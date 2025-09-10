Нейтралитет «на доверии». Финские уроки для Украины
В российском политическом инфополе вчера явно был день Финляндии. Сначала в комитете по обороне Госдумы отметили, что страна Суоми с невиданной даже для Украины скоростью «становится рассадником фашизма». В нижней палате парламента предупредили, что «безответственная политика Хельсинки может привести к конфликту». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вовсе написал целую статью, посвященную истории финского нейтралитета и тому, куда это всех нас привело.
«Посещение наших северо-западных субъектов в начале осени неизменно дает повод задуматься о самой трагической дате в истории города на Неве — установлении блокады 8 сентября 1941 года. Впрочем, складывается впечатление, что помним о тех черных днях сегодня только мы. Прямые виновники этих событий пытаются тщательно вымарать из исторической памяти следы своих злодеяний. Хотя бы для того, чтобы не возникало „неудобных“ ассоциаций с их сегодняшней политической линией», — напомнил Медведев.
Указав на прямое участие (даже больше, чем просто пособничество) финнов в блокаде Ленинграда, убийстве сотен тысяч советских граждан и даже создании на временно оккупированной Финляндией территории советской Карелии сети концлагерей, общая численность узников которых доходила до пятой части всего населения этого региона, экс-президент России отметил, что по итогам войны Москва тем не менее не стала судить финских военных преступников в рамках Нюрнбергского трибунала. Процессы над рядом руководителей Финляндии проходили в самой Суоми, что в итоге позволило им получить «весьма гуманные приговоры».
В послевоенном договоре о мире с СССР новое руководство Финляндии взяло на себя обязательство «вечного нейтралитета», привилегией которого финны пользовались почти 80 лет. Но все изменилось в мае 2022 года, когда Хельсинки воспользовался СВО как поводом подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.
По словам Медведева, нарушение со стороны Финляндии условий соглашения обнуляет все обязательства по отношению к финнам, которые взяли на себя СССР и Россия как его правопреемница.
«Нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных „исторических вопросов“ и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — написал зампред Совбеза.
Теперь позвольте переместиться с наших северных границ на юго-западные. Сегодня, когда даже самые оголтелые «ястребы» в Европе поняли, что Киев проиграл, все чаще звучат разговоры о будущем нейтралитете Украины и гарантиях ее безопасности. В этой связи хотел бы отметить, что России нужны не гарантии безопасности киевского режима, который, как я понимаю, расставаться с властью отнюдь не собирается, а гарантии безусловного соблюдений Украиной будущего «вечного нейтралитета».
При этом, как учит нас финский пример, даже закрепленные на бумаги договоренности ничего не стоят и могут в любой момент быть нарушены, если того потребует «политическая целесообразность».
Когда-то мы поверили финнам. Поверили и простили. Как выяснилось, зря. Тем не менее сам по себе финский урок, несомненно, оказался очень своевременным, доказав, что одного обещания «больше не безобразничать» со стороны нашего нынешнего противника недостаточно. Как недостаточно и даже кипы важных бумаг, заверенных на самом высшем уровне.
Нужно нечто более серьезное, как вариант — отсутствие Украины как таковой. И глядя на то, как усиленно Финляндия готовится сегодня к войне с нами, я бы не стал так сходу его отбрасывать.