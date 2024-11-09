Сегодня 10:18 Падение Берлинской стены: 7 фактов о главном символе холодной войны В ноябре 1989 года началось разрушение Берлинской стены 0 0 0 Фото: Граффити Биргит Киндер на Берлинской стене, посвященное ее падению в ноябре 1989 года. Kohls / Global Look Press Мир

Германия

Убийства

СССР

Побеги

Строительство

Запад

История

Экономика

Падение Берлинской стены

Ровно 35 лет назад, в ноябре 1989 года, началось разрушение Берлинской стены. Это событие стало знаковым не только для Германии, но и для всего мира — рухнул последний символ холодной войны. 360.ru собрал все удивительные факты об этом сооружении, его героях и жертвах.

Когда и зачем построили Берлинскую стену После победы во Второй мировой войне союзники разделили Берлин на две части. Западная стала Федеративной Республикой Германией, восточная — просоветской Германской Демократической Республикой. Правда, никаких ограждений толком не было, просто посты и разметка. Уехать в другую страну можно было за 20 пфеннигов на метро. Разделительные линии проходили прямо по улицам и домам, каналам и рекам. В городе действовали более 80 уличных пропускных пунктов, 13 переходов в метро и на городской железной дороге. Разумеется, были и нелегальные пути, по ним многие немцы сбегали в Западный Берлин — там, как считалось, больше свободы и выше зарплаты.

Интересно С января по август 1961-го страну покинули как минимум 207 тысяч человек, а за июль того же года более 30 тысяч жителей ГДР переметнулись в Западный Берлин. Всего за первые 16 лет разделения Германии сбежать в ФРГ удалось уже трем с половиной миллионам восточных немцев. С января по август 1961-го страну покинули как минимум 207 тысяч человек, а за июль того же года более 30 тысяч жителей ГДР переметнулись в Западный Берлин. Всего за первые 16 лет разделения Германии сбежать в ФРГ удалось уже трем с половиной миллионам восточных немцев.

Из ГДР утекала не только молодежь, но и ценные специалисты. Это серьезно било по экономике: она ежегодно теряла из-за перебежчиков приблизительно два с половиной миллиона марок. К тому же в Восточной Германии махровым цветом расцвела спекуляция западными товарами.

Фото: Пограничники в Восточной части Берлина, 1970 год / РИА «Новости»

Но вместо того, чтобы налаживать достойную жизнь, лидер республики Вальтер Ульбрихт потребовал от государств Варшавского договора дать добро на закрытие границы — политик носился с этой идеей изоляции от Западной Европы несколько лет. Кстати, СССР неоднократно выступал против, но немец сумел добиться своего.

Фото: Первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, инициатор строительства Берлинской стены Вальтер Ульбрихт / Global Look Press

Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года. Уже ночью за пару часов были полностью блокированы все участки границы в черте города. Днем перекрыли 193 улицы, четыре линии метро и некоторые линии берлинской железной дороги. Людей из домов, прилегающих к будущей границе, спешно переселили. Поначалу разговор шел лишь о рядах колючей проволоки, но в итоге решили создать капитальную линию заграждений. За стройкой очень внимательно наблюдали из Западного Берлина. Чтобы помешать кино- и фотосъемке, сотрудники госбезопасности ГДР с помощью больших зеркал солнечными зайчиками засвечивали объективы любопытных.

Фото: Дыра в Берлинской стене. Jan Scheunert / Global Look Press

Размеры Берлинской стены Берлинская стена к 1989 году представляла собой сложный комплекс капитальной эшелонированной линии заграждений. Она отсутствовала лишь в местах границ по водоемам. Бетонная часть стены имела протяженность 106 километров, в высоту достигала более трех с половиной метров.

Ограждения из металлической сетки тянулись на 66 с половиной километров.

Под электрическим напряжением было 127 с половиной километров ограждения.

Общая длина земляных рвов достигала 105 с половиной километров.

На протяжении 14 километров дороги были засыпаны острыми шипами и обустроены контрольно-следовой полосой с песком и постоянно разравнивавшейся поверхностью.

