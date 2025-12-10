Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Еврокомиссию необходимо расформировать, так как нынешняя система является «властью бюрократии». Так предприниматель отреагировал на пост в соцсети Х , в котором ЕК назвали «раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри».

По словам автора поста, в ЕК работает 32 тысячи служащих, и все, что делает комиссия — это создает законы, с которыми никто не согласен.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — написал Маск в ответ на публикацию.

Маск и ранее называл Еврокомиссию недемократической структурой. Он заявлял, что депутаты Европарламента должны выбирать кандидатов на посты в ЕК напрямую.

Также Маск призывал распустить Евросоюз и «вернуть власть народу». Перед этим Маск назвал ЕС не демократическим, а бюрократическим объединением и заявил, что национальные правительства могли бы лучше представлять интересы людей.