлерин. О чем Ангела Меркель рассказала в мемуарах

Бывшая канцлер ФРГ выпустила мемуары «Свобода». В них Ангела Меркель рассказала о детстве и юности, дала характеристику многим мировым политикам, с которыми встречалась за 16 лет пребывания у власти, и объяснила (или оправдала) свои решения. Подробности выяснил 360.ru.

О чем мемуары «Свобода» На полках книжных магазинов 26 ноября появилась книга «Свобода: Мемуары 1954-2021» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Ее помогала писать давняя политическая советница политика Беата Бауманн. Цена за 720 страниц в твердом переплете — 31 доллар и 97 центов, то есть чуть больше трех тысяч рублей. Мемуары выйдут в более чем 30 странах. Аудиоверсию озвучила немецкая актриса Коринна Харфух. Ранее бывшая канцлерин публиковала свои научные и политические статьи, сборники речей. Также в 2005-м вышла книга «Мой путь» (спасибо, что не «Моя борьба») со сборником ее интервью публицисту Хьюго Мюллеру-Фоггу. Кроме того, Меркель была героем 27 книг, в которых различные писатели рассказывали о ней и анализировали как политика. Она не единожды становилась героиней юмористических шоу, документальных и художественных фильмов, моделью для художников, фотографов и скульпторов.

Фото: Global Look Press

Мемуары никогда не были самым правдивым и документальным жанром литературы. Воспоминания Меркель не исключение — судя по опубликованным отрывкам из книги, автор старается немного переписать историю в свою пользу.

О детстве и юности Меркель Начинается история, как положено, с детства, при этом Меркель довольно негативно вспоминает ГДР. Что странно: ее семья поддерживала «линию партии» и имела хорошие преференции. Мало того, фрау по собственной воле была активисткой молодежных социалистических организаций. И это неплохо продвинуло ее политическую карьеру.

Фото: Википедия

Меркель припомнила, как ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму: вместо того чтобы слушать преподавателя, она учила физику. Хотя педагог был прав — нечего на одном предмете заниматься другим! История стала одной из иллюстраций тяжелой юности под гнетом соцпартии.

О Дональде Трампе Досталось и вновь избранному президенту США Дональду Трампу. В 2017 году он встречался с Меркель и расспрашивал ее о Владимире Путине. Теперь фрау припечатала американца за этот интерес, заявила, что у нее осталось «нехорошее ощущение», будто совместная работа во благо мира с ним не сложится.

Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я же опиралась на факты. Дональд Трамп задал мне ряд вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и отношениях с Путиным. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом. Ангела Меркель, «Свобода: Мемуары 1954-2021»

Фото: РИА «Новости»

О Владимире Путине Кстати, о Путине. Как-то в 1995 году на Меркель напала собака, и с тех пор она панически их боялась. В 2007-м российский лидер привел своего лабрадора-ретривера, чем поверг канцлера ФРГ в шок. Теперь она заявила, что президент России специально хотел ее напугать и «доказать, что он мужчина». Чтобы это ни значило. Еще одной обидой стало 45-минутное опоздание Путина на саммит «Большой восьмерки», проходивший в 2007 году в Германии. Российскому президенту доставили в номер ящик его любимого пива Radeberger, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене. Вот он и позволил себе увлечься воспоминаниями.

Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина <…>. Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри кипела. Ангела Меркель, «Свобода: Мемуары 1954-2021»

По словам фрау, она уверена: Путин планировал свои действия на Украине чуть ли не с 1999 года. Якобы так он хотел возродить СССР и отыграться на Соединенных Штатах за проигрыш в холодной войне. Еще Меркель призналась, что президент России говорит на немецком языке лучше, чем она — на русском.

Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку. Меня прежде всего поражала уверенность в своей правоте. Ангела Меркель, «Свобода: Мемуары 1954-2021»

Фото: РИА «Новости»

Так или иначе, в мемуарах выписана критика практически всем политикам: книгу вполне можно было назвать «Всем сестрам по серьгам». Даже президент Украины Владимир Зеленский получил свое — Меркель припомнила, что он беззастенчиво свалил на нее часть ответственности за нынешний конфликт с Россией.

