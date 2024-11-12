Накануне в Грузии, все еще неостывшей после недавних парламентских выборов, победу на которых одержала состоящая явно не из евроатлантистов партия «Грузинская мечта», произошел презабавный эпизод.

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили отказался встречаться с делегацией глав комитетов по иностранным делам восьми стран ЕС, в которую вошли представители депутатского корпуса Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции и Польши. По словам Папуашвили, перед парламентскими выборами в Грузии некоторые члены делегации постоянно проводили публичную кампанию против правящей партии и поддерживали оппозицию, а потому при общении с ними возникает когнитивный диссонанс, ибо «невозможно представлять Европу как проект мира и одновременно от ее имени сеять хаос в стране». Надо сказать, что спикер высшего законодательного органа Грузии имел все основания как для подобных высказываний, так и для отказа посланцам Европы в аудиенции.

Фото: Грета Тунберг в Тбилиси. Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Не далее как на прошлой неделе лидеры так называемого Веймарского треугольника (Германия, Польша и Франция) Олаф Шольц, Анджей Дуда и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали оперативно провести расследование нарушений, якобы имевших место во время парламентских выборов в Грузии. Кроме того, они призвали власти этой страны отменить законы, не соответствующие «европейским ценностям». Речь идет о регламентации деятельности в стране иноагентов, а также о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Обращение трех глав европейских государств опубликовали на официально сайте Елисейского дворца. С точки зрения грузинского государства оно вполне может рассматриваться как неприкрытое вмешательство во внутренние дела.

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Стоит также добавить, что пока еще президент Грузии Саломе Зурабишвили (срок ее полномочий истекает в декабре, шансов на переизбрание нет), видимо, воодушевившись западной, в частности французской, поддержкой (Зурабишвили — гражданка Франции, на минуточку), тут же поспешила заявить: нынешний политический кризис в стране можно преодолеть через новые парламентские выборы, провести которые, а равно и добиться на них «приемлемого» результата, Грузии непременно поможет Европа.

В общем, если вам нужна была иллюстрация к понятию «колониальная зависимость» — то вот она.

Но, слава Богу, большинство грузин поняли, что быть бесправной и безмолвной западной колонией они не хотят. Слишком дорого по нынешним временам обходится дружба с Западом — пример Украины прямо перед глазами. Да и в принципе единственный способ заставить себя уважать — это вести с «белыми господами» разговор на равных, глядя им прямо в глаза, а для этого прежде всего необходимо перестать стоять перед ними на коленях, как это делает госпожа Зурабишвили и в чем поднаторели украинские коллеги грузинских властей. Что ж, выбор верный. Я бы даже сказал исторический.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.