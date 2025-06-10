10 июня 2025 16:29 Немецкие рекруты XXI века. Появятся ли в Германии свои ТЦК? 0 0 0 Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Когда-то немецкая партия «Зеленые» появилась на волне протестных движений молодежи 60-х годов, выступавшей против милитаризации Европы и размещения в ФРГ американского ядерного оружия. Говоря проще, представители блока были теми еще пацифистами.

Со временем вчерашние хиппующие мальчики и девочки превратились в респектабельных политиков и их позиция, а вместе с ней и риторика, изменилась на 180 градусов. Может быть, даже «на 360», как это звучит в интерпретации одной из наиболее известных представительниц партии Анналены Бербок. Короче — диаметрально. Сегодня в германской политической элите сложно отыскать больших ястребов-милитаристов, чем «Зеленые». Они одновременно склонны и к чрезмерному увлечению либеральной повесткой, и к ярой, полной ненависти антироссийской риторике. «Я считаю, что нам снова нужна воинская повинность. Уровень личного состава бундесвера невероятно мал. Мы должны отстаивать свою свободу. Если дойдет до дела, нам придется делать это с оружием в руках», — заявил в беседе с журналистом Der Spiegel бывший министр иностранных дел ФРГ, член партии «Зеленые» Йошка Фишер.

Фото: IMAGO/Uwe Koch / www.globallookpress.com

Он один из тех самых хиппарей, долгие годы выступавший против всеобщей воинской обязанности. Более того, по мнению экс-дипломата, в армию стоит рекрутировать еще и женщин, мол, вы же хотели равноправия полов — получите и распишитесь. «Либо у нас есть равенство, либо его нет. Если мы хотим стать сдерживающим фактором, без воинской повинности это не сработает», — добавил политик. Что касается Йошки и его трансформации из пацифиста в поджигателя войны — это тема для отдельного разговора. Возможно, как-нибудь в другой раз.

Фото: Wolfgang Schneble/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Сегодня же куда интереснее будет понять, с чего вдруг он, как и многие другие, начал топить за всеобщую воинскую повинность?

А дело в том, что нынешнее поколение молодых немцев не хочет служить в бундесвере. Они не поддерживают воинственный курс германских политиков и не считают, что новая большая война в Европе неизбежна.

Убедить их с помощью агитации и пропаганды не получается. Недобор в армии тем временем растет и на данный момент, с учетом планов по увеличению численности бундесвера, составляет уже от 50 до 60 тысяч человек. Что же делать в ситуации, когда повоевать хочется, но некем? Очень просто — вернуть принудительный набор, когда мнение самого рекрута не больно-то учитывается. Попался в лапы рекрутчикам — пиши пропало.

Фото: Martin Schutt/dpa / www.globallookpress.com

Пока, слава богу, до этого дело еще не дошло. Но с повышением градуса провоенной истерии я совершенно не удивлюсь, если на улицах какого-нибудь Бонна или Касселя вдруг появятся «бусики» местного аналога украинских ТЦК, которые за хорошую мзду от государства легко научат любого несознательного бюргера «Родину любить». Такое положение дел кажется вам утопией? Не спешите. Просто подумайте, что еще лет 5-10 тому назад все, что сегодня происходит на Украине, тоже казалось выдумкой и кошмарным сном. Пора просыпаться.