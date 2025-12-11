Сегодня 03:40 «Больное животное» теряет силу. Трамп и Маск против Европы: насколько реален мир без ЕС и НАТО? Политолог Станкевич: ЕС и НАТО придется либо адаптироваться, либо умереть 0 0 0 Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Европу штормит — и главные волны идут не с Атлантики, а из Вашингтона и Кремля. Пока Брюссель пытается сохранить единство, его союзник — США — публично клеймит его «угрозой», а самый влиятельный бизнесмен планеты желает ему распада. Старый мир трещит по швам: что останется от европейского проекта, когда шторм утихнет?

Европа в панике В новой Стратегии национальной безопасности США страны ЕС указали как угрозу и ненадежных союзников, что привело в шок европейских лидеров. Помимо того, что такая позиция Трампа разбила надежды Украины и Брюсселя на расширение НАТО, это также может значить, что если Европа выступит против России, то у нее не будет защиты, считает военный аналитик Скотт Риттер. Европейские союзники Киева получили жесткий сигнал, что их нынешний курс на конфронтацию противоречит национальным интересам США. Одним из приоритетов новой Стратегии нацбезопасности США назвали урегулирование украинского конфликта.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

К процессу дрессировки Евросоюза приложил руку и Илон Маск. В своей бескомпромиссной манере о ситуации высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка. Даже Маск приложил руку, пожелав ЕС распада. Неплохо! Нам в целом на пользу. Лучше великодержавный прагматизм Трампа, чем глобалистский маразм Байдена», — написал он в МАХ.

Маск против Еврокомиссии Скандал вокруг соцсети Х подлил масла в огонь. Еврокомиссия «наехала» на Маска, наложив штраф в 120 миллионов евро на принадлежащую ему соцсеть за нарушение цифровых правил ЕС.

Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Чиновники ЕК сочли нарушением свободную продажу синей галочки — знака верифицированного аккаунта, посчитав, что если ее может купить каждый, то это вводит пользователей в заблуждение. Эту систему ввел Маск для подтверждения личности пользователя, однако периодически галочки появлялись и у фейковых аккаунтов. Также платформу обвинили в непрозрачности правил рекламы и отказе в предоставлении данных о лайках и репостах. Предприниматель в ответ призвал распустить Евросоюз и расформировать Еврокомиссию. По мнению Маска, следует вернуть суверенитет отдельным странам, чтобы их правительства могли лучше представлять свой народ. Нынешнюю систему ЕК Маск назвал властью бюрократии, а не демократии. После штрафа из соцсети Х удалили рекламный аккаунт Еврокомиссии.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что произошедшее является атакой на все американские техноплатформы. Решение Еврокомиссии вызвало бурную реакцию не только в американском правительстве. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил в поддержку Маска и заявил, что ЕС установил для технологических компаний правила, которые невозможно выполнить, чтобы наказывать их за отказ от введения цензуры. Европейские политики остро реагируют на любую критику в свой адрес и преследуют всех, кто выступает за свободу слова, отметил Дуров. Трамп тоже не преминул высказаться по поводу штрафа. Он заявил, что Европа идет в плохом направлении, и это «очень плохо для людей».

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп и катастрофа Европы Трамп в последнее время довольно часто высказывается негативно в сторону Европы. Несколько дней назад он дал интервью изданию Politico, в котором разгромил и ЕС, и европейских политиков, некоторых он назвал откровенно глупыми людьми. Он отметил, что во многих вопросах Европа не справляется, а действия европолитиков «положительными не назовешь». «Они слишком много говорят. И они ничего не производят», — отметил американский лидер в контексте поддержки Украины, которую пропагандирует Европа. Трамп отметил, что если Европа продолжит идти тем же путем, то многие страны «утратят жизнеспособность». Особенно американский президент раскритиковал миграционную политику ЕС — он назвал ее катастрофой.

Фото: Chigi Palace Press Office/Filipp / www.globallookpress.com

«Почему-то страны Европы хотят быть политкорректными, но на самом деле мне кажется, политкорректностью там и не пахнет. <…> Большинство европейских государств разрушается. Они разваливаются», — отметил Трамп и добавил, что скоро этот процесс станет необратимым, европейцы перестанут быть «сильными нациями». По мнению Трампа, впуская людей с другой идеологией, они делают Европу слабее. А Трамп хочет «видеть Европу сильной».

Мир без ЕС и НАТО На фоне всего происходящего складывается впечатление, что тренд на всевозможные союзы — экономические и военные — пошел на спад. Каковы шансы Евросоюза пережить шторм и каким может быть мир без ЕС, рассказал в беседе с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Блоки и альянсы останутся, несомненно, но ныне существующие блоки должны или измениться, адаптируясь к реалиям XXI века, или умереть. Вот такой у них выбор. Сергей Станкевич политолог

Эксперт выразил мнение, что «НАТО не выживет». Соединенные Штаты уже достаточно дистанцировались от европейской части альянса, далее последует отдаление Канады, и таким образом уйдет «трансатлантика». Европа может попробовать организовать что-то свое, но это маловероятно, отметил Станкевич, так как все объединение держалось на американских деньгах, оружии и целеполагании. «Оказавшись без американцев только на европейском континенте, военный блок НАТО, скорее всего, расползется. Потому что отныне его ничего вместе не будет держать», — заявил собеседник 360.ru. Евросоюз имеет шансы выжить при условии, что произойдет смена элит, отметил политолог. Он указал на тот факт, что последние четыре года экономика 27 стран ЕС «болтается между стагнацией и рецессией, то есть отсутствием роста и спадом».

Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Доходы растут только в Германии в военном секторе, но пока этот военный локомотив не может вытащить экономику страны. Германия, а за ней и другие страны, теряют конкурентоспособность, идет деиндустриализация. Причина — отказ от доступных энергоносителей из России. «Серьезный вопрос о реорганизации Евросоюза встанет первым, как только будет завершен военный конфликт из-за Украины, а это значит уже в наступающем году придется этим заниматься. И надо будет реформировать Евросоюз, или он распадется», — выразил мнение Станкевич. Аналитик отметил, что Евросоюз как объединение не стремится стать партнером России, за исключением отдельных стран. Он отметил несколько стран с «глубокой историей, с серьезной традицией и здоровым культурным консерватизмом», с которыми Россия будет находить общий язык и взаимодействовать. «Нам также важно, что бы там ни происходило с Германией и с Францией, найти с ними общий язык. Это две осевые страны Европы. Постараемся обязательно это сделать, когда и как только там поменяются элиты. Нынешние провальные элиты должны сойти с политической сцены», — подчеркнул политолог.

Фото: Ansgar Haase/dpa / www.globallookpress.com

Станкевич отметил, что в Европе уже наметился тренд на защиту национальных интересов, и далее он будет только углубляться и укрепляться. В той же Франции и Германии уже существуют политические силы, нацеленные на этот курс. Смена элит произойдет не быстро, но произойдет, уверен Станкевич. «Смена политических элит, которые явно не соответствуют вызовам XXI века в двух осевых странах Европы, в Германии и во Франции, откроет дорогу. У нас диалог сейчас идет с Соединенными Штатами при Трампе, вот такой же диалог может начаться и с Германией, и с Францией. Это крайне важно», — резюмировал Станкевич.