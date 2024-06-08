Сегодня 13:03 Писториус захотел готовиться к войне. Настоящие хозяева ФРГ могут порадоваться своей работе Блогер «Голос Мордора»: милитаристская истерия в ФРГ — вина США и Великобритании 1 2 0 Фото: Robert Michael / Global Look Press Эксклюзив

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. Россию он назвал угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и всего НАТО. Набирающую обороты милитаристскую истерику в ФРГ оценил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус хочет воевать с Россией. Даже год войны назначил — 2029-й. Откуда он его выкопал — ума не приложу. Но кто его знает, может, советники Бориса уже пишут новый план «Барбаросса» с учетом ошибок предыдущих кампаний.

Милитаристская и русофобская истерика, творящиеся в Германии, потрясают воображение. Такое впечатление, что все сошли с ума, в стране нет больше никаких политических партий — ни демократов, ни социал-демократов, ни христиан, а все они слились в одну, название которой известно нам из истории.

И особенно коробит читать под русофобскими заявлениями фамилии типа Штрак-Циммерман, Геринг, Экхард и прочие, которые словно повылазили из плохо закрытых учебников по истории.

Создается впечатление, что в Германии все просто забыли. Но что-то мне подсказывает, что это только впечатление. Потому что на самом деле там никто и ничего не забыл. Просто мы по наивности своей думали, что они там все покаялись и прокляли этот свой отрезок истории, но сейчас вижу, что это далеко не так.

Существует огромная разница между по-настоящему денацифицированной Восточной Германией и тем, что во времена СССР было Германией Западной. Денацификация в ФРГ была очень своеобразной.

Если в ГДР она была полной и практически успешной, то Западная Германия сразу после войны оказалась в руках тех, кто снова начал разжигать в немцах ненависть к русским.

Там осуждалось уничтожение еврейского населения — именно это и стало главной темой западногерманского покаяния, а вот об ответственности перед народом СССР говорилось очень дежурно и формально.

Более того, ГДР воспринималась западными немцами как страна, оккупированная русскими, причем причины этой оккупации как бы и не были важны. Ну вот такие плохие эти русские — пришли и оккупировали часть Фатерланда, да еще оттяпали историческую Восточную Пруссию.

Забавно, что при этом по-настоящему оккупированной была именно Германия Западная. Вплоть до того, что немцы Восточной Германии, которые сохранили свою идентичность, говорили, что на западе Германии живут американцы, которые говорят по-немецки. То, что сейчас происходит в Германии, не результат СВО, не результат Мюнхенской речи Владимира Путина. Это вообще не результат действий России.

Это все тот же старый гной, которого стало настолько много, что он прорвал, казалось бы, зажившую язву. Он был там все время, что по большей части не вина немцев. Это вина американцев и англичан, которые десятками лет культивировали в Западной Германии ненависть к СССР, а затем и к России.

Сначала ненависть тихую, но теперь скрываться уже нет никакого смысла. И настоящие хозяева Германии очень довольны своей работой. В общем-то, и прошлый «дранг нах остен» во многом был творением тех, кто мечтал уничтожить Советский Союз, но бешеная собака, которую они вскармливали с рук, вышла из-под контроля и начала кусать своих же хозяев. А теперь собака хорошо приручена и вымуштрована. Хватит ли у немецкого народа мудрости, чтобы в очередной раз не повторить свою главную историческую ошибку? У тех, кто сейчас руководит страной, мудрости нет точно. Зато есть фото предков в форме вермахта и СС в домах на видных местах.