О себе как канцлере ФРГ Не забыла экс-политик и оправдаться за все, что делала. «Северные потоки», Минские соглашения, множество переселенцев, которые наводнили Германию и многое другое она объяснила требованием времени и заботой о нации. Зато неоднократно подчеркнула, что при ней немцы жили лучше, а экономика страны была сильнее.

Фото: Ангела Меркель на заупокойной службе в Берлинском кафедральном соборе, 2024 год. IMAGE / Global Look Press

Интересно В 2021 году немецкий писатель Дэвид Сэфьер запустил детективный сериал «Мисс Меркель». Главная героиня, покончив с карьерой канцлера, уезжает радоваться пенсии в захолустье. И там, совсем как известная английская старушка-сыщик, расследует попавшиеся под руку преступления. Пока вышло три романа: «Мисс Меркель — Убийство в Укермарке», «Мисс Меркель — Убийство на кладбище» и «Мисс Меркель — Убийство в открытом море». Две первых книги были экранизированы. В 2021 году немецкий писатель Дэвид Сэфьер запустил детективный сериал «Мисс Меркель». Главная героиня, покончив с карьерой канцлера, уезжает радоваться пенсии в захолустье. И там, совсем как известная английская старушка-сыщик, расследует попавшиеся под руку преступления. Пока вышло три романа: «Мисс Меркель — Убийство в Укермарке», «Мисс Меркель — Убийство на кладбище» и «Мисс Меркель — Убийство в открытом море». Две первых книги были экранизированы.

Биография Ангелы Меркель Ангела Доротея Каснер родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года. Ее предки по отцу — поляки. Дед в свое время воевал с западными украинцами, советской армией, но потом съехал в Берлин, изменил фамилию Казмерчак на немецкий лад и устроился служить в полиции. Родня по матери жила в Данциге, нынешнем Гданьске, потом перебралась в Берлин.

Фото: Людвик Казмерчак и его жена Маргарита, дед и бабушка Ангелы Меркель по отцовской линии, 1919 год / Википедия

Отец Ангелы хоть и был лютеранским пастором, поддерживал политику правительства социалистической Германии. В том числе за это семье разрешали свободно бывать в Западной Германии. При этом его жене, учительнице английского языка и латыни, не разрешили преподавать, так что она посвятила себя дому и детям.

Интересно У Ангелы Меркель есть младшие брат и сестра. Маркус Каснер — физик-теоретик, доктор наук. Ирен Каснер — эрготерапевт: специалист, который помогает больным вновь научиться стоять, сидеть, двигаться, пользоваться протезами и так далее. У Ангелы Меркель есть младшие брат и сестра. Маркус Каснер — физик-теоретик, доктор наук. Ирен Каснер — эрготерапевт: специалист, который помогает больным вновь научиться стоять, сидеть, двигаться, пользоваться протезами и так далее.

В детстве и юности Ангела носила прозвище Каси от ее девичьей фамилии Каснер. Однокашники вспоминали, что она была неприметной девочкой-отличницей, которой особенно хорошо давалась математика. Как и все школьники в ГДР, Ангела была пионеркой, активисткой местного аналога комсомола — Союза свободной немецкой молодежи.

Фото: Ангела Каснер (во втором ряду посередине, ее лицо наполовину скрыто одноклассницей) вместе с другими десятиклассниками политехнической средней школы Темплина, 1971 год. Bernd Gurlt / Global Look Press

После школы поступила на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Прекрасно училась, по программе обмена бывала в Москве и Ленинграде. Так Ангела познакомилась со студентом-физиком Ульрихом Меркелем. Спустя год дипломную работу на отлично защитила уже фрау Меркель.

Меркель в политике Ангела Меркель получила место в Центральном институте физической химии при Академии наук. Довольно скоро защитила диссертацию и перешла в отдел аналитической химии. При этом молодая ученая продолжала активно работать на «комсомольском фронте». После падения Берлинской стены Академию наук ГДР распустили. Но еще до этого Меркель устроилась на работу в партию «Демократический прорыв». Начала со ставки временного администратора ЭВМ и быстро дослужилась до референта председателя партии. Потом фактически стала пресс-секретарем.

