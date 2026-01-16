Начало конца СВО и перестройка мира. Астролог Тамара Глоба рассказала, что принесет 2026 год
Известная астролог и телеведущая Тамара Глоба поделилась достаточно позитивным для России прогнозом на следующие 12 месяцев. Важные изменения в дипломатической сфере ожидаются во второй половине года. Станет ли 2026-й годом завершения спецоперации, поиска мира и усиления позиций России на международной арене?
Новый путь для России
Глоба предрекла, что год Огненной Лошади будет временем больших перемен, завершения периода неопределенности, когда будут уходить старые проблемы, мучившие людей последние годы.
Астролог рассказала в интервью Надежде Стрелец, что Россию ждут особенно важные изменения в разных сферах. При этом предупредила, что могут быть некие жесткие ограничения, которые подготовят следующий мощный прорыв. Также ожидаются крупные кадровые перестановки и чистки в различных властных структурах.
Глоба добавила, что в марте, июле и августе многие важные фигуры уйдут на второй план или же столкнутся с какими-либо ограничениями.
На международной арене роль Россия повысится, вырастет ее влияние. Москва будет выступать миротворцем, предлагая диалог между странами, отношения между которыми были испорчены.
Когда закончится спецоперация
Это не первый раз, когда Глоба пытается прогнозировать завершение СВО. В июне 2024 года она прочитала по звездам, что все закончится уже в августе, но произошло вторжение ВСУ в Курскую область.
Сейчас астролог утверждает, что Россия добьется прогресса и дипломатического урегулирования во второй половине 2026 года. Первые шаги к миру стоит ожидать в августе, а конкретные решения примут осенью.
«Это начало конца СВО», — оптимистично заявила Глоба.
Что ждет Евросоюз и мир
Страны Балтии попытаются занять нейтральную позицию, Германию ждет потеря политического веса. Южная Корея столкнется с проблемами, связанными с перестройкой. КНДР станет более открытой страной.
Китаю астролог предрекла стихийные бедствия в начале и конце 2026 года — землетрясения и оползни.
В программе «Диалоги» на радио Kp.ru Глоба предрекла смену как минимум трех ведущих лидеров Европы и нормализацию мировых конфликтов. По ее словам, ЕС будет меняться, а в Россию хлынут иностранцы, в том числе из Латвии, желая стабильной жизни.