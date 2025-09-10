В российском политическом инфополе вчера явно был день Финляндии. Сначала в комитете по обороне Госдумы отметили, что страна Суоми с невиданной даже для Украины скоростью «становится рассадником фашизма». В нижней палате парламента предупредили, что «безответственная политика Хельсинки может привести к конфликту». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вовсе написал целую статью, посвященную истории финского нейтралитета и тому, куда это всех нас привело.

«Посещение наших северо-западных субъектов в начале осени неизменно дает повод задуматься о самой трагической дате в истории города на Неве — установлении блокады 8 сентября 1941 года. Впрочем, складывается впечатление, что помним о тех черных днях сегодня только мы. Прямые виновники этих событий пытаются тщательно вымарать из исторической памяти следы своих злодеяний. Хотя бы для того, чтобы не возникало „неудобных“ ассоциаций с их сегодняшней политической линией», — напомнил Медведев.

Указав на прямое участие (даже больше, чем просто пособничество) финнов в блокаде Ленинграда, убийстве сотен тысяч советских граждан и даже создании на временно оккупированной Финляндией территории советской Карелии сети концлагерей, общая численность узников которых доходила до пятой части всего населения этого региона, экс-президент России отметил, что по итогам войны Москва тем не менее не стала судить финских военных преступников в рамках Нюрнбергского трибунала. Процессы над рядом руководителей Финляндии проходили в самой Суоми, что в итоге позволило им получить «весьма гуманные приговоры».

В послевоенном договоре о мире с СССР новое руководство Финляндии взяло на себя обязательство «вечного нейтралитета», привилегией которого финны пользовались почти 80 лет. Но все изменилось в мае 2022 года, когда Хельсинки воспользовался СВО как поводом подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.