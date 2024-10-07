Главная ошибка трех мировых. Наполеон, Гитлер, а теперь и Байден недооценили Россию

Публицист Белов назвал главную ошибку мировых войн против России

Cao Yang/XinHua
Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Для начала разберемся в терминологии. Кто бы что ни говорил, но мировые войны называются мировыми именно с точки зрения европейской историографии. Тем, кто ведет летопись таких войн, сидя в одной из столиц ЕС, глубоко безразличны события в других частях света, если они напрямую не отражались на ситуации в Европе.

Скажем, все мы привыкли вести отсчет Второй мировой с 1 сентября 1939 года — дня нападения нацистской Германии на Польшу. В то время как Японо-китайская война, неотъемлемая часть войны мировой и стоившая Китаю порядка 30 миллионов жизней его граждан, началась на два года раньше, в 1937-м. Но это почему-то никого не волнует.

С другой стороны, Первая мировая, практически не выходившая за рамки европейского театра военных действий и лишь частично затронувшая некоторые страны Африки и Азии, да и то по причине их колониального или полуколониального статуса, тем не менее считается мировой — никого это не смущает.

Скажу больше: де-факто мировыми войнам называют только те, в рамках которых коллективный Запад объединяется, чтобы победить Россию. С этой точки зрения «мировыми» вполне можно назвать и поход армии Наполеона на Москву в 1812 году, и Крымскую войну 1850-1853 годов, и, разумеется, войну нынешнюю, необъявленную.

Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild
Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Так вот, подводя предварительные итоги украинского конфликта (а чем все закончится, в общих чертах уже понятно), западные СМИ отмечают: Россия стала сильнее, чем была до того, а ее, наша, армия закалилась в боях и приобрела бесценный боевой опыт.

Об этом, в частности, написало издание The National Interest, делая особый упор на достижения российской оборонной промышленности, которая за 2,5 года СВО существенно нарастила свои производственные мощности.

Фото: РИА «Новости»

«Россия сегодня может ежедневно делать примерно 10 тысяч выстрелов из артиллерийских орудий, при этом не истощая запасы. <…> Германия в таком темпе всего за 70 дней израсходует боеприпасы, произведенные за год», — говорится в публикации.

Жаль, что автор статьи в TNI остановился лишь на поверхностном анализе фактов и не углубился в исторический контекст происходящего.

Фото: Global Look Press

А он таков: по итогам любой выигранной нами войны против сил объединенной Европы (Запада), будь то Наполеон, Гитлер или условный Байден, Россия всегда становилась доминирующей силой на континенте, в результате даже получая от недоброжелателей грозное прозвище «жандарм Европы».

Ну, жандарм не жандарм, а без позволения русского царя в Европе, и правда, не могла выстрелить ни одна пушка. Так было много лет после Венского конгресса 1815-го, так мы жили и согласно ялтинскому мироустройству с 1945 по 1991-й.

Вот и сегодня шансы на то, что воля Москвы будет во многом определять будущий облик Старого Света, весьма высоки.

Именно этого как раз больше всего и боятся европейские политиканы, не желающие признавать своего очередного поражения от «варваров с Востока».

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