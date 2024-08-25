Стало известно о «плане действий» Telegram на случай ареста Дурова

Baza: Дуров оставил разработчикам Telegram план действий на случай его ареста

Фото: РИА «Новости»

Несколько изданий выпустили публикации о том, что у сотрудников Telegram был план действий на случай, если основателя мессенджера арестуют. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, схему действий утвердил сам Дуров. В издании добавили, что в прессе также появлялась информация о «правой руке» основателя мессенджера — Дмитрии Буткине. Telegram-канал уточнил, что раньше этот человек нигде не упоминался и вряд ли он существует на самом деле.

Авторы издания предположили, что сообщения о «Дмитрии Буткине» и плане Дурова появились после шуточных постов о ЧВК «Вагнер» и ее основателе Евгении Пригожине, «правой рукой» которого был Дмитрий Уткин.

В Telegram-канале подчеркнули, что во многих источниках публикации о «плане действий» и Дмитрии Буткине уже удалили.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже в пригороде Парижа. Предприниматель отправился во Францию из Азербайджана на частном самолете вместе с телохранителем и помощником.

«Наступление на свободу слова». Что известно об аресте Павла Дурова

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте