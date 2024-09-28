Несерьезно и по-мальчишески. Почему Кобахидзе не пустили на прием к Байдену
Политолог Мамрадзе: Кобахидзе не пустили на прием к Байдену в угоду оппозиции
Администрация президента США отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием к Джо Байдену. Политолог Петре Мамрадзе на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко назвал поведение американской стороны несерьезным и объяснил его причины.
В первую очередь, отметил Мамрадзе, США хотели показать сторонникам Михаила Саакашвили, что другой оппозиции в Грузии нет и выразить свою поддержку.
«Но это сделано, знаете, совершенно несерьезно, по-мальчишески. Я столько лет плотно общался, сотрудничал с представителями Соединенных Штатов, с посольствами, дипломатами. Представляю, как нормальные люди себя чувствуют. Это мальчишеская выходка, которая не к лицу государству», — сказал он.
Политолог обратил внимание, что на прием к Байдену пригласили более 150 представителей разных стран, и более половины этих государств открыто авторитарны.
«И тут вдруг отменить приглашение стране, которая опережает Соединенные Штаты Америки, по всем параметрам свободы и демократии. Может, это им обидно стало», — иронично заметил Мамрадзе.
Грузия по недавно опубликованным индексам свободы и демократии самых авторитетных организаций — на 15 месте в мире, опережая пять стран «Большой семерки», начиная с США, Франции, Канады, Японии и так далее.
Петре Мамрадзе
политолог
Происходящее он связал с предстоящими в Грузии выборами. Мамрадзе привел в пример опубликованные в открытом доступе отчеты о том, как будет складываться ситуация после подведения их итогов.
«В открытой прессе сейчас [есть] отчет Института Маккейна, до этого — фонда Маршалла*. Там прямо сказано: если посмеет „Грузинская мечта“ победить на выборах, ее надо будет тут же объявить вне закона, обвинить в том, что она сфальсифицировала выборы», — заметил собеседник 360.ru.
Такую попытку, напомнил он, уже предпринимали в 2020 году, из-за чего в стране около семи месяцев держалась напряженность.
«А потом [результаты] пересчитали сами иностранцы: оказалось, да, небольшая разница есть, но в пользу „Грузинской мечты“. И была страшная фрустрация. А сейчас априори: если осмелится победить, все должны заявить, что это такой режим», — подчеркнул Мамрадзе.
В США, по его словам, понимают: оппозиция в Грузии победить не способна. Скорее всего, она едва перешагнет через 5% барьер, поскольку раздроблена и не пользуется авторитетом.
*Германский фонд Маршалла признан в России нежелательной организацией.