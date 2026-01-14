«Мы войдем в новую эпоху». Что ждет Россию и мир в 2026 году
Астролог Светлана Драган рассказала, что ждет россиян и мир в 2026 году. Новая эпоха наступит уже в середине февраля. Какие глобальные трансформации ждут планету в год Огненной Лошади и что он сулит России?
Переход в новую реальность
Драган в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия» предупредила, что 2026 год будет переходным. Он не будет тихим, так как весь мир окажется в новой реальности.
«Приходит новая эпоха. Будет серьезная перестройка в экономике, политике, общественной жизни. В первой части года будет мощное революционное движение. Не сопротивляйтесь происходящим процессам, подстройтесь под них. Год хочет движения, динамики, активности, смелости и бесстрашия», — подчеркнула она.
Начало новой эпохи в режиме хаоса
Драган предупредила, что смена эпох произойдет 17 и 20 февраля.
«Она настолько мощно врывается в нашу жизнь, но для начала ей нужно все разрушить. Мы увидим, как страдает экономика, как приходят в негодность те формы управления, которые были у западных стран ранее», — сказала она.
По ее словам, уже к лету можно будет оценить полную степень разрушений и экономик, и доверия к мировым лидерам. Незавидная судьба ожидает канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Положение у него шаткое, он не обращает внимание на этику. У него в прогнозе есть звезда, которая сработает бумерангом для него. Такая же ситуация с Макроном — но у него случится все даже раньше, мы увидим потенциал его падения», — заявила она.
Еще одна важная дата — 12 августа, когда произойдет Солнечное затмение. Оно повлияет на всех землян и потребуется не менее пары лет, чтобы «организоваться по этому вопросу».
Что ждет Россию?
Астролог отметила, что начало года окажется крайне революционным для многих стран.
«Не стоит рассчитывать, что мы договоримся с Европой. Все меняется, нам не на что опереться. Даже с Америкой не все так однозначно», — сказала она.
С конца января индекс S&P 500 рухнет, наступит большой экономический кризис. Возникнут денежные проблемы, но со временем ситуация нормализуется. Россия же, как многие говорят, вскоре станет центром мира. Она давно не прогибается под Запад и борется за свою идентичность.