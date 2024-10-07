Главная ошибка трех мировых. Наполеон, Гитлер, а теперь и Байден недооценили Россию
Публицист Белов назвал главную ошибку мировых войн против России
Для начала разберемся в терминологии. Кто бы что ни говорил, но мировые войны называются мировыми именно с точки зрения европейской историографии. Тем, кто ведет летопись таких войн, сидя в одной из столиц ЕС, глубоко безразличны события в других частях света, если они напрямую не отражались на ситуации в Европе.
Скажем, все мы привыкли вести отсчет Второй мировой с 1 сентября 1939 года — дня нападения нацистской Германии на Польшу. В то время как Японо-китайская война, неотъемлемая часть войны мировой и стоившая Китаю порядка 30 миллионов жизней его граждан, началась на два года раньше, в 1937-м. Но это почему-то никого не волнует.
С другой стороны, Первая мировая, практически не выходившая за рамки европейского театра военных действий и лишь частично затронувшая некоторые страны Африки и Азии, да и то по причине их колониального или полуколониального статуса, тем не менее считается мировой — никого это не смущает.
Скажу больше: де-факто мировыми войнам называют только те, в рамках которых коллективный Запад объединяется, чтобы победить Россию. С этой точки зрения «мировыми» вполне можно назвать и поход армии Наполеона на Москву в 1812 году, и Крымскую войну 1850-1853 годов, и, разумеется, войну нынешнюю, необъявленную.
Так вот, подводя предварительные итоги украинского конфликта (а чем все закончится, в общих чертах уже понятно), западные СМИ отмечают: Россия стала сильнее, чем была до того, а ее, наша, армия закалилась в боях и приобрела бесценный боевой опыт.
Об этом, в частности, написало издание The National Interest, делая особый упор на достижения российской оборонной промышленности, которая за 2,5 года СВО существенно нарастила свои производственные мощности.
«Россия сегодня может ежедневно делать примерно 10 тысяч выстрелов из артиллерийских орудий, при этом не истощая запасы. <…> Германия в таком темпе всего за 70 дней израсходует боеприпасы, произведенные за год», — говорится в публикации.
Жаль, что автор статьи в TNI остановился лишь на поверхностном анализе фактов и не углубился в исторический контекст происходящего.
А он таков: по итогам любой выигранной нами войны против сил объединенной Европы (Запада), будь то Наполеон, Гитлер или условный Байден, Россия всегда становилась доминирующей силой на континенте, в результате даже получая от недоброжелателей грозное прозвище «жандарм Европы».
Ну, жандарм не жандарм, а без позволения русского царя в Европе, и правда, не могла выстрелить ни одна пушка. Так было много лет после Венского конгресса 1815-го, так мы жили и согласно ялтинскому мироустройству с 1945 по 1991-й.
Вот и сегодня шансы на то, что воля Москвы будет во многом определять будущий облик Старого Света, весьма высоки.
Именно этого как раз больше всего и боятся европейские политиканы, не желающие признавать своего очередного поражения от «варваров с Востока».