Сегодня 17:08 Новый виток в расследовании: жена Макрона — участница жестокого тюремного эксперимента? 0 0 0 Фото: Pierre Marchal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в рамках нового расследования предположила, что жена президента Франции Эманнуэля Макрона Брижит, будучи мужчиной, могла участвовать в знаменитом Стэнфордском эксперименте. Подробности — в материале 360.ru.

Суть Стэнфордского эксперимента Стэнфордский тюремный эксперимент — психологическое исследование, проведенное в 1971 году в Стэнфордском университете американским социальным психологом Филиппом Зимбардо. Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, обустроенной в подвале факультета психологии. Зимбардо хотел изучить человеческую реакцию на ограничение свободы, условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели. Участников отобрали по объявлению в газете: каждому предлагали по 15 долларов за день жизни в «тюрьме». Из 70 добровольцев отобрали 24 человека — их сочли наиболее здоровыми и психологически устойчивыми. Испытуемых случайным образом разделили на две группы: одним предложили играть роль охранников, другим — заключенных. Первым выдали дубинки, темные зеркальные очки и военную униформу. Вторых одели в халаты из грубой ткани и резиновые шлепанцы, на лодыжки — цепи.

Фото: РИА «Новости»

«Заключенных» подвергали унижениям и наказаниям, после чего у них начали проявляться признаки психоэмоционального расстройства. На второй день заключенные организовали массовый бунт и беспорядки в знак протеста из-за условий содержания. У трети «охранников» проявилась крайняя склонность к садизму. «Однако не так давно Стэнфордский эксперимент стал предметом еще большего скандала. Французский историк Тибо Ле Тексье решил досконально его изучить. Он обнаружил, что все рассказанное о Стэнфорде оказалось ложью. Это был своего рода театр», — рассказала Кэндис Оуэнс. Она отметила, что нигде не смогла найти полный список из 24 человек, участвовавших в эксперименте, что странно: его финансировали военные, есть документальные фильмы и фотографии.

Фото: РИА «Новости»

Брижит Макрон и Стэнфордский эксперимент Новый виток в расследовании Оэунс в отношении четы Макронов возник после того, как один из ее подписчиков обратил внимание на кадр из документального фильма о Стэнфордском эксперименте. Утверждается, что на нем запечатлен молодой человек, подозрительно похожий на Жана Мишеля Тронье. Официально он считается братом Брижит Макрон, который бесследно исчез из публичного поля. Оуэнс считает, что он сменил пол* и теперь выдает себя за сестру. Сама Брижит подтверждала, что в год проведения эксперимента она находилась в Соединенных Штатах. Уже тогда там заметили человека, похожего на ее исчезнувшего брата. «Так что же со скриншотом из документального фильма? Может ли человек на этом кадре быть Жан-Мишелем Тронье? Я не знаю. Вообще без понятия. Любые крупицы информации долетают до нас каким-то чудом. Никто не знает, куда пропал Жан-Мишель. Никто не знает, чем он занимался в армии. Мы даже не можем ответить на очевидный вопрос: почему правительство США не вмешается и не намекнет Эммануэлю Макрону, что лучше бы ему уйти в отставку?» — сказала Оэунс. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.