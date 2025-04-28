Не пережил встречу с Вэнсом. Кто и за что называет вице-президента США убийцей Франциска

Папа римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, мог не выдержать встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Такие теории муссируют последние несколько дней в соцсетях. Почему политика винят в смерти понтифика, разбирался 360.ru.

Незадолго до смерти, во время Пасхального воскресенья, папа римский встречался с Джей Ди Вэнсом в Ватикане. Они обменялись любезностями и сфотографировались, американский политик получил благословение Франциска.

После смерти понтифика в Сети стали обсуждать гипотезу о том, что его кончина — результат неслучайных обстоятельств.

Папа Камалы Харрис, Байдена, уходящего глобализма

Философ Александр Дугин увидел сакральный смысл в кончине папы римского. Он напомнил, что глобалисты сменили Бенедикта XVI на Франциска, который больше соответствовал мировой повестке.

«Вэнс разворачивает американскую политику от глобализма и сатанинской цивилизации в сторону христианских институтов. Папа это не выдержал. Это папа Камалы Харрис, Байдена, уходящего глобализма», — заявил Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.