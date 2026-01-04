«Нельзя допустить утечек»: конгресс США не спросили об атаке Венесуэлы поэтому?
Рубио: операция в Венесуэле не была вторжением и согласия конгресса не требовала
Администрации Белого дома не требовалось одобрение конгресса для проведения операции в Венесуэле, потому что это была не война или вторжение, а действия правоохранительных органов «по поимке крупного наркоторговца». Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Почему конгресс США не уведомили об операции в Венесуэле
Он добавил, что согласие конгресса требуется только в случае реальных военных действий.
«Это была очень деликатная операция, которая требовала, чтобы все условия были соблюдены в нужное время и в нужном месте. Нельзя было допустить утечек, — заявил Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что сейчас США ожидают наступления перемен в Венесуэле как во внутренней, так и во внешней политике.
«Мы хотим, чтобы страна двигалась в определенном направлении, потому что это не только хорошо для народа Венесуэлы, но и отвечает нашим национальным интересам», — пояснил он.
Рубио добавил, что в нефтяной промышленности страны не должно быть Китая, Ирана или России.
«Мы не позволим Западному полушарию стать базой для противников, конкурентов и соперников США», — подчеркнул госсекретарь. По его словам, добиться этого от президента Николаса Мадуро было невозможно.
Какие условия предлагали Мадуро для ухода с поста
Он обратил внимание, что венесуэльскому лидеру предлагали хорошие условия для ухода с поста, но тот предоставленной возможностью не воспользовался.
«Он построил карьеру на том, что не выполняет договоренности и тянет время, спасая самого себя. И мы, и президент Трамп, не собирались попадаться в эту ловушку» — пояснил Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что сейчас в Венесуэле есть другие люди, отвечающие за силовые структуры и есть надежда, что они выберут другой путь. Это не оппозиция, которая находится за пределами страны, потому что проблемы нужно решать прямо сейчас.
Подводя итог, госсекретарь отметил, что американские военные покинули территорию Венесуэлы сразу после захвата Мадуро.
Стаавшая временным главой Венесуэлы вице-президент Делси Родригес потребовала от США выдачи Мадуро и его супруги. Также она подчеркнула, что страна не станет колонией, как того хочет Вашингтон.