Не пережил встречу с Вэнсом. Кто и за что называет вице-президента США убийцей Франциска
Папа римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, мог не выдержать встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Такие теории муссируют последние несколько дней в соцсетях. Почему политика винят в смерти понтифика, разбирался 360.ru.
Незадолго до смерти, во время Пасхального воскресенья, папа римский встречался с Джей Ди Вэнсом в Ватикане. Они обменялись любезностями и сфотографировались, американский политик получил благословение Франциска.
После смерти понтифика в Сети стали обсуждать гипотезу о том, что его кончина — результат неслучайных обстоятельств.
Папа Камалы Харрис, Байдена, уходящего глобализма
Философ Александр Дугин увидел сакральный смысл в кончине папы римского. Он напомнил, что глобалисты сменили Бенедикта XVI на Франциска, который больше соответствовал мировой повестке.
«Вэнс разворачивает американскую политику от глобализма и сатанинской цивилизации в сторону христианских институтов. Папа это не выдержал. Это папа Камалы Харрис, Байдена, уходящего глобализма», — заявил Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
«Джей Ди убил папу римского»
Внук легендарного Джона Кеннеди Джек Шлоссберг в соцсети заявил, что Джей Ди Вэнс ответственен за смерть Франциска. Его слова мгновенно вызвали массу негативных откликов и критики со стороны представителей Церкви.
«Хорошо, Джей Ди убил папу римского», — написал Шлоссберг.
Эта фраза завирусилась в Сети. Пользователи возмутились и раскритиковали внука 35-го президента США, назвав его слова «бесчувственными», «постыдными» и «неуважительными». Бездоказательные заявления недопустимы, подчеркнули комментаторы, особенно в контексте скорби всей Католической церкви.
Другие указали, что подобные высказывания способствуют распространению теорий заговора и могут навредить репутации Вэнса, известного своей активной политической позицией. Еще часть пользователей назвала заявление вице-президента США частью широкой информационной войны и попыткой повлиять на общественное мнение.
Официальные заявления
Кардинал Кевин Фаррелл назвал смерть папы римского результатом длительного хронического заболевания. В 2025 году бронхит у понтифика перерос в двустороннюю пневмонию. Разведслужбы США не комментировали обвинения в адрес Вэнса.
От церковных структур также не поступало заявлений о смерти понтифика из-за вице-президента США. В Ватикане подчеркивают, что кончина папы — это абсолютная тайна, а его уход — часть божественного плана.