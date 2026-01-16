Известная астролог и телеведущая Тамара Глоба поделилась достаточно позитивным для России прогнозом на следующие 12 месяцев. Важные изменения в дипломатической сфере ожидаются во второй половине года. Станет ли 2026-й годом завершения спецоперации, поиска мира и усиления позиций России на международной арене?

Астролог рассказала в интервью Надежде Стрелец, что Россию ждут особенно важные изменения в разных сферах. При этом предупредила, что могут быть некие жесткие ограничения, которые подготовят следующий мощный прорыв. Также ожидаются крупные кадровые перестановки и чистки в различных властных структурах.

Глоба предрекла, что год Огненной Лошади будет временем больших перемен, завершения периода неопределенности, когда будут уходить старые проблемы, мучившие людей последние годы.

Глоба добавила, что в марте, июле и августе многие важные фигуры уйдут на второй план или же столкнутся с какими-либо ограничениями.

На международной арене роль Россия повысится, вырастет ее влияние. Москва будет выступать миротворцем, предлагая диалог между странами, отношения между которыми были испорчены.

Когда закончится спецоперация

Это не первый раз, когда Глоба пытается прогнозировать завершение СВО. В июне 2024 года она прочитала по звездам, что все закончится уже в августе, но произошло вторжение ВСУ в Курскую область.