Установили более 300 сторожевых вышек, а также других пограничных сооружений и — на отдельных участках — противотанковых укреплений. Фото: Белые розы в годовщину падения Берлинской стены, 9 ноября 2023 года. IMAGO/Martin Müller / Global Look Press

Жертвы Берлинской стены Через две недели после начала строительства Берлинской стены появился приказ: при попытке незаконного пересечения границы стрелять на поражение. Огонь предписывалось вести даже по детям. Однако это не остановило смельчаков, и уже через два дня после распоряжения появилась первая жертва. Это был молодой портной, 24-летний Гюнтер Литфин. Хотя он проживал в Восточном Берлине, работал в Западном и уже собирался окончательно туда перебраться, даже нашел подходящую квартиру. Но все эти планы рухнули после начала возведения Берлинской стены. Фото: Global Look Press 1/3 Фото: Полицейские ГДР вытаскивают тело Гюнтера Литфина / Википедия 2/3 Фото: Памятный камень рядом с местом убийства Гюнтера Литфина. imago stock&people / Global Look Press 3/3 Днем 24 августа Литфин решился на побег. Под крики и предупредительные выстрелы полицейских он спрыгнул в Берлинско-Шпандауский канал, разделявший Берлин. Портной почти доплыл до западного берега, но получил пулю в затылок. В тот же день арестовали его брата Юргена, у родителей прошли обыски. Эта история неоправданной жестокости шокировала мир. Поначалу власти ГДР отмалчивались, но потом спустили с поводка своего «штатного Геббельса», главного телепропагандиста Карла-Эдуарда фон Шницлера. Он заявил, что Литфин был гомосексуалистом и занимался проституцией, а также имел судимость. Фото: Еще лдна жертва Берлинской стены — 18-летний каменщик Петер Фехтер / Википедия 1/3 Фото: Фехтера ранили в спину пограничники и он умер от потери крови — больше часа к нему никто не подходил, хотя парень звал на помощь / Википедия 2/3 Фото: Берлинские мемориальные кресты Петеру Фехтеру и другим жертвам. В 2005 году их снесли / Википедия 3/3 Обмануть никого не удалось: в годовщину около места гибели Литфина в ФРГ установили мемориальный камень. Позже, уже в 1992-м, появился мемориал в память о первой жертве Берлинской стены и других людях, погибших при попытке ее пересечь. Считается, что с 1961 по 1989 год их было не менее 140 человек. Последним убитым стал 20-летний официант Крис Геффрой: 6 февраля 1989 года он вместе с другом попытался сбежать на Запад. Молодых людей заметили и расстреляли: один погиб на месте, второй отправился в лазарет, а оттуда — в тюрьму. Пограничники получили по 150 марок премии. Спустя две недели приказ стрелять по нарушителям границы отменили. Интересно В марте 1989 года решился на побег 32-летний инженер-электронщик Винфрид Фройденберг. Вместе с женой-химиком он соорудил 13-метровый воздушный шар из полос полиэтилена, скрепленных скотчем и опоясанных сеткой-бечевкой. Вместо корзины приспособили узкую деревянную балку. Но смельчак не справился с управлением и разбился. В марте 1989 года решился на побег 32-летний инженер-электронщик Винфрид Фройденберг. Вместе с женой-химиком он соорудил 13-метровый воздушный шар из полос полиэтилена, скрепленных скотчем и опоясанных сеткой-бечевкой. Вместо корзины приспособили узкую деревянную балку. Но смельчак не справился с управлением и разбился.

