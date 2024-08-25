Не один и не два, а даже несколько планов. Что будет с Telegram после ареста Дурова

Политсоветник Маркелов: у Дурова может быть несколько планов на случай ареста

Владельцы с серьезными технологическими инструментами имеют не один и не два, а даже несколько планов на случай любых форс-мажоров, рассказал 360.ru политсоветник Сергей Маркелов. Таким образом он прокомментировал новости о том, что у основателя Telegram Павла Дурова есть алгоритм действий на случай ареста.

По его словам, бизнесмены создают финансовые схемы сохранности на родственников, на себя или других людей ради безопасности. Второй момент — экономическая история вокруг ресурса должна работать максимально защищенной, рассказал эксперт.

«Я считаю, что принципиальный момент для владельцев подобных ресурсов — это вопрос, связанный с финансовой безопасностью», — добавил он.

Третий момент — политический.

«Под политикой я в данном случае понимаю возможность юрисдикции того или иного актива: где он будет в случае гибели основателя, куда переводится, как переводится. Если сейчас это эмиратский актив какой-то офшорный/не оффшорный, то тоже наверняка составляется карта условно политического убежища этого актива», — отметил Маркелов.

По его словам, ресурс либо передается акционерам, либо появляется другая структура совета директоров. Также план «Б» касается в том числе юридической безопасности на случай внезапной смерти владельца.

«Кто обслуживает, какая страховая компания, как будет юридически перераспределена история вокруг, кто будет владельцем и так далее. Абсолютно точно, это совершенная норма в такой отрасли, в таком рынке, где все понимают, что все смертные и что все в том или ином виде находятся под политическим колпаком», — заключил специалист.