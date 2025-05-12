12 мая 2025 13:46 «Не могут позволить себе купить еду». Британские пенсионеры оказались на грани выживания 0 0 0 Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com Мир

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В Великобритании пенсионеры все чаще воруют продукты, потому что просто не могут позволить себе купить еду. Пожилые жители Соединенного Королевства оказались на передовой «экономического шторма».

Борьба за выживание За 2024 год число официально зарегистрированных преступлений в магазинах достигло рекордных 516 тысяч случаев. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщила газета The Guardian. Каждую неделю службы безопасности корпорации Kingdom Services Group фиксируют около 30 эпизодов, когда пенсионеры воруют продукты. «Мы видим, как люди кладут банку кофе в сумку и ещё одну в тележку. Это те, кто просто не может позволить себе купить еду. Это не банды, к которым мы привыкли. Это обычные люди, которые отчаянно пытаются выжить», — отметил директор службы безопасности Kingdom Services Джон Нуссбаум.

Фото: РИА «Новости»

Организованные кражи остаются проблемой, но теперь к ним добавились те, кто не может свести концы с концами, рассказал Грэм Винн из BRC. «Это огромная проблема для магазинов — убытки от краж уже превысили 2,2 миллиарда фунтов в год», — отметил он. Из-за ухудшения ситуации британское правительство начало готовить новый законопроект. Предлагается внести поправку, согласно которой кража на сумму до 200 фунтов считается мелкой и карается мягче. Власти также хотят ввести отдельное наказание за нападение на работников магазинов. «Наши сотрудники ежедневно сталкиваются с агрессией. В этом месяце одного из них ударили в лицо, а на некоторых объектах охранники теперь носят бронежилеты», — отметил Винн.

Фото: РИА «Новости»

Почему британские пенсионеры воруют еду Главными причинами всплеска краж среди пожилых людей в Великобритании стали: Рост стоимости жизни: из-за инфляции в Британии цены на продукты и коммунальные услуги сильно выросли.

Недостаток социальных выплат: их сумма не успевает за уровнем инфляции.

Стыд и психологическое давление: многие пенсионеры стесняются просить о помощи.

Фото: РИА «Новости»

Чем может помочь общество Для борьбы со сложившейся ситуацией в Великобритании необходимо повысить социальные выплаты и пенсии с учетом реальной инфляции. Также важно развивать службы доставки и социального патронажа для пожилых людей. Следует организовать программы поддержки и льготного питания в местных общинах. Благодаря комплексному подходу можно снизить уровень «продовольственных краж» и вернуть доверие в общественных пространствах.