Удачные побеги через Берлинскую стену Самым известным и первым удачным побегом через Берлинскую стены стал прыжок восточногерманского полицейского Конрада Шумана. Это случилось 15 августа 1961 года, на второй день начала строительства — тогда на улицах стояли лишь временные заграждения из колючей проволоки высотой чуть выше полуметра. Шумана отправили охранять стройку. Под предлогом проверки проволочного кордона он примял его ногой. С западной стороны заметили действия 19-летнего полицейского и закричали: «Перепрыгивай!» Более того, напротив остановилась машина его коллег из ФРГ и призывно открыла дверь. Немец решился. Очертя голову, он прыгнул через заграждение, нырнул в полицейский автомобиль, и тот спешно дал по газам. По счастливой случайности в тот день к месту строительства стены послали фотографа Петера Лайбинга. Он заметил молодого полицейского и успел сделать снимок, который позже стал известен на весь мир. Фото: Фотография Питер Лейбинг «Прыжок в свободу» получила американскую премию Overseas Press Club за лучшую фотографию в 1961 году / Википедия 1/3 Фото: Конрад Шуман в 1986 году со снимком «Прыжок в свободу». imago stock&people / Global Look Press 2/3 Фото: Памятник прыжку Конрада Шумана, Берлин. imago stock&people / Global Look Press 3/3 Вслед за Шуманом в первые месяцы строительства стены через проволоку прыгали сотни человек. Некоторые таранили ограждения тяжелыми грузовиками, на полном ходу разбивали шлагбаумы легковыми автомобилями, привязывались под днище машин и прятались в специально переоборудованных бензобаках. Летом 1962-го 14 жителей Восточного Берлина споили капитана корабля, связали его и под обстрелом пограничников ушли по реке на Запад. А однажды четверка парней нарядилась в советскую военную форму, которую им сшила знакомая, и просто спокойно перешла границу на глазах у пограничников ГДР. Те еще и честь отдали. Интересно Многие дельцы организовывали нелегальный выезд восточногерманских немцев. Так, адвокат из ГДР Вольфганг Фогель с 1964 по 1989 год устроил переход границы для 215 тысяч восточных немцев. Он же смог переправить за кордон 34 тысячи политзаключенных. Западной Германии это обошлось почти в три миллиарда долларов. Кстати, именно Фогель в 1962 году выступал в качестве посредника при обмене американского пилота Гэри Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля. Многие дельцы организовывали нелегальный выезд восточногерманских немцев. Так, адвокат из ГДР Вольфганг Фогель с 1964 по 1989 год устроил переход границы для 215 тысяч восточных немцев. Он же смог переправить за кордон 34 тысячи политзаключенных. Западной Германии это обошлось почти в три миллиарда долларов. Кстати, именно Фогель в 1962 году выступал в качестве посредника при обмене американского пилота Гэри Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля. Самый массовый побег через Берлинскую стену произошел осенью 1964 года. Точнее, это был побег не через стену, а под ней. Группа смельчаков из Восточного Берлина при помощи западных немцев вырыла на глубине 12 метров 145-метровый туннель. С 3 по 5 октября на другую сторону смогли перебраться 57 человек, включая троих детей. Среди тех, кто помогал рыть туннель со стороны Западного Бердина, был молодой студент-физик Райнхард Фуррер. Позже он стал профессором, известным немецким ученым и даже слетал в космос в ноябре 1985 года на Challenger (это был последний успешный полет американского шаттла до катастрофы 1986 года). Фото: Райнхард Альфред Фуррер (справа) — немецкий ученый, астронавт ФРГ. imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / Global Look Press Но все это будет потом. А тогда последнюю группу беглецов заметили пограничники ГДР и открыли огонь. Люди отстреливались. Позже перебежчиков обвинили в гибели сержанта Эгона Шульца. Но после объединения Германии в архивах нашлись документы, которые доказали: один из беглецов лишь ранил военного, а убили его случайно свои же из автомата. Фото: Сержант погранвойск Эгон Шульц; панихида возле мемориальной доски Шульцу на Стрелитцер-штрассе, 55 / Википедия

Сколько стоила Берлинская стена Поначалу строительство Берлинской стены оценивали примерно в 16 миллионов марок ГДР, что по курсу того времени превышало три с половиной миллиона долларов США. Сегодня эта сумма равна почти 38 миллионам. На сооружение основной части бетонного вала в конце 70-х годов XX века потратили приблизительно 100 миллионов марок. Однако стройка стройкой, а есть еще расходы на содержание. Стена оказалась довольно «прожорливой»: в 1983 году ее ежегодное обслуживание, с учетом расходов на персонал, обходилось в один миллиард марок. Многие немецкие историки полагают, что именно эта невероятная дороговизна Берлинской стены спровоцировала падение экономики ГДР и ее фактическое банкротство к концу 1980-х годов. Фото: Восточногерманские пограничники осматривают повреждения Берлинской стены у Бранденбургских ворот. Rolf Schulten / Global Look Press

