Сегодня 02:06 Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях? Политолог Калачев: Казахстан не поддержал санкции, но продолжит их исполнять 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Казахстан изменил политику по отношению к западным санкциям, введенным против России. Страна не станет «слепо выполнять» все ограничения, если они угрожают ее интересам. С таким заявлением выступил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин. Он пояснил, что часть направленных против России мер никак не повлияли на ее экономику, но негативно сказались на республике. В чем будет заключаться новая политика Казахстана и на какие шаги пойдет соседнее государство — в материале 360.ru.

Казахстан пожаловался на антироссийские санкции

Заявление об изменении политики Казахстана в отношении антироссийских санкций вице-премьер Серик Жумангарин сделал в интервью агентству Bloomberg. Он напомнил, что с самого начала страна не стала поддерживать запрет на продажу в Россию шарикоподшипников, которые на Западе считаются продукцией двойного назначения. Жумангарин пояснил, что выпускающий эту продукцию завод построили еще при Советском Союзе, поэтому спецификация деталей предусматривает их использование только в странах бывших республик и Восточной Европе. Закрытие российского рынка могло нанести сильный удар по экспорту. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», —пояснил вице-премьер.

Он добавил, что некоторые западные санкции против России нанесли больший вред Казахстану из-за непродуманности. В качестве примера он привел горнодобывающую компанию Eurasian Resources Group.

Фото: Pixabay

Запрет на поставки в Россию некоторых видов руды привел к убыткам фирмы, а бывшие покупатели нашли продавцов на внутреннем рынке, которые получили дополнительный доход. «При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане. Вместо этого теперь она достается тем, против ввели санкции», — пояснил Жумангарин. Вице-премьер Казахстана подчеркнул, что никакой компенсации со стороны Запада страна не получила. При этом он отметил, что страна продолжит соблюдать основные ограничения, потому что воздействия вторичных санкций экономика страны не выдержит.

Вице-премьер Казахстана признался, что попавшие в «черные списки» США нарушившие санкции отечественные фирмы уже находятся на стадии закрытия. Но о каких именно компаниях речь он не уточнил.

Из открытых данных следует, что Серик Жумангарин в правительстве Казахстана курирует торговую политику страны, агропромышленный комплекс и земельные отношения, а также сотрудничество в рамках Евразийского союза и ВТО.

Фото: Pixabay

В комментарии изданию Zakon.Kz Вице-премьер Жумангарин рассказал, что под его руководством также работает правительственная группа, которая следит за соблюдением отечественными компаниями введенных санкций, которые страна не поддерживает, но вынуждена соблюдать. «Мы постоянно в контакте с США и ЕС», — заявил он. По словам вице-премьера, такая политика позволяет Казахстану заранее получить предупреждение в отношении тех или иных компаний, чтобы вывести их из-под вторичных санкций. Официально Казахстан к санкции против России не вводил, но пообещал, что поддержит часть ограничений.

Многовекторная политика Казахстана

До сих пор официальные лица Казахстана заявлений об изменении своего отношения к антироссийским санкциям не делали, а демонстрировали только крайнюю взвешенность и осторожность. Об этом в комментарии 360.ru сказал руководитель Политической экспертной группы и политолог Константин Калачев.

Он отметил, что Казахстан был и остается союзником России и одним из ее ведущих торгово-экономических партнеров, но при этом проводит многовекторную политику и выстраивает хорошие отношения со всеми странами.

Когда речь пойдет о национальных интересах и появятся риски для экономики Казахстана, то он станет действовать в рамках своей логики и собственных выгод, а не России. Хотя обе страны остаются важными торгово-экономическими партнерами. Константин Калачев Руководитель Политической экспертной группы и политолог

Политолог добавил, что отдельные компании Казахстана, а также Армении и Киргизии стали посредниками в поставках в Россию санкционных товаров. Но для соседней республики также важно сохранить интерес со стороны других государств. «Если посмотреть, кто является партнерами Казахстана в реализации крупных инвестиционных проектов, то в их числе компании из Великобритании, США и Китая. В этом смысле Казахстан действует прагматично», — пояснил собеседник. Он подчеркнул, что власти Казахстана намерены сохранить доступ к современным технологиям, крупным рынкам, оставить для себя возможности привлекать инвестиции, поэтому выстраивают свою политику аккуратно, стараясь сотрудничать со всеми. «Поэтому полного отказа Казахстана от введенных против России санкций можно не ждать. Он продолжит сотрудничество, но при этом продолжит соблюдать ограничения, потому что своя рубашка ближе к телу», — подытожил эксперт.