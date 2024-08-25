Стало известно о «плане действий» Telegram на случай ареста Дурова

Несколько изданий выпустили публикации о том, что у сотрудников Telegram был план действий на случай, если основателя мессенджера арестуют. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, схему действий утвердил сам Дуров. В издании добавили, что в прессе также появлялась информация о «правой руке» основателя мессенджера — Дмитрии Буткине. Telegram-канал уточнил, что раньше этот человек нигде не упоминался и вряд ли он существует на самом деле.

Авторы издания предположили, что сообщения о «Дмитрии Буткине» и плане Дурова появились после шуточных постов о ЧВК «Вагнер» и ее основателе Евгении Пригожине, «правой рукой» которого был Дмитрий Уткин.

В Telegram-канале подчеркнули, что во многих источниках публикации о «плане действий» и Дмитрии Буткине уже удалили.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже в пригороде Парижа. Предприниматель отправился во Францию из Азербайджана на частном самолете вместе с телохранителем и помощником.