Падение стены из-за ошибки чиновника Во второй половине 80-х годов стало понятно, что Берлинская стена долго не простоит, что бы ни говорили политики. Люди все чаще выходили на протестные демонстрации и требовали реформ. Они жаждали не столько 120 сортов колбасы и джинсов, сколько свободы на родине и возможности наконец увидеться с близкими без разрешения партийных бонз. Хотя колбасы тоже хотелось: экономика ГДР умирала в страшных мучениях. Пришлось униженно просить помощи Западной Германии, ведь Советский Союз уже ничего не мог сделать для своих друзей по соцлагерю: в СССР началась разруха, «спасибо» генсеку Михаилу Горбачеву и его перестроечной кампании. Фото: Демонстрация в Берлине 4 ноября 1989 года / Global Look Press ФРГ была готова прийти на выручку, но в обмен потребовала ослабление правил пересечения границы. Деваться было некуда, и Политбюро ГДР позволило немцам свободно подавать заявки на эмиграцию в Западную Германию. Помимо этого, туда разрешили 30-дневные поездки с загранпаспортом и визой. Ознакомить народ с новой директивой поручили партийному функционеру Гюнтеру Шабовски. Он был не слишком, как говорится, в теме, листы с текстом просмотрел по диагонали. И на пресс-конференции по телевидению 9 ноября 1989 года ляпнул, что заявки на выезд будут рассматривать быстро, а выезжать в ФРГ разрешено через все пункты пропуска, включая КПП Берлинской стены. Причем все это, по его словам, вступает в силу немедленно. Фото: Та самая пресс-конференция 9 ноября 1989 года / Википедия Этим «немедленно» Шабовски обрушил весь карточный домик ГДР. Уже через несколько часов с обеих сторон Берлинской стены собрались тысячи людей, требовавших открыть пропускные пункты. Старший офицер у КПП на Борнхольмер-штрассе Харальд Ягер, опасаясь давки и кровопролития, первым дал приказ распахнуть двери. Впервые за 44 года Германия объединилась. Люди карабкались на стену, кричали, плакали. Немцы из ФРГ и ГДР обнимали и целовали друг друга. Были и те, кто первым делом рванул к супермаркетам (их педантично запечатлели кадры кинохроники), но основная масса людей просто искреннее радовались долгожданной свободе. Ирония судьбы: в январе 1989 года руководитель ГДР и генсек ЦК Социалистической единой партии Германии Эрих Хонеккер заявил, что Берлинская стена будет существовать через 50 или даже через 100 лет и «останется до тех пор, пока не изменятся условия, которые привели к ее возведению». Ошибся немец. Фото: Берлинская стена, ноябрь 1989 год. dpa / Global Look Press

«Дятлы» Берлинской стены Уже в первую ночь, когда открыли границы между ФРГ и ГДР, люди принялись с остервенением разносить ненавистную Берлинскую стену. За долгие годы в их глазах она стала символом тоталитаризма, лжи, несправедливости и несвободы. Иронично, но сегодня многие немцы вспоминают советскую Германию как рай на земле. Собственно, как и в России скучают по СССР. Первое время полиция безуспешно призывала не разрушать стену, но потом плюнула — все равно никто не слушал. Берлинцы приезжали с кувалдами, зубилами, молотками и крушили ненавистное сооружение. Их называли Mauerspecht — «дятлы стены». Предприимчивые граждане даже организовали на месте прокат инструментов. Фото: Камни из Берлинской стены, которые продавали в качестве сувениров. Rosseforp / Global Look Press Один из таких «дятлов» 31 августа 1990 года стал последней жертвой Берлинской стены. Не слишком сообразительный подросток Кристоф-Мануэль Брамбек (едва ли этнический немец) пытался отбить кусочек у основания, обрушил на себя верхнюю часть бетонной конструкции и погиб под ее обломками. Фото: Маленький берлинец сносит Берлинскую стену, 11 ноября 1989 года. Rosseforp / Global Look Press 1/3 Фото: Разрушители Берлинской стены, ноябрь 1989 года. Rosseforp / Global Look Press 2/3 Фото: Разрушители Берлинской стены, 1990 год. Jürgen Schwarz / Global Look Press 3/3

Стена как арт-объект За долгое время «работы» заградительно-оборонным объектом Берлинская стена была украшена множеством рисунков и превратилась в настоящую галерею под открытым небом. Разумеется, основные росписи были лишь со стороны ФРГ — «демократичные» восточно-германские власти просто не допускали такого вандализма или все быстро закрашивали. После того как стена рухнула, рисовать стали на всех ее плитах. Самой знаменитой стала работа художника Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», которую еще называют «Братский поцелуй». Она написана по мотивам фотографии генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Фото: Снимок французского фотографа Режи Боссю / Википедия 1/2 Фото: Граффити Дмитрия Врубеля. Oliver Gerhard / Global Look Press 2/2 Со временем работа Врубеля стерлась, но в 2009 году художник ее восстановил. Одна из авторских копий, написанная на фанере, находится в постоянной экспозиции Новой Третьяковки.