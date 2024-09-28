Несерьезно и по-мальчишески. Почему Кобахидзе не пустили на прием к Байдену

Политолог Мамрадзе: Кобахидзе не пустили на прием к Байдену в угоду оппозиции

Администрация президента США отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием к Джо Байдену. Политолог Петре Мамрадзе на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко назвал поведение американской стороны несерьезным и объяснил его причины.

В первую очередь, отметил Мамрадзе, США хотели показать сторонникам Михаила Саакашвили, что другой оппозиции в Грузии нет и выразить свою поддержку.

«Но это сделано, знаете, совершенно несерьезно, по-мальчишески. Я столько лет плотно общался, сотрудничал с представителями Соединенных Штатов, с посольствами, дипломатами. Представляю, как нормальные люди себя чувствуют. Это мальчишеская выходка, которая не к лицу государству», — сказал он.

Политолог обратил внимание, что на прием к Байдену пригласили более 150 представителей разных стран, и более половины этих государств открыто авторитарны.

«И тут вдруг отменить приглашение стране, которая опережает Соединенные Штаты Америки, по всем параметрам свободы и демократии. Может, это им обидно стало», — иронично заметил Мамрадзе.