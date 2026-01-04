«Нельзя допустить утечек»: конгресс США не спросили об атаке Венесуэлы поэтому?

Рубио: операция в Венесуэле не была вторжением и согласия конгресса не требовала

Администрации Белого дома не требовалось одобрение конгресса для проведения операции в Венесуэле, потому что это была не война или вторжение, а действия правоохранительных органов «по поимке крупного наркоторговца». Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Почему конгресс США не уведомили об операции в Венесуэле

Он добавил, что согласие конгресса требуется только в случае реальных военных действий.

«Это была очень деликатная операция, которая требовала, чтобы все условия были соблюдены в нужное время и в нужном месте. Нельзя было допустить утечек, — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас США ожидают наступления перемен в Венесуэле как во внутренней, так и во внешней политике.

«Мы хотим, чтобы страна двигалась в определенном направлении, потому что это не только хорошо для народа Венесуэлы, но и отвечает нашим национальным интересам», — пояснил он.

Рубио добавил, что в нефтяной промышленности страны не должно быть Китая, Ирана или России.

«Мы не позволим Западному полушарию стать базой для противников, конкурентов и соперников США», — подчеркнул госсекретарь. По его словам, добиться этого от президента Николаса Мадуро было невозможно.