Надежда, семья и традиции. Турецкий взгляд на Новый год в России

Ожидание Нового года всегда дает надежду на счастливое будущее. Это чувство объединяет миллионы людей, поэтому праздник стал международным. В каждой стране свои традиции новогодней ночи, но у России и Турции оказалось достаточно много общего. Об этом в своей колонке написал журналист турецкого издания DikGazete Эрдинч Джюндюбейоглу, работающий в Москве.

Похожие праздники

Главная общая новогодняя традиция России и Турции — это семейные ужины, когда родные и близкие люди собираются за одним столом с большим количеством разнообразных блюд, как символа благополучия будущего года. «Подобно тому как мы запекаем индейку на Новый год и уделяем много времени подготовке застолья, в России также принято долгими часами готовить новогодний стол и подавать салат оливье с традиционными закусками», — подчеркнул журналист. Также общими чертами он назвал музыкальные программы, идущие по всем телеканалам в новогоднюю ночь и загадывание желаний с наступлением полуночи.

Фото: РИА «Новости»

Массовые гуляния по улицам с обязательными салютами также объединяют жителей России и Турции. Пока одни запускают фейерверки на холодных улицах, другие любуются взлетающими огнями над акваторией Босфора в Стамбуле.

Новый год в России глазами турецкого журналиста

Джюндюбейоглу подчеркнул, что за все время работы в России он проникся тем, какое место новогодние праздники занимают в жизни людей. По его словам, вне зависимости от формата, будь это корпоратив, встречи с друзьями или ужин с семьей — это всегда очень теплые эмоции и дружеское общение. Он отметил, что когда впервые попал на празднование Нового года, то сначала удивился трансляции обращения президента, которого все окружающие его люди внимательно слушали. «Потом я понял: это тоже стало прекрасной традицией, укоренившейся в культуре россиян. Подобно нашему ежегодному обычаю 10 ноября, когда вся страна ровно в 09:05 замирает в минуте молчания в память об Ататюрке», — добавил журналист.

Фото: РИА «Новости»

При этом он подчеркнул, что 31 декабря Россия словно переходит на новый ритм жизни. Для каждого жителя начинается не просто смена календаря, а один из самых важных праздников, который встречают с огромным воодушевлением и готовятся очень заранее. Сначала ставят новогоднюю елку с игрушками и гирляндами, под которой дети находят подарки, оставленные главными персонажами — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Их появление делает атмосферу по-настоящему сказочной, а растянутые на несколько дней новогодние каникулы сохраняют это настроение надолго.