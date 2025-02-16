Названа причина отказа Зеленского в передаче США 50% ископаемых богатств Украины

WP: Украина сравнила предложение США по ископаемым с разделом колоний в Африке

Власти Украины приступили к разработке встречного США предложения по доступу к природным ресурсам с закреплением гарантий безопасности. На такой шаг они пошли после отказа украинского лидера Владимира Зеленского о сделке, предусматривающей передачу под контроль американцев 50% всех полезных ископаемых. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post .

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что его ошеломил объем требований американского президента. Он сравнил полученное предложение с разделом европейцами африканских колоний в XVIII веке.

Право на разработку ресурсов без каких-либо гарантий, что инвесторы начнут разработку ресурсов, политик назвал невозможным.

Авторы материала отметили, что президент США Дональд Трамп указывал на заинтересованность «редкоземельными минералами» на Украине. Но страна никогда не входила в число государств с богатыми месторождениями.

Информированный источник объяснил, что американцы в своем контракте расширили список элементов, которые их интересуют, с объемом стоимости более пяти триллионов долларов.

Отказ Зеленского от принятия сделки собеседники газеты объяснили тем, что предложение США Украина получил за четыре часа до встречи лидера страны с главой американского Минфина Скоттом Бессентом, который настаивал на немедленном подписании контракта. При этом окончательного отказа со стороны Киева нет.

«Украина теоретически согласилась с концепцией сделки при условии введения в контракт гарантий безопасности со стороны США», — заявил источник журналистов.

Он подчеркнул, что предложенный на подписание Зеленскому документ был, скорее, кратким меморандумом о намерениях, чем реальным контрактом с юридической силой. Но еще одной причиной отказа стало желание украинского лидера привлечь к разработке ископаемых европейских инвесторов.

Об отказе Зеленского подписать соглашение о передаче США 50% запасов полезных ископаемых Украины в минувшую субботу, 15 февраля, сообщил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин. Он подчеркнул, что встреча американских чиновников и украинского лидера прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.