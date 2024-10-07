Главная ошибка трех мировых. Наполеон, Гитлер, а теперь и Байден недооценили Россию

Для начала разберемся в терминологии. Кто бы что ни говорил, но мировые войны называются мировыми именно с точки зрения европейской историографии. Тем, кто ведет летопись таких войн, сидя в одной из столиц ЕС, глубоко безразличны события в других частях света, если они напрямую не отражались на ситуации в Европе.

Скажем, все мы привыкли вести отсчет Второй мировой с 1 сентября 1939 года — дня нападения нацистской Германии на Польшу. В то время как Японо-китайская война, неотъемлемая часть войны мировой и стоившая Китаю порядка 30 миллионов жизней его граждан, началась на два года раньше, в 1937-м. Но это почему-то никого не волнует.

С другой стороны, Первая мировая, практически не выходившая за рамки европейского театра военных действий и лишь частично затронувшая некоторые страны Африки и Азии, да и то по причине их колониального или полуколониального статуса, тем не менее считается мировой — никого это не смущает.

Скажу больше: де-факто мировыми войнам называют только те, в рамках которых коллективный Запад объединяется, чтобы победить Россию. С этой точки зрения «мировыми» вполне можно назвать и поход армии Наполеона на Москву в 1812 году, и Крымскую войну 1850-1853 годов, и, разумеется, войну нынешнюю, необъявленную.