Фото: SVEN SIMON/picture-alliance / Global Look Press 1/3 Фото: imago stock&people / Global Look Press 2/3 Фото: Global Look Press 3/3

Это был удачный карьерный старт. Волна альянсов с другими политическими блоками сделали Меркель заместителем пресс-секретаря правительства ГДР. Затем, после объединения Германии, фрау получила должность министерского советника в пресс-службе правительства ФРГ. Тут поспели и личные амбиции идти в депутаты бундестага. На первых общегерманских выборах Меркель победила в своем избирательном округе и получила желанный мандат. Гельмут Коль, на тот момент канцлер, предложил Меркель портфель министра по делам женщин и молодежи, она согласилась.

Фото: Канцлер Гельмут Коль жмет руку Ангеле Меркель, 15 декабря 1991 года. Michael Jung / Global Look Press

Злые языки язвительно звали Меркель «девочкой Коля». Тем более что четыре года спустя канцлер предложил своей протеже возглавить министерство по охране окружающей среды, природы и ядерной безопасности. Дальше все пошло как у взрослых политиков: игры, предательства, жажда победы любой ценой. Когда Коль пролетел на очередных выборах, он неосторожно рассказал журналистам о не совсем законном финансировании его партии «Христианско-демократический союз». Меркель выступила в прессе и растоптала бывшего благодетеля, призвав однопартийцев порвать со «старой гвардией» и идти «собственной дорогой».

Фото: Ангела Меркель и дрэг-квин Оливия Джонс, Берлин, 23 мая 2025 года. Michael Kappeler / Global Look Press

Как Меркель стала канцлером Федеральным канцлером Германии Ангелу Меркель избрали 22 ноября 2005 года. Она стала не только первой женщиной на этом посту, но и самым молодым председателем правительства за всю историю ФРГ. Правда, победа не была разгромной: «за» отдали голоса 397 из 611 депутатов бундестага XVI созыва. Простым немцам канцлерин понравилась. Она не обладала модельной внешностью — простая женщина из народа, трудяга, выглядит на свой возраст. Так же, кстати, думали поначалу многие политики, которые не сразу разглядели ум и амбициозность Меркель. Хотя очевидно, что без этих качеств она бы не достигла высот.

Фото: Канцлер ФРГ Ангела Меркель со студентами, Берлин, 19 июня 2007 года. imago stock&people / Global Look Press

Меркель царила 16 лет. Именно она пустила в страну более миллиона беженцев, так что даже последующие ужесточения правил въезда не спасли Германию. Канцлерин смогла сделать так, что Brexit прошел для ЕС с минимальными потерями. Не побоялась поставить на вид президенту США Бараку Обаме прослушку ее телефона. «Самая влиятельная женщина в мире» по версии по версии журнала Forbes, она тепло приятельствовала с Владимиром Путиным, ловко балансируя с учетом политической повестки: хвалила, осуждала, но все равно старалась поддерживать более-менее дружеские отношения.

Фото: Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин, 17 ноября 2012 года. Xinhua / Global Look Press

Факты об Ангеле Меркель Меркель на публике и официальных портретах часто держала руки определенным образом: ладони перед животом сложены так, чтобы кончики больших и указательных пальцев соприкасались и образовывали ромб. Эту фигуру назвали «бриллиант Меркель».

Меркель дала жизнь неологизму merkeln. Он означает «ничего не делать в важных делах, избегать четких заявлений и не идти на риск» — осторожничать и отсиживаться в бездеятельности.

Фото: Рекламный щит с изображением «бриллианта Меркель» из фотографий ее сторонников / Википедия

За 16 лет своего канцлерства Меркель лишь однажды обратилась к немцам по телевидению. Поводом для такого выступления 18 марта 2020 года стала пандемия COVID-19.

Второй муж Меркель — квантовый химик, профессор Берлинского университета Иоахим Зауэр. Они поженились в декабре 1998-го. Ученый настолько не любит общественное внимание, что даже не присутствовал на инаугурации супруги. Детей у них нет.

Фото: Ангела Меркель с мужем, Берлин, 2001 год. via www.imago-images.de / Global Look Press

Меркель — ярая футбольная болельщица. Она слушала трансляции матчей даже на заседаниях в бундестаге, посещала игры национальной сборной и лично присутствовала на победном матче между Германией над Аргентиной в финале чемпионата мира 2014 года.